Календарь премьер: даты релиза главных фильмов 2024 года

Киножурналист собрала подборку с самыми ожидаемыми премьерами фильмов 2024 года

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Собрали подборку главных премьер фильмов 2024 года, чтобы у вас под рукой всегда была пара-тройка идей, что посмотреть в грядущем году.

Содержание статьи Скрыть Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Химера

Дата премьеры: 26 мая 2023 года.

Страна: Италия, Франция, Швейцария.

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения.

Режиссер: Аличе Рорвахер.

В главных ролях: Джош О'Коннор, Карол Дуарте, Винченцо Немолато, Изабелла Росселлини, Альба Рорвахер.

Премьера в России: 1 января 2024 года.

Каменщик

Дата премьеры: 14 декабря 2023 года.

Страна: Греция, Болгария, США.

Жанр: боевик, триллер.

Режиссер: Ренни Харлин.

В главных ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера, Оливер Тревена.

Премьера в России: 4 января 2024 года.

Человек-невидимка. Возвращение легенды

Дата премьеры: 13 июня 2023 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: триллер.

Режиссер: Пол Дадбридж.

В главных ролях: Дэвид Хейман, Мхаири Кэлви, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Уэйн Энтони Гордон.

Премьера в России: 4 января 2024 года.

Астрал. Новые души

Дата премьеры: 13 октября 2022 года.

Страна: Индонезия.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Гинанти Рона Тембанг Сари.

В главных ролях: Эмир Махира, Азизи Шафаа, Эндрю Баррет, Анджел Сиантури, Исзур Мухтар.

Премьера в России: 4 января 2024 года.

Иоланта и Щелкунчик

Дата премьеры: 13 октября 2022 года.

Страна: Австрия.

Жанр: музыка.

Режиссер: Лотте де Бер.

В главных ролях: Олеся Головнева, Стефан Черны.

Премьера в России: 7 января 2024 года.

Последний наемник

Дата премьеры: 6 сентября 2023 года.

Страна: Ирландия.

Жанр: боевик, триллер, криминал.

Режиссер: Роберт Лоренц.

В главных ролях: Керри Кондон, Десмонд Иствуд, Конор Макнил, Шеймус О'Хара.

Премьера в России: 11 января 2024 года.

Спасти Санту

Дата премьеры: 1 декабря 2023 года.

Страна: Испания.

Жанр: комедия, семейный.

Режиссер: Хоакин Масон.

В главных ролях: Эрнесто Севилья, Сантьяго Сегура, Унакс Хейден, Пабло Чьяпелья, Мария Ботто.

Премьера в России: 11 января 2024 года.

Стальная хватка

Дата премьеры: 8 ноября 2023 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: биография, спорт, драма.

Режиссер: Шон Дуркин.

В главных ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс.

Премьера в России: 11 января 2024 года.

Проклятие дома с призраками

Дата премьеры: 1 мая 2022 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Джэми Хупер.

В главных ролях: Риэнн Стил, Софи Томпсон, Джонатан Ньяти, Дэвид Хорович, Джейн Лоу.

Премьера в России: 11 января 2024 года.

Остров изгоев

Дата премьеры: 16 сентября 2023 года.

Страна: Франция, Исландия, Бельгия.

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Тома Бидеген.

В главных ролях: Мелани Тьерри, Жиль Леллуш.

Премьера в России: 18 января 2024 года.

Вурдалак

Дата премьеры: 2 сентября 2023 года.

Страна: Франция.

Жанр: ужасы, фэнтези, драма.

Режиссер: Адриен Бо.

В главных ролях: Кейси Моттет Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер, Клэр Дюбюрк.

Премьера в России: 18 января 2024 года.

Присцилла: Элвис и я

Дата премьеры: 4 сентября 2023 года.

Страна: Италия, США.

Жанр: биография, драма.

Режиссер: София Коппола.

В главных ролях: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост.

Премьера в России: 25 января 2024 года.

Иногда я думаю о смерти

Дата премьеры: 26 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Режиссер: Рэйчел Ламберт.

В главных ролях: Дейзи Ридли, Дейв Мерхейе, Парвеш Шина, Марсия Дебонис, Мэг Штальтер.

Девушка Миллера

Дата премьеры: 26 января 2024 года

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Джейд Бартлетт.

В главных ролях: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик.

Фото Кадр из фильма «Присцилла»

Февраль

Багровый рассвет

Дата премьеры: 1 декабря 2023 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: триллер, ужасы.

Режиссер: Эндрю Бэйрд.

