Лучшие экранизации комиксов. Marvel и DC не в счет

За последние десятилетия кинематограф стал своего рода магическим порталом, через который множество любимых комиксов переходит на большие и маленькие экраны, оживая перед глазами зрителей.

Несомненно, вспоминая экранизации комиксов, сразу приходят на ум такие мощные вселенные, как Marvel и DC. Однако этот мир богат и разнообразен и может предложить куда более широкий выбор адаптаций.

В этой статье отправимся в захватывающее путешествие за пределы Marvel и DC и познакомимся с некоторыми из лучших экранизаций комиксов, которые не получили такой широкой известности, но точно заслуживают вашего внимания.

Сквозь снег

Год: 2013.

Страна: Южная Корея, Чехия.

Рейтинг Кинопоиск: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Сквозь снег»

Из-за неудачного экологического эксперимента, призванного остановить глобальное потепление, мир оказался в белом плену. Вся планета покрылась льдом, а остатки цивилизации сохранились лишь на борту трансконтинентального экспресса, бесконечно мчащегося вперед. Внутри поезда существует четкая классовая система: в хвосте живут бедняки, питающиеся лишь протеиновыми батончиками, а чем ближе к локомотиву, тем выше благосостояние людей. В поезде регулярно происходят восстания, жестоко подавляемые власть имущими, и в центре сюжета оказывается именно один из таких мятежников по имени Кертис (его играет Крис Еванс).

Премьера антиутопии состоялась 1 августа 2013 года. Лента получила признание среди критиков и понравилась зрителям. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо снял экранизацию французского графического романа с голливудскими звездами на студии в Праге.

Город грехов

Год: 2005.

Страна: США.

Рейтинг Кинопоиск: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8.

Художественный фильм Роберта Родригеса по роману заслуженного мэтра комикс-индустрии Фрэнка Миллера, также выступившего в роли режиссера.

Фильм основан на четырех новеллах уже упомянутого Миллера. В центре сюжета мститель, коп, бандиты и проститутки, а визуальный стиль делает окружение — тот самый город из названия фильма — отдельным персонажем повествования.

Фото Кадр из фильма «Город грехов»

Особенность ленты — максимально приближенная к стилю самого комикса экранная картинка. Фильм черно-белый, но при этом очень контрастный, а цветовые акценты связаны с кровью и некоторыми персонажами. Фильм оказался успешен как среди зрителей, так и среди критиков, а за свой визуал даже получил технический Гран-при Каннского кинофестиваля.

Kingsman: Секретная служба

Год: 2014.

Страна: Великобритания, США.

Рейтинг Кинопоиск: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Комедийный шпионский боевик Мэттью Вона основан на комиксе The Secret service издательства Icon Comics, принадлежащего Marvel, но не входящего во вселенную.

Фильм рассказывает историю бывшего британского морского пехотинца Эггси (Тарон Эджертон), который пошел по кривой дорожке и стал мелким преступником. Однажды герой знакомится с персонажем Коллина Ферта по имени Гарри Харт, обязанным отцу Эггси жизнью. Именно эта встреча меняет жизнь обычного парня с незаурядными способностями. Новый наставник предлагает ему вступить в секретную организацию, стоящую на страже мира на планете.

Фото Кадр из фильма «Kingsman: Секретная служба»

Стильный и веселый фильм нашел отклик в сердцах зрителей за счет свежей идеи, высмеивающей классические шпионские фильмы, классного экшена (особенно многим полюбилась сцена в церкви) и актеров.

Успех дал начало кинофраншизе, состоящей на данный момент из еще двух фильмов, прямого сиквела и приквела. Увы, продолжения не были столь тепло приняты, а приквел «Kingsman: Начало» и вовсе провалился в прокате.

Хеллбой

Год: 2004.

Страна: США.

Рейтинг Кинопоиск: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8

Супергеройский блокбастер Гильермо Дель Торо вышел в 2004 году и основан на одноименной серии комиксов издательства Dark Horse Comics за авторством Майка Миньолы.

Фото Кадр из фильма «Хеллбой»

Сюжет экранизации, как и в случае первоисточника, крутится вокруг приключений полудемона из ада, сына демона Азазеля, прозванного Хеллбоем. Основные события ленты основываются на комиксе «Хеллбой: Семя разрушения» с некоторыми заимствованиями из других выпусков, где главный герой и его команда спасают мир от сил зла и апокалипсиса.

