Продолжение «Эйфории»: что известно о 3-м сезоне подросткового сериала

В 2019 году на HBO стартовал сериал «Эйфория» с Зендеей в главной роли. Подростковая драма о сексе, запрещенных веществах, дружбе и любви мгновенно приковала внимание зрителей и стала третьим самым просматриваемым сериалом в истории канала. Вскоре появилась информация, что проект продлят еще на два сезона. Премьера второго состоялась в 2022 году. Рассказываем обо всем, что на данный момент известно о третьем сезоне популярного шоу Сэма Левинсона.

Сюжет сериала «Эйфория»

В начале первого сезона «Эйфории» 17-летняя Ру Беннетт (Зендея) возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Рехаб не помог главной героине избавиться от наркотической зависимости, и она быстро вернулась к прежнему образу жизни. Когда Ру встречает свою первую любовь, у героини появляется надежда на то, что она сможет все исправить. Параллельно с героиней Зендеей шоу рассказывает о жизни и трудностях других старшеклассников.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Чем закончился 2-й сезон «Эйфории»

Второй сезон «Эйфории» продолжает сюжетную линию первого. Его ключевой частью стала школьная постановка. Спектакль по пьесе одной из учениц дал персонажам возможность проанализировать последние годы своей школьной жизни. Сезон завершился речью Ру на поминках отца. Беннетт была благодарна автору пьесы за то, что та смогла показать ей версию жизни, которую главная героиня не ненавидела.

Еще одной важной составляющей второго сезона «Эйфории» стал любовный треугольник между Кэсси (Сидни Суини), Мэдди (Алекса Деми) и Нейтом (Джейкоб Элорди), а также дружба Джулс (Хантер Шафер) и Ру. Обе эти сюжетные линии пока не закрыты.

Нейт не может справиться с детской психологической травмой, и это мешает ему строить отношения. Кэсси и Мэдди поругались, а после предательства Джулс Ру еще не готова ее простить.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Что известно о 3-м сезоне «Эйфории»

Как справедливо заметил исполнитель роли Нейта Джейкобса Джейкоб Элорди, в продолжении шоу необходим временной скачок, «иначе все будет выглядеть немного странно».

HBO уже ознакомился с набросками сценария третьего сезона. В продолжении «Эйфории» возможен временной скачок на пять лет вперед, что кажется логичным ходом — первый сезон проекта вышел в далеком 2019 году, и к текущему моменту шоу потеряло несколько основных персонажей.

Барби Феррейра, игравшая Кэт Эрнандес, покинула сериал, потому что не хотела быть в нем «толстой лучшей подругой», а Ангус Клауд, исполнявший роль Феско О'Нилла, умер от непреднамеренной передозировки в 2023 году.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

На данный момент известно, что Сэм Левинсон планировал сместить акценты с героини Зендеи и сделать Ру Беннетт частным детективом. Для развития своего персонажа актриса предложила, чтобы Ру стала суррогатной матерью.

Исполнительница роли Кэсси Говард Сидни Суини считает временной скачок в третьем сезоне удачным решением, которое даст больше возможностей для развития ее героини: «Мне очень нравится эта идея, потому что она дает много возможностей для роста и меня как личности, и Кэсси как персонажа».

Тем не менее, по словам инсайдеров, пока все новые версии сценария «Эйфории» не совпадают с тоном предыдущих сезонов. Кроме того, рассматривалась смена формата: создатели задумывались и над спецэпизодом, и над полнометражным фильмом, но обе эти идеи были отвергнуты.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Съемки продолжения «Эйфории» планируют начать в 2025 году. Не исключено, что третий сезон будет сокращен с восьми эпизодов до шести.

С другой стороны, в HBO не уверены, что третий сезон в принципе будет снят. Более того, канал рассматривает отстранение Сэма Левинсона от проекта из-за ряда скандалов.

Обвинение Сэма Левинсона в плагиате

В 2023 году на HBO вышел другой сериал Сэма Левинсона «Кумир», главные роли в котором сыграли Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Действие проекта происходит во вселенной «Эйфории», что доказывает появление персонажа Мэдди Перес (Алекса Деми) в одном из эпизодов сериала.

Несмотря на то что «Кумир» был снят в стилистике «Эйфории», узнаваемость проекта не сыграла ему на руку. Сериал вызвал недоумение зрителей и критиков, в основном из-за излишней откровенности и отсутствия оригинальных идей. HBO закрыл проект после первого сезона.

Фото Кадр из сериала «Кумир»

Репутацию «Кумира» не спасало и то, что изначально его должна была снимать Эми Сайметц («Атланта»), однако взгляд режиссера на историю The Weeknd посчитал «слишком женским». Будучи продюсером, он мог влиять на перестановки в проекте.

Режиссерское кресло занял Сэм Левинсон, и тогда «мужского взгляда» в сериале прибавилось — а вместе с ним обвинений в токсичности и легитимизации фантазии об изнасиловании.

Позже были опубликованы кадры со съемок «Кумира» в период, когда над шоу работала Эми Сайметц, и их аудитория приняла куда благосклоннее.

Впрочем, драмы «Кумира» уже неактуальны. Однако вся эта история любопытна тем, что, пожалуй, единственное, за что не раскритиковали сериал из вселенной «Эйфории», — это его стилистика, чье авторство оказалось под вопросом.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

В 2021 году фотограф и режиссер Петра Коллинз дала интервью, в котором пожаловалась на то, что Сэм Левинсон присвоил ее оригинальный стиль. Коллинз рассказала, что режиссер обратился в агентство, с которым она сотрудничала, и предложил работать над «Эйфорией». После пяти месяцев сотрудничества HBO приняла решение уволить девушку за ее юный возраст.

«Я создала для этого шоу целый мир, провела кастинг, занималась другими вопросами, а в последний момент HBO сообщило: «Мы не будем с вами работать, потому что вы слишком молоды», — вспоминала Петра Коллинз.

После этого вышел сериал «Эйфория», который, по словам Коллинз, копировал ее наработки.

«Год спустя я вышла из своей квартиры, увидела рекламный щит «Эйфории», на котором была просто копия моей работы. Я начала плакать. Я была в шоке. Подобное случалось в моей карьере и раньше, но не в таких масштабах», — объясняла Петра.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Эти обвинения ставят под сомнение творческую состоятельность Сэма Левинсона в глаза продюсеров. Но кто знает, вдруг продолжение «Эйфории» сможет реабилитировать нынче неустойчивую репутацию режиссера.

Когда выйдет 3-й сезон «Эйфории»

Продолжения шоу Сэма Левинсона стоит ожидать не раньше 2025 года на HBO. Проект еще не получил релизное окно. Точная дата премьеры пока неизвестна.