В главных ролях: Гай Пирс, Алекс Петтифер, Олуэн Фуэре, Кристал Ю.

Премьера в России: 1 февраля 2024 года.

Май декабрь

Дата премьеры: 20 мая 2023 года.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Тодд Хейнс.

В главных ролях: Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон, Андреа Франкл, Гэбриел Чун.

Премьера в России: 1 февраля 2024 года.

Моя прекрасная свадьба

Дата премьеры: 24 января 2024 года.

Страна: США.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Роджер Камбл.

В главных ролях: Либэ Барер, Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Стивен Бауэр, Роб Эстес.

Премьера в России: 1 февраля 2024 года.

Аргайл: Супершпион

Дата премьеры: 2 февраля 2024 года.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: боевик, комедия.

Режиссер: Мэттью Вон.

В главных ролях: София Бутелла, Генри Кавилл, Дуа Липа, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл.

Дьявол в деталях. Дело Миранды

Дата премьеры: 8 февраля 2023 года.

Страна: США.

Жанр: драма, криминал, биография.

Режиссер: Мишель Дэннер.

В главных ролях: Эбигейл Бреслин, Райан Филипп, Дональд Сазерленд, Эмили Ванкэмп, Люк Уилсон.

Премьера в России: 8 февраля 2024 года.

Три мушкетера: Миледи

Дата премьеры: 18 ноября 2023 года.

Страна: Франция, Германия, Испания, Бельгия.

Жанр: боевик, приключения, история.

Режиссер: Мартен Бурбулон.

В главных ролях: Ева Грин, Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай.

Премьера в России: 8 февраля 2024 года.

Элла и черный ягуар

Дата премьеры: 7 февраля 2024 года.

Страна: Франция, Канада.

Жанр: комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Жиль де Мэтр.

В главных ролях: Эмили Бетт Рикардс, Люми Поллак, Уэйн Чарльз Бэйкер, Пол Грин, Келли Хоуп Тейлор.

Премьера в России: 8 февраля 2024 года.

Лиза Франкенштейн

Дата премьеры: 9 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: ужасы, мелодрама, комедия.

Режиссер: Зельда Уильямс.

В главных ролях: Кэтрин Ньютон, Коул Спроус, Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Джо Крест.

Рецепт любви

Дата премьеры: 24 мая 2023 года.

Страна: Франция.

Жанр: драма, мелодрама, история.

Режиссер: Чан Ань Хунг.

В главных ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинже, Галатея Беллуджи, Ян Хамменекер.

Премьера в России: 14 февраля 2024 года.

Одна жизнь

Дата премьеры: 9 сентября 2023 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Джеймс Хоуз.

В главных ролях: Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Ромола Гарай, Джонатан Прайс.

Премьера в России: 15 февраля 2024 года.

Алиса в стране кошмаров

Дата премьеры: 25 декабря 2023 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Ричард Джон Тейлор.

В главных ролях: Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Лила Сарнер.

Премьера в России: 15 февраля 2024 года.

Мадам Паутина

Дата премьеры: 16 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: С.Дж. Кларксон.

В главных ролях: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Адам Скотт.

Темные окна

Дата премьеры: 10 августа 2023 года.

Страна: США, Норвегия.

Жанр: ужасы, триллер.

Режиссер: Алекс Херрон.

В главных ролях: Рори Александр, Ванесса Боргли, Анна Буллард-Вернер, Кристин Донлон, Рэйчел Фаулер.

Премьера в России: 22 февраля 2024 года.

Злобные маленькие письма

Дата премьеры: 23 февраля 2024 года.

Страна: Франция, Великобритания.

Жанр: комедия, детектив, история.

Режиссер: Теа Шэррок.

В главных ролях: Оливия Колман, Джесси Бакли, Тимоти Сполл, Хью Скиннер, Айлин Аткинс.

О сухой траве

Дата премьеры: 23 февраля 2024 года.

Страна: Турция, Франция, Германия, Швеция.

Жанр: драма.

Режиссер: Нури Бильге Джейлан.

В главных ролях: Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук.

Красные комнаты

Дата премьеры: 4 июля 2023 года.

Страна: Канада.

Жанр: триллер, криминал, детектив.

Режиссер: Паскаль Планте.

В главных ролях: Жюльетт Гарьели, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл Маккейб-Локос, Натали Таннус.

Премьера в России: 29 февраля 2024 года.

Меч короля

Дата премьеры: 1 сентября, 2023 года.

Страна: Дания, Швеция, Норвегия, Германия.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Николай Арсель.

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Густав Линд, Кристин Куят Торп, Магнус Креппер.

