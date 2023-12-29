Календарь премьер: даты релиза главных фильмов 2024 года

Собрали подборку главных премьер фильмов 2024 года, чтобы у вас под рукой всегда была пара-тройка идей, что посмотреть в грядущем году.
Дата премьеры: 26 мая 2023 года.
Страна: Италия, Франция, Швейцария.
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения.
Режиссер: Аличе Рорвахер.
В главных ролях: Джош О'Коннор, Карол Дуарте, Винченцо Немолато, Изабелла Росселлини, Альба Рорвахер.
Премьера в России: 1 января 2024 года.
Дата премьеры: 14 декабря 2023 года.
Страна: Греция, Болгария, США.
Жанр: боевик, триллер.
Режиссер: Ренни Харлин.
В главных ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена.
Премьера в России: 4 января 2024 года.
Дата премьеры: 13 июня 2023 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: триллер.
Режиссер: Пол Дадбридж.
В главных ролях: Дэвид Хейман, Мхаири Кэлви, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Уэйн Энтони Гордон.
Премьера в России: 4 января 2024 года.
Дата премьеры: 13 октября 2022 года.
Страна: Индонезия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Гинанти Рона Тембанг Сари.
В главных ролях: Эмир Махира, Азизи Шафаа, Эндрю Баррет, Анджел Сиантури, Исзур Мухтар.
Премьера в России: 4 января 2024 года.
Дата премьеры: 13 октября 2022 года.
Страна: Австрия.
Жанр: музыка.
Режиссер: Лотте де Бер.
В главных ролях: Олеся Головнева, Стефан Черны.
Премьера в России: 7 января 2024 года.
Дата премьеры: 6 сентября 2023 года.
Страна: Ирландия.
Жанр: боевик, триллер, криминал.
Режиссер: Роберт Лоренц.
В главных ролях: Керри Кондон, Десмонд Иствуд, Конор Макнил, Шеймус О'Хара.
Премьера в России: 11 января 2024 года.
Дата премьеры: 1 декабря 2023 года.
Страна: Испания.
Жанр: комедия, семейный.
Режиссер: Хоакин Масон.
В главных ролях: Эрнесто Севилья, Сантьяго Сегура, Унакс Хейден, Пабло Чьяпелья, Мария Ботто.
Премьера в России: 11 января 2024 года.
Дата премьеры: 8 ноября 2023 года.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: биография, спорт, драма.
Режиссер: Шон Дуркин.
В главных ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс.
Премьера в России: 11 января 2024 года.
Дата премьеры: 1 мая 2022 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Джэми Хупер.
В главных ролях: Риэнн Стил, Софи Томпсон, Джонатан Ньяти, Дэвид Хорович, Джейн Лоу.
Премьера в России: 11 января 2024 года.
Дата премьеры: 16 сентября 2023 года.
Страна: Франция, Исландия, Бельгия.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Тома Бидеген.
В главных ролях: Мелани Тьерри, Жиль Леллуш.
Премьера в России: 18 января 2024 года.
Дата премьеры: 2 сентября 2023 года.
Страна: Франция.
Жанр: ужасы, фэнтези, драма.
Режиссер: Адриен Бо.
В главных ролях: Кейси Моттет Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер, Клэр Дюбюрк.
Премьера в России: 18 января 2024 года.
Дата премьеры: 4 сентября 2023 года.
Страна: Италия, США.
Жанр: биография, драма.
Режиссер: София Коппола.
В главных ролях: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост.
Премьера в России: 25 января 2024 года.
Дата премьеры: 26 января 2024 года.
Страна: США.
Жанр: драма, мелодрама, комедия.
Режиссер: Рэйчел Ламберт.
В главных ролях: Дейзи Ридли, Дейв Мерхейе, Парвеш Шина, Марсия Дебонис, Мэг Штальтер.
Дата премьеры: 26 января 2024 года
Страна: США
Жанр: драма, комедия
Режиссер: Джейд Бартлетт.
В главных ролях: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик.