Фильм был по большему счету тепло принят, а в 2008 году на экраны вышел сиквел, ради производства которого Дель Торо отказался от съемок «3993» — фильма, который должен был закончить его трилогию о гражданской войне в Испании, куда также входят «Хребет дьявола» и «Лабиринт Фавна».

Хранители

Год: 2009.

Страна: США.

Рейтинг Кинопоиск: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Экранизация произведения еще одного мастодонта жанра комикса Алана Мура. Фильм мастера библейских отсылок и любителя пафоса Зака Снайдера вышел на экраны в 2009 году и был представлен в восьми номинациях премии «Сатурн» Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов — в трех одержал победу.

Фото Кадр из фильма «Хранители»

Действия фильма происходят в альтернативной вселенной в США во времена холодной войны, а сверхлюди в этой реальности — вполне себе привычное дело. Мир висит на волоске от ядерной войны, а часы Судного дня застыли в пяти минутах от полуночи. Группа супергероев, называемая Хранителями, пытается расследовать заговор против обладателей сверхсил.

События фильма стартуют в 1985 году с убийства одного из представителей команды бывших Хранителей, известного под прозвищем Комедиант. Роршах — единственный, кто готов расследовать дело об убийстве своего коллеги, и в ходе расследования ему откроются гораздо более страшные тайны, чем все ожидали.

Скотт Пилигрим против всех

Год: 2010.

Страна: США, Великобритани, Канада, Япония.

Рейтинг Кинопоиск: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

13 лет назад режиссер Эдгар Райт бережно перенес на экраны одну из самых знаковых авторских комикс-историй нулевых, созданную Брайаном Ли О'Мэлли и под завязку набитую поп-культурными отсылками.

Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Скотт Пилигрим, главный герой произведения в исполнении Майкла Серы, расстался с девушкой, живет в небольшой коморке с другом, не ищет работу и играет в местной рок-группе. Однажды он влюбляется в девушку-курьера Рамону, которая часто сокращает путь через удобный подпространственный туннель, идущий через его голову. На пути к счастью с возлюбленной герою придется победить семерых злых бывших Рамоны и столкнуться с самым страшным испытанием — бросить школьницу, с которой он начал отношения, но к которой быстро потерял интерес.

Фильм в шутливой и задорной форме описывает молодость миллениалов. В нем есть все: музыка, концерты, поп-культура, поиски себя и, конечно же, любовь. А образ яркой и саркастичной Рамоны Флауэрс, которую сыграла Мэри Элизабет Уинстед, повлиял на целое поколение.

Ходячие мертвецы

Год: 2010-2022.

Страна: США.

Рейтинг Кинопоиск: 8.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Проект начался в 2010 году как экранизация одноименной комикс-серии, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом. Первый выпуск комикса был выпущен в 2003 году, а его сюжет исследует апокалиптический мир, захваченный зомби-подобными существами, и фокусируется на выживании и взаимодействии группы людей.

Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Сюжет одноименного сериала тоже сосредоточен на группе выживших, столкнувшихся с миром после глобальной эпидемии, превращающей людей в зомби, называемых «ходячими». Главные герои исследуют новый мир, борются за выживание, сталкиваются с опасностями со стороны как «ходячих», так и других живых людей. Кроме того, зрителей ждут решения моральных и этических дилемм в условиях апокалипсиса, что добавляет драмы в микс из ужасов и триллера.

Сериал изначально адаптировал сюжеты из первых выпусков комикса, однако с течением времени ушел в собственном направлении, добавляя новых персонажей и развивая отдельные драматические линии. Это позволило зрителям и комикс-фанатам насладиться как новыми историями, так и оригинальным развитием персонажей.

У такого успешного телешоу не могло не родиться как минимум несколько спин-оффов: в 2015-м вышел «Бойтесь ходячих мертвецов», в 2020-м — «Ходячие мертвецы: мир за пределами», в 2022-м — «Истории ходячих мертвецов», затем анонсировали «Мертвый город» 2023 года. В общем, мир «Ходячих мертвецов» живет и процветает, как бы иронично это ни звучало.

От глубоких драм до захватывающих научно-фантастических приключений — все эти кино- и сериальные адаптации доказывают, что в мире комиксов есть место для каждой истории и каждая способна найти свой путь к сердцам зрителей.

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