Премьера в России: 29 февраля 2024 года.

Фото Кадр из фильма «Аргайл»

Март

Дюна: Часть вторая

Дата премьеры: 1 марта 2024 года.

Страна: США, Канада.

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения.

Режиссер: Дени Вильнев.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Леа Сейду.

Алые паруса

Дата премьеры: 18 мая 2022 года.

Страна: Франция, Италия, Германия.

Жанр: драма, мелодрама, история.

Режиссер: Пьетро Марчелло.

В главных ролях: Рафаэль Тьери, Жюльет Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро.

Премьера в России: 7 марта 2024 года.

Не смотри туда

Дата премьеры: 17 августа 2023 года.

Страна: Канада.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Майкл Бафаро.

В главных ролях: Келли Бастард, Майкл Миттон, Колм Хилл, Рене Лаи, Абу Дукули.

Премьера в России: 7 марта 2024 года.

Прошлые жизни

Дата премьеры: 21 января 2023 года.

Страна: США.

Жанр: мелодрама.

Режиссер: Селин Сон.

В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, Мун Сын-а, Лим Сын-мин.

Премьера в России: 7 марта 2024 года.

Память

Дата премьеры: 8 сентября 2023 года.

Страна: Мексика, США.

Жанр: драма.

Режиссер: Мишель Франко.

В главных ролях: Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Брук Тимбер, Блейк Баумгартнер, Росс Бродар.

Премьера в России: 7 марта 2024 года.

Кунг-фу Панда 4

Дата премьеры: 8 марта 2024 года.

Страна: США, Китай.

Жанр: мультфильм, семейный.

Режиссер: Майк Митчелл, Стефани Стайн.

В главных ролях: Джек Блэк, Сет Роген, Анджелина Джоли, Аквафина, Ке Хюи Куан.

Первая дуэль

Дата премьеры: 30 июня 2023 года.

Страна: Франция.

Жанр: драма.

Режиссер: Венсан Перес.

В главных ролях: Рошди Зем, Дория Тилье, Гийом Гальенн, Дамиен Боннар, Ноам Эджем.

Премьера в России: 14 марта 2024 года.

Клаустрофобы: Инсомния

Дата премьеры: 1 июля 2023 года.

Страна: Ирландия.

Жанр: ужасы, триллер.

Режиссер: Иэн Хант-Даффи.

В главных ролях: Милли Брэйди, Поллианна Макинтош, Акшай Кумар, Дирмуд Нойес, Брэнок О'Коннор.

Премьера в России: 21 марта 2024 года.

Дождь из мужчин

Дата премьеры: 22 августа 2023 года.

Страна: Франция.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Каролин Виньяль.

В главных ролях: Лор Калами, Венсан Эльбаз, Жонатан Дарона, Сюзанн Де Бак, Николя Годар.

Премьера в России: 21 марта 2024 года.

Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню

Дата премьеры: 19 февраля 2023 года.

Страна: Австрия, Люксембург, Швейцария, Германия.

Жанр: драма, биография, история.

Режиссер: Маргарете фон Тротта.

В главных ролях: Вики Крипс, Рональд Церфельд, Тобиас Самуэль Реш, Луна Ведлер, Марк Липах.

Премьера в России: 28 марта 2024 года.

Микки 17

Дата премьеры: 29 марта 2024 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: фантастика, драма, приключения.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Стивен Ян, Тони Коллетт, Наоми Аки.

Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Апрель

Предчувствие

Дата премьеры: 3 сентября 2023 года.

Страна: Франция, Канада.

Жанр: фантастика, триллер, драма, мелодрама.

Режиссер: Бертран Бонелло.

В главных ролях: Леа Сейду, Джордж Маккэй, Гуслаги Маланга, Даша Некрасова, Мартин Скали.

Премьера в России: 4 апреля 2024 года.

Необъяснимые скачки во времени

Дата премьеры: 27 ноября 2023 года.

Страна: Австралия.

Жанр: фантастика, триллер.

Режиссер: Сэм Одлум.

В главных ролях: Фрея Тингли, Чарльз Граундс, Джошуа Мортон, Элиз Джэнсен, Кейт Брабант.

Премьера в России: 4 апреля 2024 года.

Всемирный потоп

Дата премьеры: 10 сентября 2023 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Махалия Бело.

В главных ролях: Джоди Комер, Джоэль Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Кэтрин Уотерстон, Марк Стронг.

Премьера в России: 11 апреля 2024 года.

Годзилла и К онг: Новая империя

Дата премьеры: 12 апреля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Адам Вингард.

