6 осенних мелодрам для романтичного настроения

От классических романтических историй, которые первыми приходят на ум, до современных фильмов — эти картины либо погрузят вас в уютную грусть, либо обеспечат хорошее настроение. Независимо от того, проведете вы долгожданный вечер вместе с любимыми или вам нужно немного умиротворения в одиночестве после долгого рабочего дня, в этой статье вы найдете идеальный фильм для осеннего настроения.

Сладкий ноябрь (2001)

Фото Кадр из фильма «Сладкий ноябрь»

Эта мелодрама рассказывает о необычной истории любви между серьезным преуспевающим рекламным агентом Нельсоном (Киану Ривз) и загадочной, немного нелепой и эксцентричной Сарой (Шарлиз Терон). Они знакомятся во время экзамена по вождению, и между молодыми людьми сразу же завязывается роман. Сара предлагает провести ноябрь вместе, и это время меняет их жизни навсегда.

Этот фильм заставляет задуматься о жизни, о любви и о том, что настоящее счастье может быть на самом деле очень близко. И не всегда оно длится вечно, но его ценность в том, чтобы находить его в каждом мгновении и в каждом человеке, которого мы встречаем на своем пути.

«Сладкий ноябрь» умудряется быть искренним и эмоциональным, не становясь излишне сентиментальным. Добавляет фильму очарование и теплый осенний Сан-Франциско, и милые вязаные аксессуары главной героини, и дущераздирающий саундтрек Wherever You Are (англ. «Где бы ты ни был»).

Когда Гарри встретил Салли (1989)

Фото Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли»

Фильм Роба Райнера («Останься со мной», «Пока не сыграл в ящик») — классика комедийных мелодрам, легкая и ненавязчивая романтическая история на вечер.

Этот фильм описывает долгую дружбу между Гарри (Билли Кристэл) и Салли (Мег Райан), которая через многие годы превращается во что-то большее. Режиссер задается вопросом: можно ли оставаться друзьями с противоположным полом без романтических отношений? И показывает, как иногда близкие отношения могут быть непредсказуемыми и полными сюрпризов.

Этот фильм запоминается многим сценой в ресторане, где главная героиня очень реалистично изображает пик женского удовольствия, и песней It had to be you (англ. «Это должен быть ты»), которая получила «Грэмми».

Дом у озера (2006)

Фото Кадр из фильма «Дом у озера»

Еще одна мелодрама с Киану Ривзом в главной роли, в этот раз в дуэте с Сандрой Буллок. Фильм с ноткой фантастики рассказывает историю двух людей, общающихся через письма, которые они оставляют в «Доме у озера».

Их переписка начинается совершенно случайно, и они быстро становятся друзьями, не встречаясь лично. И лишь некоторое время спустя осознают, что живут в разные времена и могут общаться только через магический почтовый ящик рядом с домом. Их переписка становится особенно глубокой и интимной, но их главная преграда — это расстояние, причем во времени.

Этот безумно красивый фильм о настойчивой и терпеливой любви показывает, что настоящее чувство способно преодолеть любые преграды.

Мои черничные ночи (2007)

Фото Кадр из фильма «Мои черничные ночи»

Медитативный фильм Вонга Карвая с Норой Джонс, Джудом Лоу и Натали Портман в роли второго плана, который получил «Золотую пальмовую ветвь». Он разделен на три арки и наполнен в основном диалогами — гонконгский режиссер сделал этот фильм некого рода притчей, неспешным путешествием в мир отношений между людьми.

Фильм исследует темы любви, потери и пути к самопознанию. Он пронизан красочными кинематографическими образами и атмосферой, характерной для творчества режиссера. А для Новы Джонс фильм о любви и странствиях стал вполне успешным актерским дебютом.

«Мои черничные ночи» — это авторское кино на любителя. Оно вдохновляет на размышления и погружение в красоту момента.

Дождливый день в Нью-Йорке (2019)

Фото Кадр из фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»

В этот раз Вуди Аллен поместил героев не в ревущие двадцатые, а в дождливый Нью-Йорк шестидесятых. Звуки джаза, музейный полумрак, стук копыт в Центральном парке — атмосферы этому фильму не занимать.

Картина собрала вместе молодых и красивых артистов: на экране блистают Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селена Гомес.

В центре сюжета находятся Гэтсби, студент колледжа, и его девушка Эшли, которые отправляются в Нью-Йорк на выходные, чтобы взять интервью у известного режиссера. Однако по прибытии в город их планы быстро меняются. Гэтсби, оставшись без компании, проводит день в большом городе, где ему предстоит встретиться с родственниками матери. Эшли, с другой стороны, оказывается занята интервью, которое приводит к непредсказуемым событиям.

В течение дня их приключения развиваются параллельно. Персонажи встречают разных людей и попадают в неожиданные жизненные ситуации, и это, как принято у Вуди Аллена, влияет на их взгляды на жизнь и отношения.

Осень в Нью-Йорке (2000)

Фото Кадр из фильма «Осень в Нью-Йорке»

Какой список мелодрам обойдется без Ричарда Гира и Вайноны Райдер? Эта мелодрама рассказывает о сложных отношениях между богатым нью-йоркским ресторатором и молодой женщиной с таинственным прошлым, между которыми вспыхивает яркий роман. Можно было бы осудить героев за большую разницу в возрасте, ведь Уиллу 48, а Шарлотте едва исполнилось 22. Но их короткая и теплая история любви не дает времени на осуждения.

«Осень в Нью-Йорке» создает уникальное романтическое настроение, а трогательный финал многих заставит всплакнуть.

