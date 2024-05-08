Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Венецианский кинофестиваль 2024: Изабель Юппер в жюри
Фильмы и сериалы

Сегодня, 23:00

1 мин.

Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иа»
Фото Кадр из фильма «Иа»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В этом году жюри 81-го Венецианского международного кинофестиваля возглавит французская актриса Изабель Юппер, известная по работе над такими проектами, как «Тень Караваджо», «Крестная мама» и драме «Она», за свою роль в которой Юппер получила «Золотой глобус».

Изабель Юппер отметила, что для нее стать привилегированным зрителем — это честь.

«Сейчас — как никогда раньше — кино представляет собой обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и пристальнее взглянуть на мир, объединенный различиями наших идей и вкусов», — объяснила актриса.

Среди предстоящих премьер с участием Изабель Юппер — картина Элиз Жирар «Сидони в Японии» о писательнице, которая не может отпустить свое прошлое.

Венецианский кинофестиваль будет проходить с 28 августа по 7 сентября.

Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать, Ева Грин. Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля

Фильмы
0
Новости холдинга
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем