Экстремально трогательная дружба: обзор фильма «Артур, ты король» с Марком Уолбергом

4 апреля состоялась российская премьера приключенческого фильма «Артур, ты король» с Марком Уолбергом о дружбе человека и собаки в доминиканских джунглях. Рассказываем, каким получился проект и стоит ли его смотреть.

Сюжет «Артур, ты король»

Майкл (Марк Уолберг) — опытный выживальщик, ветеран экстремальных гонок. Три года назад он с командой был как никогда близок к золоту, но в буквальном смысле увяз в грязи, сбившись с маршрута. Его товарищ сделал в тот момент памятное фото на болоте. Этот пост в соцсетях морально уничтожил Майкла — почти 200 тысяч лайков его позора.

Фото Кадр из фильма «Артур, ты король»

Теперь он тихонько живет в доме с бассейном и работает агентом по недвижимости в фирме тестя. У него есть любящая жена-красотка Хелен (Джульет Райлэнс) и милая дочурка Руби (Сиси Валентина). Казалось бы, счастливая, размеренная жизнь, что еще нужно? Но в глубине души Майкл, как изголодавшийся пес, не может забыть то фиаско и не бросает мечту стать чемпионом мира. Он бегун, а «бегуны бегают«, как говорит сам Майкл. И он решает попытаться снова. В последний раз.

Параллельно зрителей знакомят с израненной дворняжкой, которая выживает в лабиринтах доминиканской столицы. Голодный блохастый пес, которого позже гордо нарекут Артуром, выживальщик покруче главного героя, в том смысле, что он не выбирал себе такую участь, в отличие от Майкла. Именно их долгожданная встреча и последующая дружба станет той силой, что поможет персонажам пройти этот путь до конца.

Основа истории

Фильм «Артур, ты король» основан на реальных событиях. Несколько лет назад шведский гонщик Микаэль Линднорд встретил на своем пути бездомного пса, пробежавшего с его командой всю оставшуюся часть пути. Микаэль потом забрал пса домой и даже написал про него книгу «Артур — пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом». Правда, вскоре выяснилось, что у пса был хозяин, но историю уже купили голливудские продюсеры, в руках которых она обросла собственной мифологией.

Фото Кадр из фильма «Артур, ты король»

Кто снялся в фильме

В последние годы на экране Марк Уолберг предстает в амплуа хорошего парня, что соответствует его реальному образу прилежного католика и отца четверых детей. Этот фильм не исключение. По сюжету он хоть и известный спортсмен-экстремал, но уже в возрасте и без чемпионского титула, а спонсоры, как и букмекеры, не ставят на заезженную лошадь. Ему приходится переступить через свою гордость и вновь позвать в команду самовлюбленного Лео, автора того злосчастного снимка (его сыграл Симу Лю, тот самый Кен-азиат из «Барби»): его миллион подписчиков — ключ к финансированию поездки.

Фото Кадр из фильма «Артур, ты король»

Также подписывается на рискованное предприятие его верный штурман с больным коленом Чик в исполнении Али Сулимана (первый палестинский фильм-номинант на «Оскар» «Рай сегодня»). И разбавляет мужскую компанию прекрасная скалолазка Оливия, которая соглашается бежать только ради больного отца, — ее играет Натали Эммануэль, знакомая многим как помощница Дейенерис Таргариен Миссандея в «Игре престолов».

Стоит ли смотреть

Снял картину опытный постановщик Саймон Селлан Джонс, чья фильмография преимущественно состоит из популярных и хороших сериалов: бутлегерская драма «Подпольная империя», сайфай «Пространство» и антиутопия «Видеть». В жанре семейного кино, как оказалось, постановщик чувствует себя так же уверенно. Визуальная часть истории — одно из главных преимуществ ленты. Вместе с оператором Жаком Жуффре («Гран Туризмо», «Судная ночь») они выжимают все из красивейшей доминиканской природы.

На самом деле, «Артур, ты король» — это в какой-то степени три фильма в одном: это спортивная драма про адреналинового наркомана, приключенческий забег по пересеченной местности и невероятная история отважного пса Артура.

Фото Кадр из фильма «Артур, ты король»

В совокупности это максимально безопасный и дружелюбный контент, который не расширяет границы жанра, но точно попадает в категорию «доброе кино про семейные ценности». Так что фильм можно (и даже нужно) спокойно смотреть с детьми. Даже несмотря на всю опасность гонки, лента смягчена и лишена всех острых углов — здесь не будет переломанных костей и крови на экране. Высшая точка натурализма этого приключения — мозоль.

По-настоящему напряженная сцена в фильме одна — когда Майкл и Оливия застревают на зиплайне со своими велосипедами и зависают на высоте нескольких километров. Тут свое мастерство показал монтажер ленты Гари Роач («Йеллоустоун», «Пленницы»). Самоспасение героев действительно способно пощекотать зрителям нервишки. В какой-то момент даже становится обидно, что подобных моментов в фильме больше практически и нет, — вскоре в историю команды Майкла врывается пес, и все внимание фокусируется на их взаимоотношениях.

Фото Кадр из фильма «Артур, ты король»

Кино о верных и умных песиках — совсем не ноу-хау. К сожалению, лента с Уолбергом не избегает той нарочитой манипулятивности, которая присуща историям про собак. Второстепенные сюжетные линии в какой-то момент забываются, а частые крупные планы грустного пса наверняка заставят вас закатить глаза. Но все же в сочетании с впечатляющими видами и достоверной химией между Майклом и Артуром фильм получается в меру мягким, увлекательным и, конечно, слезливым.