Дата премьеры: 1 декабря 2023 года.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: триллер, ужасы.
Режиссер: Эндрю Бэйрд.
В главных ролях: Гай Пирс, Алекс Петтифер, Олуэн Фуэре, Кристал Ю.
Премьера в России: 1 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 20 мая 2023 года.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Тодд Хейнс.
В главных ролях: Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон, Андреа Франкл, Гэбриел Чун.
Премьера в России: 1 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 24 января 2024 года.
Страна: США.
Жанр: мелодрама, комедия.
Режиссер: Роджер Камбл.
В главных ролях: Либэ Барер, Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Стивен Бауэр, Роб Эстес.
Премьера в России: 1 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 2 февраля 2024 года.
Страна: Великобритания, США.
Жанр: боевик, комедия.
Режиссер: Мэттью Вон.
В главных ролях: София Бутелла, Генри Кавилл, Дуа Липа, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл.
Дата премьеры: 8 февраля 2023 года.
Страна: США.
Жанр: драма, криминал, биография.
Режиссер: Мишель Дэннер.
В главных ролях: Эбигейл Бреслин, Райан Филипп, Дональд Сазерленд, Эмили Ванкэмп, Люк Уилсон.
Премьера в России: 8 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 18 ноября 2023 года.
Страна: Франция, Германия, Испания, Бельгия.
Жанр: боевик, приключения, история.
Режиссер: Мартен Бурбулон.
В главных ролях: Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай.
Премьера в России: 8 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 7 февраля 2024 года.
Страна: Франция, Канада.
Жанр: комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Жиль де Мэтр.
В главных ролях: Эмили Бетт Рикардс, Люми Поллак, Уэйн Чарльз Бэйкер, Пол Грин, Келли Хоуп Тейлор.
Премьера в России: 8 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 9 февраля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: ужасы, мелодрама, комедия.
Режиссер: Зельда Уильямс.
В главных ролях: Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Джо Крест.
Дата премьеры: 24 мая 2023 года.
Страна: Франция.
Жанр: драма, мелодрама, история.
Режиссер: Чан Ань Хунг.
В главных ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинже, Галатея Беллуджи, Ян Хамменекер.
Премьера в России: 14 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 9 сентября 2023 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, биография, история.
Режиссер: Джеймс Хоуз.
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Ромола Гарай, Джонатан Прайс.
Премьера в России: 15 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 25 декабря 2023 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Ричард Джон Тейлор.
В главных ролях: Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Лила Сарнер.
Премьера в России: 15 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 16 февраля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Режиссер: С.Дж. Кларксон.
В главных ролях: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Адам Скотт.
Дата премьеры: 10 августа 2023 года.
Страна: США, Норвегия.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Алекс Херрон.
В главных ролях: Рори Александр, Ванесса Боргли, Анна Буллард-Вернер, Кристин Донлон, Рэйчел Фаулер.
Премьера в России: 22 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 23 февраля 2024 года.
Страна: Франция, Великобритания.
Жанр: комедия, детектив, история.
Режиссер: Теа Шэррок.
В главных ролях: Оливия Колман, Джесси Бакли, Тимоти Сполл, Хью Скиннер, Айлин Аткинс.
Дата премьеры: 23 февраля 2024 года.
Страна: Турция, Франция, Германия, Швеция.
Жанр: драма.
Режиссер: Нури Бильге Джейлан.
В главных ролях: Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук.
Дата премьеры: 4 июля 2023 года.
Страна: Канада.
Жанр: триллер, криминал, детектив.
Режиссер: Паскаль Планте.
В главных ролях: Жюльетт Гарьели, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл Маккейб-Локос, Натали Таннус.
Премьера в России: 29 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 1 сентября, 2023 года.
Страна: Дания, Швеция, Норвегия, Германия.
Жанр: драма, биография, история.
Режиссер: Николай Арсель.
В главных ролях: Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Густав Линд, Кристин Куят Торп, Магнус Креппер.
Премьера в России: 29 февраля 2024 года.
Дата премьеры: 1 марта 2024 года.
