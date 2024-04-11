«Ворон» с Биллом Скарсгардом: что известно о ремейке культового триллера

23 августа в мировой прокат выйдет картина «Ворон» с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs. Рассказываем обо всем, что известно о ремейке кровавой истории мести и любви.

Сюжет фильма «Ворон»

Эрик Дрейвен и Шелли Вебстер — возлюбленные, которые увидели друг в друге родственную душу. Но их счастью не суждено было продлиться долго: на героев нападает уличная банда и жестоко их убивает.

Жаждущий мести Эрик застревает между мирами живых и мертвых, чтобы покарать убийц. Он становится Вороном, жаждущим возмездия.

Фото Кадр из фильма «Ворон»

Создатели

Режиссером нового «Ворона» стал Руперт Сандерс, известный по работе над сериалом «Основание» и фильму «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон.

Сценарий проекта основан на комиксах Джеймса О'Барра. Над адаптацией истории работали Зак Бэйлин, Уильям Дж. Шнайдер, Клиф Дорфман, Алекс Цэ, Джесси Вигутоу и Кевин Корниш.

Актерский состав

В фильме «Ворон» снялись Билл Скарсгард (Эрик Дрейвен/Ворон), певица FKA Twigs (Шелли Вебстер, невеста Эрика), Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Карел Добры, Изабелла Вэй, Дэвид Боулз, Сами Буажила и Дукаджин Подримай.

Фото Кадр из фильма «Ворон»

Критика проекта

Несмотря на многообещающий каст, первый взгляд на ремейк разочаровал аудиторию. Трейлер ребута, опубликованный на YouTube, получил больше 90 000 дизлайков.

После выхода первых кадров зрители испытали смешанные чувства и высказали свое недоумение в соцсетях. Образ Ворона некоторые из них посчитали схожим с Джокером версии Джареда Лето из фильма Дэвида Эйра «Отряд самоубийц». Не самое лестное сравнение, ведь в свое время Лето и сам не раз подвергался критике за эту роль.

По мнению фанатов, пока что Билл Скарсгард проигрывает Брэндону Ли из картины 1994 года. Кстати, «Ворон» стал последним фильмом актера, мастера боевых искусств и сына Брюса Ли.

Создание готического супергеройского фильма всю дорогу сопровождали неудачи: персонал съемочной площадки получал травмы, ураган вредил дорогостоящему оборудованию. Невыразимо страшной трагедией стало убийство Брэндона Ли: во время съемок одной и сцен он был ранен из револьвера 44 калибра. Несчастный случай произошел в силу ошибки реквизитора, из-за которой вместо холостого был сделан боевой выстрел.

«Ворон» 1994 года стал легендарной картиной, ведь этот фильм был создан невообразимой ценой. Именно поэтому на картину 2024 года с Биллом Скарсгардом наложился очень большой груз ожиданий, которому сложно соответствовать.

Фото Кадр из фильма «Ворон»

Актриса Рошель Дэвис, сыгравшая Сару в «Вороне» 1994 года, поделилась своими впечатлениями от версии Эрика Билла Скарсгарда. По ее словам, несмотря на талант актера, ему создали неряшливый образ, делающий главного героя неотличимым от «плохих парней», которым он противостоит.

Что касается режиссера «Ворона» 1994 года Алекса Пройаса, в своих соцсетях он написал: «Я не чувствую радости, видя негатив в отношении работы кого-либо из коллег-кинематографистов. Уверен, что у актеров и съемочной группы были благие намерения, как и у каждого из нас при создании фильмов. Мне больно продолжать комментировать эту тему, но полагаю, реакция фанатов говорит о многом. «Ворон» — это не просто фильм. Брэндон Ли погиб, снимаясь в нем. Картина была завершена, чтобы засвидетельствовать эту трагическую утрату. Это его наследие, и должно им оставаться».

Трейлер

Где смотреть фильм «Ворон»

Мировая премьера фильма пройдет 23 августа. Дата российской премьеры «Ворона» будет анонсирована позже.