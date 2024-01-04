«Холоп 2»: все, что известно о сиквеле нашумевшей комедии

1 января в широкий прокат вышел фильм Клима Шипенко «Холоп 2». Всего за несколько дней картина уже установила кассовый рекорд, заработав первый миллиард, и, кажется, это только начало. Рассказываем, что известно о сиквеле нашумевшей комедии.

Сюжет «Холопа 2»

На сей раз Гриша — главный герой первой части «Холопа» — отходит на второй план: в центре сюжета сиквела оказывается избалованная Катя.

Фото Кадр из фильма «Холоп 2»

В свой день рождения девушка угнала полицейский катер и врезалась на нем в веранду ресторана на берегу Невы. Однако пока все думают, что дочь чиновницы отбывает наказание, та продолжает развлекаться в Дубае.

На борту самолета в Москву Гриша становится свидетелем хамского поведения Кати и решает, что ее надо отправить на перевоспитание в ту же самую деревню, где когда-то побывал он сам.

Создатели «Холопа 2»

Режиссером нового комедийного блокбастера «Холоп 2» выступил Клим Шипенко. Он же поставил и первую часть франшизы, которая вышла в 2019 году. Среди других известных работ кинематографиста — частично снятый на борту МКС «Вызов» с Юлией Пересильд, триллер «Текст» с Александром Петровым и космическая драма «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко.

Сценарий к сиквелу также написали авторы оригинального «Холопа» — Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков.

Фото Кадр из фильма «Холоп 2»

Актерский состав «Холопа 2»

К роли Гриши вернулся Милош Бикович. Из первого «Холопа» в каст сиквела также перекочевали Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева и другие.

В новую героиню Катю перевоплотилась Аглая Тарасова («Лед», «Беспринципные», «Конец света»).

Фото Кадр из фильма «Холоп 2»

Маму Кати — высокопоставленную чиновницу — сыграла Наталья Рогожкина («Большая игра»). Также в «Холопе 2» засветились Павел Деревянко и хореограф Мигель.

Трейлер

Где смотреть

Комедия «Холоп 2» вышла на большие экраны 1 января. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте ближайшего к вам кинотеатра.