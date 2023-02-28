В сети появился трейлер «Джона Уика 4» с официальным русскоязычным дубляжом

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Меньше месяца остается до выхода в российский прокат четвертого фильма «Джон Уик». В этот раз главный герой сразится с новым врагом, обретет могущественных союзников и наконец найдет способ одержать победу над Правлением Кланов.
Премьера в кинотеатрах назначена на 23 марта, за сутки до мирового релиза. Скрасить ожидание поклонники Киану Ривза могут, просматривая официальный трейлер фильма с русскоязычным дубляжом.
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