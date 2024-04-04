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Всемирный потоп: дата выхода в России, трейлер, где смотреть, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Драма «Всемирный потоп» с Джоди Комер выйдет в российский прокат 1 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Всемирный потоп».
Фото Кадр из фильма «Всемирный потоп»
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1 мая в российских кинотеатрах выйдет картина «Всемирный потоп» режиссера Махалии Бело («Эллен»). Сценарий фильма написала Элис Бирч («Связанные насмерть»).

По сюжету проекта, основанного на одноименном романе Меган Хантер, в период, когда Лондон настигает наводнение не виданных ранее масштабов, женщина с новорожденным ребенком пытается отыскать безопасное место. На пути к нему главной героине придется преодолеть множество преград.

В фильме снялись Джоди Комер, Джоэль Фрай, Кэтрин Уотерстон, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Джина Макки, Нина Сосанья, Ив Рассу, Раманике Ахлувалиа и Нил Белл.

«Всемирный потоп» выйдет в российский прокат 1 мая.

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