В главных ролях: Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Рэйчел Хаус, Алекс Фернс.

Кровь в обмен на пыль

Дата премьеры: 11 июня 2023 года.

Страна: США.

Жанр: боевик, триллер, криминал.

Режиссер: Род Блэкхерст.

В главных ролях: Кит Харингтон, Джош Лукас, Стивен Дорфф, Итан Сапли, Скут Макнэри.

Премьера в России: 18 апреля 2024 года.

Паутина страха

Дата премьеры: 8 сентября 2023 года.

Страна: Франция.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Себастьян Ваничек.

В главных ролях: Тео Кристин, София Лезафр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнегэн Олдфилд.

Премьера в России: 18 апреля 2024 года.

Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы

Дата премьеры: 19 апреля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения.

Режиссер: Зак Снайдер.

В главных ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Джена Мэлоун, Чарли Ханнэм, Стаз Нэйр.

Телец

Дата премьеры: 13 февраля 2022 года.

Страна: США.

Жанр: драма, биография, музыка.

Режиссер: Тим Саттон.

В главных ролях: Машин Ган Келли, Мэдди Хассон, Скут Макнэри, Меган Фокс, Руби Роуз.

Премьера в России: 25 апреля 2024 года.

Город тайн: Исчезнувшая

Дата премьеры: 8 февраля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: триллер.

Режиссер: Роберт Коннолли.

В главных ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин Макливи, Сиси Стрингер.

Премьера в России: 25 апреля 2024 года.

Гражданская война

Дата премьеры: 26 апреля 2024 года.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: боевик, драма.

Режиссер: Алекс Гарленд.

В главных ролях: Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман, Кейли Спейни, Вагнер Моура.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Май

Однажды мы расскажем друг другу все

Дата премьеры: 17 февраля 2023 года.

Страна: Германия.

Жанр: драма, мелодрама, история.

Режиссер: Эмили Атеф.

В главных ролях: Марлер Бероу, Феликс Крамер, Седрик Эйх, Зильке Боденбендер, Флориан Панцнер.

Премьера в России: 2 мая 2024 года.

Гении

Дата премьеры: 30 сентября 2023 года.

Страна: США.

Жанр: драма, биография.

Режиссер: Джеймс Марш.

В главных ролях: Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Брона Галлахер, Максин Пик, Роберт Арамайо.

Премьера в России: 2 мая 2024 года.

Семь вуалей

Дата премьеры: 10 сентября 2023 года.

Страна: Канада.

Жанр: драма.

Режиссер: Атом Эгоян.

В главных ролях: Аманда Сайфред, Ребекка Лиддьярд, Дуглас Смит, Линн Гриффин, Ланетт Уэр.

Премьера в России: 9 мая 2024 года.

Возвращаюсь к нормальной жизни

Дата премьеры: 10 мая 2024 года.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: биография.

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон.

В главных ролях: Мариса Абела, Эдди Марсан, Лесли Мэнвилл, Бронсон Уэбб, Ансу Кабиа.

Холли

Дата премьеры: 7 сентября 2023 года.

Страна: Бельгия, Люксембург, Нидерланды.

Жанр: драма.

Режиссер: Фин Трох.

В главных ролях: Карлейн Силегем, Кэролайн Стас, Грит Верстрате, Робби Клейрен, Сара Де Боссере.

Премьера в России: 16 мая 2024 года

Зло не существует

Дата премьеры: 4 сентября 2023 года.

Страна: Япония.

Жанр: драма.

Режиссер: Рюсукэ Хамагути.

В главных ролях: Хитоси Омика, Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути.

Премьера в России: 16 мая 2024 года.

Ненасытные люди

Дата премьеры: 16 мая 2024 года.

Страна: США.

Жанр: комедия, криминал.

Режиссер: Потси Пончироли.

В главных ролях: Лили Джеймс, Джозеф Гордон-Левитт, Трейси Лордс, Джои Лорен Эдамс, Тим Блейк Нельсон.

Премьера в России: 16 мая 2024 года.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Дата премьеры: 24 мая 2024 года.

Страна: Австралия.

Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения.

Режиссер: Джордж Миллер.

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Нэйтан Джонс.

Пандемониум

Дата премьеры: 6 августа 2023 года.

Страна: Франция.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Кваркс.

В главных ролях: Арбен Байрактарай, Юго Дийон, Офелия Колб, Карл Лафоре, Манон Мендивид.

Премьера в России: 30 мая 2024 года.

Коса

Дата премьеры: 28 августа 2023 года.

Страна: Франция, Канада, Италия, Бельгия.

