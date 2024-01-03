Адам Драйвер рулит: каким получился биографический фильм «Феррари»

В прокат выходит первый за восемь лет фильм американского кинематографиста Майкла Манна, сюжет которого повествует об одном из непростых периодов жизни Энцо Феррари — итальянского конструктора, автогонщика и основателя одноименной автомобилестроительной компании.

Громкое название и биографическая направленность могла бы обмануть незнакомого с синопсисом фильма зрителя, ожидающего байопик или же картину, сконцентрированную на автомобильных гонках. Но Манн снял совсем другое кино, в котором яркие спортивные авто и судьбоносные гоночные соревнования выступают лишь фоном, а главный герой не кажется великим создателем легендарного авто, которое станет для многих синонимом скорости.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Фильм об автогонках

Казалось бы, фильм про создателя компании, не раз ставшей триумфатором множества автогонок, должен рассказывать историю борьбы на треке, концентрироваться на личностях гонщиков и чувстве соперничества. Но «Феррари» идет другим путем. Картина стартует в постели главного героя и его тихого ухода из дома своей второй, тайной семьи.

Энцо Феррари в исполнении Адама Драйвера — это не дерзкий и яростный автогонщик. Герою уже далеко за пятьдесят, а к гонкам он относится скорее как стратег, причем достаточно хладнокровный и скупой.

У компании Феррари проблемы, продажи спортивных авто падают, и чтобы остаться на плаву, следует заключить контракт с крупным автоконцерном вроде итальянского Fiat или американского Ford. Только вот своенравный Энцо не хочет отдавать контроль над компанией другим людям, и даже варианты с полной властью в «спортивном подразделении» не устраивают итальянца.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Энцо решается на участие команды бренда в гонке на выносливость Mille Miglia, ставшей в свое время одной из причин популярности автомобилей класса Gran Turismo. Но он не может собрать полноценную команду, ведь в ходе одного из пробных заездов на трассе разбивается водитель.

Тем временем к Феррари какой-то потусторонней силой притягивается испанский гонщик Альфонсо Де Портаго, несмотря на то, что сам Энцо до последнего оттягивает знакомство с перспективным пилотом. Для человека, знакомого с историей героя и его компании, уже в этот момент не останется белых пятен в одной из сюжетных веток фильма, ведь Майкл Манн, кажется, до скрупулезности точен в рассказе.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Впрочем, Mille Miglia и гоночные соревнования, несмотря на прекрасную постановку, все еще остаются лишь фоном, а лучше сказать — одним из слоев краски на портрете главного героя. Основные испытания ждут Энцо за пределами гоночной трассы, в качестве которой в случае Mille Miglia традиционно выступали дороги общего пользования, а не специально созданный для соревнования трек.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Или фильм о семье?

Другой и, пожалуй, более важной частью рассказанной истории является личная жизнь Энцо Феррари: его проблемы в браке, потеря и горевание по сыну Дино, умершему от мышечной дистрофии, и жизнь фактически на две семьи. Ведь кроме официальной супруги Лауры итальянский конструктор много лет жил с любовницей Линой Ларди, с которой завел второго сына Пьеро.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

И, казалось бы, если перед нами не традиционный фильм про автоспорт и соперничество — пускай авторы окунутся с головой в драму, тем более что для этого есть, как бы это странно ни звучало, благодатная почва. Энцо разрывается между двух семей, Лаура узнает о всех тайнах супруга, а потеря наследника делает всю ситуацию еще более трагичной. Отдельной сложностью является и то, что, даже имея сына от второго брака, Феррари не может признать его, ведь в Италии того времени разводы были запрещены законом. Да и сам Энцо, несмотря на любовь к Пьеро и явный интерес отпрыска к делу отца, будто не спешит возводить того в титул наследника, даже неформально. Но и сильной драмы зритель не получает. Может показаться, что в моменте между погружением в сложности личной жизни и подготовкой к гонке фильм, подобно главному герою, просто застревает в повествовании.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Но все-таки режиссер вспоминает про правила кинематографа и переходит к заключительному этапу — самому соревнованию, победа в котором призвана решить проблемы бизнеса Энцо и возвести Ferrari на пьедестал. Финал же, снятый с удивительной натуралистичностью, не принесет удовлетворения герою, но заставит ахнуть даже зрителя с самыми крепкими нервами.

Впечатления о фильме

Даже беглое знакомство с историей марки Ferrari может лишить вас доброй половины интриги фильма, а внимательный зритель может догадаться обо всем и без знания исторических фактов. Но вот чего у фильма не отнять — это актерской игры высокого класса. После разгромленного «Дома Гуччи» непохожий ни на себя, ни на Энцо Феррари Адам Драйвер проводит работу над ошибками и на этот раз удачно воплощает образ представителя легендарной итальянской фамилии. Даже сцена со страстной любовью на столе (кажется, это станет визитной карточкой Драйвера) кажется более изящным переосмыслением схожего момента из ленты Ридли Скотта.

Режиссер Майкл Манн же в целом концентрируется на маскулинных образах, тем самым невольно задвигая на второй план женщин. И если Пенелопа Крус отвечает в фильме за все сцены, наполненные яркими эмоциями, то Шейлин Вудли в образе любовницы главного героя не остается ничего, кроме тихих разговоров, статичных поз и невыразительных взглядов.

Фото Кадр из фильма «Феррари»

Но стоит признать: при всей концентрации картины на сложностях отношений Энцо Феррари все-таки оказывается чем-то большим, чем простой уставший человек, — он харизматичная личность, оставившая след в истории. И в фильме этот образ показан с нестандартной стороны: без документирования профессиональных побед, а через его окружение и личную жизнь.

«Феррари», за исключением некоторых моментов, не подарит ярких эмоций, но порадует вниманием к деталям. Так что восьмилетний перерыв в фильмографии Майкла Манна, похоже, не сыграл на руку новому проекту. А если учесть, что режиссер задумывался о создании фильма о великом автоконструкторе еще в далеком 2000 году, и на главную роль в разное время претендовали Кристиан Бейл и Хью Джекман... Окажется, что за все это время «Феррари» просто потерял разгон и финишировал не так эффектно и бойко, как могло быть.