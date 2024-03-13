Уэс Андерсон начал работу над новым фильмом «Финикийская схема»

Уэс Андерсон начал работу над новым фильмом под названием The Phoenician Scheme («Финикийская схема»). В центре сюжета шпионского проекта будут отношения отца и дочери.

Главную роль в картине исполнит Бенисио дель Торо. Также в фильме сыграют Майкл Сера и Билл Мюррей.

Съемки проекта проходят в Германии. Дата релиза «Финикийской схемы» пока неизвестна.

Недавно «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона получила «Оскар» за лучший художественный короткометражный фильм, но режиссера на вручении премии не было, потому что он был занят работой над новой картиной.