Страна: США, Канада.
Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения.
Режиссер: Дени Вильнев.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Леа Сейду.
Дата премьеры: 18 мая 2022 года.
Страна: Франция, Италия, Германия.
Жанр: драма, мелодрама, история.
Режиссер: Пьетро Марчелло.
В главных ролях: Рафаэль Тьери, Жюльет Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро.
Премьера в России: 7 марта 2024 года.
Дата премьеры: 17 августа 2023 года.
Страна: Канада.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Майкл Бафаро.
В главных ролях: Келли Бастард, Майкл Миттон, Колм Хилл, Рене Лаи, Абу Дукули.
Премьера в России: 7 марта 2024 года.
Дата премьеры: 21 января 2023 года.
Страна: США.
Жанр: мелодрама.
Режиссер: Селин Сон.
В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын-а, Лим Сын-мин.
Премьера в России: 7 марта 2024 года.
Дата премьеры: 8 сентября 2023 года.
Страна: Мексика, США.
Жанр: драма.
Режиссер: Мишель Франко.
В главных ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Брук Тимбер, Блейк Баумгартнер, Росс Бродар.
Премьера в России: 7 марта 2024 года.
Дата премьеры: 8 марта 2024 года.
Страна: США, Китай.
Жанр: мультфильм, семейный.
Режиссер: Майк Митчелл, Стефани Стайн.
В главных ролях: Джек Блэк, Сет Роген, Анджелина Джоли, Аквафина, Ке Хюи Куан.
Дата премьеры: 30 июня 2023 года.
Страна: Франция.
Жанр: драма.
Режиссер: Венсан Перес.
В главных ролях: Рошди Зем, Дория Тилье, Гийом Гальенн, Дамиен Боннар, Ноам Эджем.
Премьера в России: 14 марта 2024 года.
Дата премьеры: 1 июля 2023 года.
Страна: Ирландия.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Иэн Хант-Даффи.
В главных ролях: Милли Брэйди, Поллианна Макинтош, Акшай Кумар, Дирмуд Нойес, Брэнок О'Коннор.
Премьера в России: 21 марта 2024 года.
Дата премьеры: 22 августа 2023 года.
Страна: Франция.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Каролин Виньяль.
В главных ролях: Лор Калами, Венсан Эльбаз, Жонатан Дарона, Сюзанн Де Бак, Николя Годар.
Премьера в России: 21 марта 2024 года.
Дата премьеры: 19 февраля 2023 года.
Страна: Австрия, Люксембург, Швейцария, Германия.
Жанр: драма, биография, история.
Режиссер: Маргарете фон Тротта.
В главных ролях: Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Луна Ведлер, Марк Липах.
Премьера в России: 28 марта 2024 года.
Дата премьеры: 29 марта 2024 года.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: фантастика, драма, приключения.
Режиссер: Пон Джун-хо.
В главных ролях: Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Стивен Ян, Тони Коллетт, Наоми Аки.
Дата премьеры: 3 сентября 2023 года.
Страна: Франция, Канада.
Жанр: фантастика, триллер, драма, мелодрама.
Режиссер: Бертран Бонелло.
В главных ролях: Леа Сейду, Джордж Маккэй, Гуслаги Маланга, Даша Некрасова, Мартин Скали.
Премьера в России: 4 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 27 ноября 2023 года.
Страна: Австралия.
Жанр: фантастика, триллер.
Режиссер: Сэм Одлум.
В главных ролях: Фрея Тингли, Чарльз Граундс, Джошуа Мортон, Элиз Джэнсен, Кейт Брабант.
Премьера в России: 4 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 10 сентября 2023 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Махалия Бело.
В главных ролях: Джоди Комер, Джоэль Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Кэтрин Уотерстон, Марк Стронг.
Премьера в России: 11 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 12 апреля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик.
Режиссер: Адам Вингард.
В главных ролях: Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Рэйчел Хаус, Алекс Фернс.
Дата премьеры: 11 июня 2023 года.
Страна: США.
Жанр: боевик, триллер, криминал.
