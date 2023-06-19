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7 вырезанных сцен из «Сумерек»: что не показали в классической версии

Александра Баклицкая
Кинолюбитель
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Проверка фактов

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Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
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«Сумерки» — визитная карточка массовой культуры стыка нулевых и десятых годов. Франшиза превратила Роберта Паттисона и Кристен Стюарт в звезд мировой величины и стала по-настоящему народным хитом. Несмотря на холодный прием критиков, первый фильм со временем назвали классикой экранизаций литературы для подростков. Вампирская сага даже породила другую франшизу в серых тонах, если вы понимаете, о чем мы. Но это уже другая возрастная категория.

Из-за неугасаемой популярности истории об Эдварде и Беллы студия Lionsgate перевыпустила первые три фильма франшизы в 2015 году. Картины дополнили вырезанными сценами. Вот некоторые из них.

Странный разговор Калленов

В первой части появилась сцена, где Эдвард странно себя ведет при взгляде на героиню Кристен Стюарт. На что его брат Эммет замечает, что она не одна из них. Такой намек в начале фильма сразу бы дал зрителям повод задуматься, кто такие эти «они».

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

Неожиданное пробуждение Беллы

Момент, где Эдвард наблюдает за сном Беллы, стал каноническим. Выйди фильм позже, главного героя точно назвали бы сталкером. В новой версии пробуждение героини оказывается более эмоциональным: она хищно бросается на Эдварда. Но, увы, все это оказывается сном, а окончание сцены идентично изначальному варианту.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

Обращения в вампиров

Благодаря новой сцене мы узнаем, как Карлайл сделал жизнь Эдварда вечной. Странные звуки, который издает Роберт Паттинсон во время превращения, вы точно не захотите поставить на будильник.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

На этом обращения не заканчиваются. Далее мы видим новую сцену с самим Эдвардом, где он кусает героиню Кристен Стюарт в готической обстановке.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Кристен Стюарт. Как изменилась Кристен Стюарт? От замкнутой девушки-подростка до культовой принцессы

Нападение в классе биологии

В обновленной версии показали еще одну фантазию Эдварда о Белле. Вампир набрасывается на девушку прямо на уроке биологии.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

Еще одна сцена на природе

Существует также вырезанная сцена на поляне, во время которой Эдвард «пробует Беллу на вкус» и делает замечание о ее хрупкости. Момент полон эмоций, поэтому романтики запомнят его надолго.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

Также была расширена сцена, в которой Эдвард и Белла выходят из ее дома перед игрой в бейсбол с семьей Калленов. В ней мы узнаем, что Эдвард ненароком прочитал мысли Чарли.

Поцелуй Виктории и Джеймса

От главных героев перейдем к антагонистам. С ними в картине появилась новая вставка. Виктория, Джеймс и Лоран обсуждают ложный след, который взяла поисковая партия под руководством отца Беллы. После Виктория произносит фразу: «Обожаю, когда мужчины преследуют меня», — и нескромно целует Джеймса. Никто не ожидал такой страсти от хладнокровных мертвецов, особенно Лоран.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

История о шиншилле

Франшиза о вампирах полна сюрпризов. Так, например, когда Белла приходит к Эдварду в гости, мы узнаем необычную историю из ее жизни. В комнате возлюбленного девушка замечает интересный музыкальный инструмент, который называется рейнстик, или «посох дождя». Такими пользуются племена для совершения ритуалов, а его звук напоминает шум дождя. Белла вспоминает момент из детства, как они с мамой мастерили подобные вещи с использованием... помета шиншиллы.

Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»
Фото Кадр из расширенной версии фильма «Сумерки»

В целом вырезанные сцены из «Сумерек» дополняют и расширяют историю. Благодаря им мы можем пребывать в таинственном мире вампиров немного дольше.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Властелин колец: Братство кольца&raquo;. Что вырезали из «Властелина колец»? 6 сцен и персонажей, которых не показали

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