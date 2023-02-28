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Сегодня, 15:25

В сети появился трейлер «Джона Уика 4» с официальным русскоязычным дубляжом

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из фильма «Джон Уик».
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Меньше месяца остается до выхода в российский прокат четвертого фильма «Джон Уик». В этот раз главный герой сразится с новым врагом, обретет могущественных союзников и наконец найдет способ одержать победу над Правлением Кланов.

Премьера в кинотеатрах назначена на 23 марта, за сутки до мирового релиза. Скрасить ожидание поклонники Киану Ривза могут, просматривая официальный трейлер фильма с русскоязычным дубляжом.

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