Режиссер: Род Блэкхерст.
В главных ролях: Кит Харингтон, Джош Лукас, Стивен Дорфф, Итан Сапли, Скут Макнэри.
Премьера в России: 18 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 8 сентября 2023 года.
Страна: Франция.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Себастьян Ваничек.
В главных ролях: Тео Кристин, София Лезафр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнегэн Олдфилд.
Премьера в России: 18 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 19 апреля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения.
Режиссер: Зак Снайдер.
В главных ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Джена Мэлоун, Чарли Ханнэм, Стаз Нэйр.
Дата премьеры: 13 февраля 2022 года.
Страна: США.
Жанр: драма, биография, музыка.
Режиссер: Тим Саттон.
В главных ролях: Машин Ган Келли, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Меган Фокс, Руби Роуз.
Премьера в России: 25 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 8 февраля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: триллер.
Режиссер: Роберт Коннолли.
В главных ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин Макливи, Сиси Стрингер.
Премьера в России: 25 апреля 2024 года.
Дата премьеры: 26 апреля 2024 года.
Страна: Великобритания, США.
Жанр: боевик, драма.
Режиссер: Алекс Гарленд.
В главных ролях: Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман, Кейли Спейни, Вагнер Моура.
Дата премьеры: 17 февраля 2023 года.
Страна: Германия.
Жанр: драма, мелодрама, история.
Режиссер: Эмили Атеф.
В главных ролях: Марлер Бероу, Феликс Крамер, Седрик Эйх, Зильке Боденбендер, Флориан Панцнер.
Премьера в России: 2 мая 2024 года.
Дата премьеры: 30 сентября 2023 года.
Страна: США.
Жанр: драма, биография.
Режиссер: Джеймс Марш.
В главных ролях: Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Брона Галлахер, Максин Пик, Роберт Арамайо.
Премьера в России: 2 мая 2024 года.
Дата премьеры: 10 сентября 2023 года.
Страна: Канада.
Жанр: драма.
Режиссер: Атом Эгоян.
В главных ролях: Аманда Сайфред, Ребекка Лиддьярд, Дуглас Смит, Линн Гриффин, Ланетт Уэр.
Премьера в России: 9 мая 2024 года.
Дата премьеры: 10 мая 2024 года.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: биография.
Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон.
В главных ролях: Мариса Абела, Эдди Марсан, Лесли Мэнвилл, Бронсон Уэбб, Ансу Кабиа.
Дата премьеры: 7 сентября 2023 года.
Страна: Бельгия, Люксембург, Нидерланды.
Жанр: драма.
Режиссер: Фин Трох.
В главных ролях: Карлейн Силегем, Кэролайн Стас, Грит Верстрате, Робби Клейрен, Сара Де Боссере.
Премьера в России: 16 мая 2024 года
Дата премьеры: 4 сентября 2023 года.
Страна: Япония.
Жанр: драма.
Режиссер: Рюсукэ Хамагути.
В главных ролях: Хитоси Омика, Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути.
Премьера в России: 16 мая 2024 года.
Дата премьеры: 16 мая 2024 года.
Страна: США.
Жанр: комедия, криминал.
Режиссер: Потси Пончироли.
В главных ролях: Лили Джеймс, Джозеф Гордон-Левитт, Трейси Лордс, Джои Лорен Эдамс, Тим Блейк Нельсон.
Премьера в России: 16 мая 2024 года.
Дата премьеры: 24 мая 2024 года.
Страна: Австралия.
Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения.
Режиссер: Джордж Миллер.
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Нэйтан Джонс.
Дата премьеры: 6 августа 2023 года.
Страна: Франция.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Кваркс.
В главных ролях: Арбен Байрактарай, Юго Дийон, Офелия Колб, Карл Лафоре, Манон Мендивид.
Премьера в России: 30 мая 2024 года.
Дата премьеры: 28 августа 2023 года.
Страна: Франция, Канада, Италия, Бельгия.
Жанр: драма.
Режиссер: Летиция Коломбани.