Жанр: драма.

Режиссер: Летиция Коломбани.

В главных ролях: Ким Рэйвер, Фотини Пелусо, Эви Нэш, Мануэла Вентура, Сара Эбботт.

Премьера в России: 30 мая 2024 года.

Фото Кадр из фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни»

Июнь

Пять фунтов искупления

Дата премьеры: —

Страна: США.

Жанр: триллер, мелодрама, криминал.

Режиссер: Фил Эллокко.

В главных ролях: Люк Эванс, Рори Калкин, Алекс Петтифер, Стефани Леонидас, Руди Панкоу.

Премьера в России: 20 июня 2024 года.

Июль

Невероятное паломничество Гарольда Фрая

Дата премьеры: 22 апреля 2023 года.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма.

Режиссер: Хетти Макдональд.

В главных ролях: Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Эрл Кейв, Линда Бэссет, Джозеф Майделл.

Премьера в России: 11 июля 2024 года.

Дэдпул 3

Дата премьеры: 26 июля 2024 года.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Хью Джекман, Дженнифер Гарнер.

Август

The Fabulous Four («Сказочная четверка»)

Дата премьеры: —

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Джослин Мурхаус.

В главных ролях: Меган Маллалли, Сьюзен Сарандон, Брюс Гринвуд, Бетт Мидлер, Шерил Ли Ральф.

Премьера в России: 1 августа 2024 года.

The Price of Money: A Largo Winch Adventure страна (« Цена денег: Приключение Ларго Винча « )

Дата премьеры: —

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: боевик, триллер, приключения.

Режиссер: Оливье Массе-Депасс.

В главных ролях: Джеймс Франко, Томер Сисле, Соня Вашон, Нараян Дэвид Гектер.

Премьера в России: 15 августа 2024 года.

Сентябрь

Игры возмездия

Дата премьеры: —

Страна: Великобритания, США.

Жанр: боевик, триллер.

Режиссер: Брэд Фурман.

В главных ролях: Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джои Бикиччи, Джон Легуизамо.

Премьера в России: 12 сентября 2024 года.

Кукушка

Дата премьеры: —

Страна: Германия.

Жанр: ужасы.

Режиссер: Тильман Сингер.

В главных ролях: Хантер Шафер, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мартон Чокаш, Мила Лье.

Премьера в России: 26 сентября 2024 года.

Октябрь

Джокер: Безумие на двоих

Дата премьеры: 4 октября 2024 года.

Страна: США.

Жанр: мюзикл, триллер, драма, криминал.

Режиссер: Тодд Филлипс.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер.

Пожарный

Дата премьеры: —

Страна: Южная Корея.

Жанр: боевик.

Режиссер: Квак Кен-тхэк.

В главных ролях: Ю Джэ-мен, Квак То-вон, Чу Вон, Ли Ю-ен, Ким Мин-джэ.

Премьера в России: 31 октября 2024 года.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Ноябрь

War Paint

Дата премьеры: —

Страна: США.

Жанр: боевик.

Режиссер: Кристиан Сесма.

В главных ролях: Дэвид Энтони Баглион.

Премьера в России: 7 ноября 2024 года.

Суперсанта

Дата премьеры: —

Страна: Великобритания, Испания.

Жанр: мультфильм.

Режиссер: Стив Мажори, Андреа Себастьян.

В главных ролях: Колм Фиор, Милли Дэвис, Харланд Уильямс, Пол Ван Дайк.

Премьера в России: 28 ноября 2024 года.

Приключения Паддингтона 3

Дата премьеры: 8 ноября 2024 года.

Страна: Великобритания, Франция, США, Канада.

Жанр: фэнтези, комедия, детектив, приключения, семейный.

Режиссер: Дагал Уилсон.

В главных ролях: Имелда Стонтон, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Бен Уишоу.

Премьера в России: 28 ноября 2024 года.

Декабрь

Пиноккио и волшебная вода

Дата премьеры: 12 декабря 2024 года.

Страна: Испания, Эстония, США.

Жанр: мультфильм.

Режиссер: Виктор Лакисов.

В главных ролях: Фил Ламарр, Фред Таташиор, Морис Ламарш, Йонас Кибриб, Роб Полсен.

Премьера в России: 12 декабря 2024 года.

Властелин колец: Война рохирримов

Дата премьеры: 13 декабря 2024 года.

Страна: США, Япония.

Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, боевик.

Режиссер: Кэндзи Камияма.

В главных ролях: Миранда Отто, Брайан Кокс, Шон Дули, Люк Паскуалино, Джанин Дувицкий.