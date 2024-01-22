Стоит ли смотреть фильм «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

18 января на экраны вышла «Большая гонка. Ауди против Лянчи». Фильм снял малоизвестный итальянский режиссер Стефано Мордини, пригласив в актерский состав таких же малоизвестных европейских актеров и, внезапно, двукратного номинанта на премию «Золотой глобус» Даниэля Брюля. Получилось ли у «Большой гонки» рассказать достойную историю?

О чем фильм

Полуторачасовой фильм рассказывает историю соперничества команд немецкого автопроизводителя Audi и итальянской Lancia в рамках чемпионата мира по ралли 1983 года.

По ходу повествования участникам придется преодолеть двенадцать этапов соревнований, проходящих по всему миру. Команда Lancia и ее глава Чезаре Фьорио находятся в сложном положении, ведь их главный конкурент — это Audi, которые выставили на соревнования полноприводные Audi Quattro. Итальянский же производитель не обладает авто с приводом на все четыре колеса. Команда вынуждена искать выход, чтобы на равных противостоять сопернику, явно превосходящему как в технологиях, так и в бюджетах.

Фото Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

В поисках выхода Чезаре решается на рискованный шаг, выбирая в качестве соревновательного авто легкий и быстрый, но заднеприводный Lancia Rally 037, созданный на основе Montecarlo. Эти авто могут принести итальянской команде превосходство на трассах с асфальтовым покрытием, но полностью проигрывают Audi Quattro в более суровых условиях.

В надежде на победу Чезаре обращается к двукратному чемпиону мира по ралли Вальтеру Рерлю, который устал от скорости и теперь работает на пасеке. Узнав, на каком авто ему предстоит соревноваться, гонщик соглашается только на половину этапов — солнечные южные трассы. Рерль отказывается, например, от этапа ралли в Финляндии, где автомобиль Lancia не мог бы тягаться с соперниками.

Каким получился фильм

Пресное повествование

В «Ауди против Лянчи», несмотря на быстрый старт, достаточно ровное повествование, в котором не чувствуется накала. Что разговоры, что гонки, что взаимодействие между главами двух противоборствующих команд выглядят беззубо и пресно. Впрочем, на это можно посмотреть и под другим углом: не все разговоры и конфликты в реальности пышут эмоциями. Тем более что прямое пересечение героев происходит зачастую на официальных мероприятиях или непосредственно во время заездов.

Фото Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

Неинтересно показаны этапы ралли

«Большая гонка» рассказывает историю противостояния раллийных команд, но авторы фильма не смогли передать уникальность этого вида спорта. Не вышло и вложить в происходящее дух конкретно этого соревнования. Ведь перед зрителями не обычные кольцевые гонки вроде «Формулы-1», где все решает скорость, или гонки на выносливость вроде Ле-Мана, где проще показать накал противостояния. В этом фильме изображены многоступенчатые заезды на время, где участникам даже не нужно особо перегонять друг друга — каждый соревнуется сам с собой.

Фото Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

Кстати, лента проскакивает большую часть из 12 этапов ралли, показывая пару-тройку самых ярких противостояний и спорных моментов. В этом не было бы проблемы, если бы фильм уделил больше внимания динамике повествования или хотя бы объяснению решений. По факту лента просто проговаривает особенности каждого заезда устами главного героя в оторванных от основного повествования сценах.

Персонажи не раскрыты

Один из просчетов фильма — то, что фактически он не рассказывает историю ни одного из персонажей. Ни формальный главный герой ленты Чезаре Фьорио, ни глава команды «Ауди» Роланд Гумперт, ни первый в истории двукратный чемпион мира по ралли Вальтер Рерль не являются широко известными личностями, несмотря на все их заслуги перед миром автоспорта. В фильме персонажи также раскрыты недостаточно, а накала страстей и духа соперничества в картине не показали. Так что не посвященному в ралли зрителю вряд ли будет интересно.

Фото Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

Впрочем, у ленты не отнять одного положительного момента. В отличие от того же «Форд против Феррари», «Ауди против Лянчи» пытается показать работу всей команды во время гонки. Хоть и скромно, но режиссеры осветили деятельность механиков, врачей, инженеров и их взаимодействие с гонщиками.

Фактические неточности

Может показаться, что экранное противостояние Lancia и Audi рассчитано на знатоков истории раллийного спорта. Но на самом деле отличий от реальных событий много. Неточности начинаются почти с самого начала: во время презентации автомобиля Lancia изменена даже история названия. Впрочем, авторы признали недостатки работы и вставили в конце ленты титр, что все происходящее на экране лишь вдохновлено реальными событиями и никак не пытается их повторить точь-в-точь.

Фото Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

Недостаток накала

Зрителей, пришедших сюда за эмоциями, тоже особо ничего не ждет: фильм показывает спокойную историю, в которой даже трагические моменты продемонстрированы скомканно и куцо. Автомобильные противостояния здесь не очень захватывающие. «Ауди против Лянчи» уступает по накалу даже недавнему «Феррари» Майкла Манна, в сюжете которого главенствует вовсе не гоночная трасса.