В главных ролях: Ким Рэйвер, Фотини Пелусо, Эви Нэш, Мануэла Вентура, Сара Эбботт.
Премьера в России: 30 мая 2024 года.
Дата премьеры: —
Страна: США.
Жанр: триллер, мелодрама, криминал.
Режиссер: Фил Эллокко.
В главных ролях: Люк Эванс, Рори Калкин, Алекс Петтифер, Стефани Леонидас, Руди Панкоу.
Премьера в России: 20 июня 2024 года.
Дата премьеры: 22 апреля 2023 года.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма.
Режиссер: Хетти Макдональд.
В главных ролях: Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Эрл Кейв, Линда Бэссет, Джозеф Майделл.
Премьера в России: 11 июля 2024 года.
Дата премьеры: 26 июля 2024 года.
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик, комедия.
Режиссер: Шон Леви.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Хью Джекман, Дженнифер Гарнер.
Дата премьеры: —
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Джослин Мурхаус.
В главных ролях: Меган Маллалли, Сьюзен Сарандон, Брюс Гринвуд, Бетт Мидлер, Шерил Ли Ральф.
Премьера в России: 1 августа 2024 года.
Дата премьеры: —
Страна: Франция, Бельгия.
Жанр: боевик, триллер, приключения.
Режиссер: Оливье Массе-Депасс.
В главных ролях: Джеймс Франко, Томер Сисле, Соня Вашон, Нараян Дэвид Гектер.
Премьера в России: 15 августа 2024 года.
Дата премьеры: —
Страна: Великобритания, США.
Жанр: боевик, триллер.
Режиссер: Брэд Фурман.
В главных ролях: Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джои Бикиччи, Джон Легуизамо.
Премьера в России: 12 сентября 2024 года.
Дата премьеры: —
Страна: Германия.
Жанр: ужасы.
Режиссер: Тильман Сингер.
В главных ролях: Хантер Шафер, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мартон Чокаш, Мила Лье.
Премьера в России: 26 сентября 2024 года.
Дата премьеры: 4 октября 2024 года.
Страна: США.
Жанр: мюзикл, триллер, драма, криминал.
Режиссер: Тодд Филлипс.
В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер.
Дата премьеры: —
Страна: Южная Корея.
Жанр: боевик.
Режиссер: Квак Кен-тхэк.
В главных ролях: Ю Джэ-мен, Квак То-вон, Чу Вон, Ли Ю-ен, Ким Мин-джэ.
Премьера в России: 31 октября 2024 года.
Дата премьеры: —
Страна: США.
Жанр: боевик.
Режиссер: Кристиан Сесма.
В главных ролях: Дэвид Энтони Баглион.
Премьера в России: 7 ноября 2024 года.
Дата премьеры: —
Страна: Великобритания, Испания.
Жанр: мультфильм.
Режиссер: Стив Мажори, Андреа Себастьян.
В главных ролях: Колм Фиор, Милли Дэвис, Харланд Уильямс, Пол Ван Дайк.
Премьера в России: 28 ноября 2024 года.
Дата премьеры: 8 ноября 2024 года.
Страна: Великобритания, Франция, США, Канада.
Жанр: фэнтези, комедия, детектив, приключения, семейный.
Режиссер: Дагал Уилсон.
В главных ролях: Имелда Стонтон, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Бен Уишоу.
Премьера в России: 28 ноября 2024 года.
Дата премьеры: 12 декабря 2024 года.
Страна: Испания, Эстония, США.
Жанр: мультфильм.
Режиссер: Виктор Лакисов.
В главных ролях: Фил Ламарр, Фред Таташиор, Морис Ламарш, Йонас Кибриб, Роб Полсен.
Премьера в России: 12 декабря 2024 года.
Дата премьеры: 13 декабря 2024 года.
Страна: США, Япония.
Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, боевик.
Режиссер: Кэндзи Камияма.
В главных ролях: Миранда Отто, Брайан Кокс, Шон Дули, Люк Паскуалино, Джанин Дувицкий.