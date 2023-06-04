5 фильмов, которые срежиссировала Анджелина Джоли

Сегодня голливудской суперзвезде исполняется 48 лет. В честь дня рождения Анджелины Джоли мы решили изучить ее режиссерскую фильмографию, которая на данный момент состоит из пяти полнометражных картин. Оказалось, что оскароносная актриса любит уделять внимание сложным темам и реальным историческим событиям.

«Место во времени», 2007

Дебютной режиссерской работой Джоли стала документальная лента, в которой засветились Коллин Фаррелл, Энн Хэтэуэй, Джуд Лоу, Райан Гослинг и другие. Актриса задалась вопросом, что будет, если взглянуть на мир в один и тот же момент времени глазами разных людей.

Фото Кадр из фильма «Место во времени»

В назначенный день в январе 2005 года ровно в полдень сразу несколько съемочных групп одновременно запечатлели происходящее вокруг. География фильма впечатляет: Камбоджа, Индия, Намибия, Чад, Косово, Италия, Афганистан и еще целый ряд стран.

«В краю крови и меда», 2011

В следующий раз звезда обратилась к истории Балкан и сняла драму о любви сербского солдата и боснийской девушки на фоне боснийской войны. Здесь же она дебютировала и в качестве сценаристки. В 2012 году лента, получившая смешанные отзывы, претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако уступила работе иранского режиссера Асгара Фархади «Развод Надера и Симин».

Фото Кадр из фильма «В краю крови и меда»

«Несломленный», 2014

В центре сюжета этой картины — американский легкоатлет Луи Замперини, роль которого исполнил британский актер Джек О'Коннелл. Луи участвовал в Олимпийских играх 1936 года, которые проходили в Берлине, а во время Второй мировой войны, будучи бомбардиром ВВС США, на протяжении 47 дней дрейфовал в Тихом океане после крушения самолета, после чего еще два года провел в японском плену.

Фото Кадр из фильма «Несломленный»

Байопик получил премию «Сатурн» как лучший приключенческий фильм, а также был отмечен тремя номинациями на «Оскар».

«Лазурный берег», 2015

Это единственный режиссерский проект Джоли, в котором она сама появляется в кадре. Над лентой также поработал и Брэд Питт: теперь уже бывший супруг актрисы не только сыграл главную мужскую роль, но и выступил в качестве продюсера.

Фото Кадр из фильма «Лазурный берег»

Пара примерила на себя образы бывшей танцовщицы и писателя, путешествующих по Франции и пытающихся сохранить свой брак. Любопытно, что съемки проходили в их собственный медовый месяц.

«Сначала они убили моего отца», 2017

Еще одна военная драма в послужном списке актрисы, однако на этот раз в основе истории — автобиографическая повесть Лун Ун, детство которой пришлось на период правления Красных кхмеров в Камбодже. Фильм, как и «В краю крови и меда», также претендовал на «Золотой глобус», а некоторые кинокритики и вовсе назвали его лучшей работой Джоли в качестве режиссера.

Фото Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца»

А прямо сейчас на стадии постпродакшена находится картина «Без крови»: совсем скоро мы увидим экранизацию одноименного романа итальянского писателя Алессандро Барикко, на главные роли в которой Анджелина Джоли пригласила мексиканских актеров Демиана Бичира и Сальму Хайек.

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