Что посмотреть на выходных? 10 фильмов с неожиданным финалом

В списке — не только триллеры и детективы.

У кино есть много задач, и среди них — интриговать и удивлять. Режиссеры и сценаристы стремятся, чтобы финал их фильмов не был предсказуемым, поэтому внезапная развязка — характеристика очень многих картин. Будь то «Люк, я твой отец» в «Звездных войнах: Эпизод V» или щелчок Таноса из блокбастера «Мстители: Война бесконечности».

Вспоминаем еще 10 фильмов с неожиданным финалом. Неужели они могут оставить кого-то равнодушным?

Другие (2001)

Мистический триллер с готической атмосферой переворачивает с ног на голову привычный сюжет о доме с привидениями. Алехандро Аменабар не только срежиссировал его, но также написал сценарий и музыку. Картина получила множество международных наград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Главную роль исполнила Николь Кидман, а один из продюсеров картины — тогда еще ее муж Том Круз.

Актриса играет мать двоих детей Грэйс, муж которой воюет где-то во Франции и очень давно не выходит на связь. Семья живет в большом пустом доме — по какой-то причине все слуги покинули его, когда опустился густой, непроходящий туман. Однажды Грейс замечает, что в доме происходит что-то неладное, как будто им управляют потусторонние силы.

Прибытие (2016)

Бурный роман Дени Вильнева («Дюна», «Бегущий по лезвию 2049») с жанром научной фантастики начался именно с этого фильма — до сих пор одного из лучших в категории сай-фая. Тонкая, умная драма с массой небанальных идей, впечатляющим визуалом и неожиданными поворотами сюжета сразу полюбилась и критикам, и зрителям. Сценарий написан по рассказу «История твоей жизни» писателя-фантаста Теда Чана. Фильм исследует темы коммуникации, языка, взаимопонимания, восприятия времени и выбора.

Эми Адамс и Джереми Реннер играют ученых, которых пригласили в команду для налаживания коммуникации с пришельцами. Гости из космоса прибыли на Землю внезапно, посадив свои корабли в нескольких точках планеты. Непонятно, чего они хотят, и сами пришельцы как будто не стремятся что-либо делать. Однако паника в обществе разрастается просто от факта их существования.

500 дней лета (2009)

Остроумная романтическая драмеди, препарирующая феномен поп-культуры, который называют «Маниакальная девушка мечты» (Manic Pixie Dream Girl). МДМ — термин, придуманный кинокритиком Натаном Рабином для описания архетипа эксцентричной киногероини, которая по сути существует только в голове главного героя, чтобы подталкивать его к действиям. Сам герой при этом идеалист, и, конечно же, образ в его воображении не имеет ничего общего с настоящей женщиной перед ним.

В «500 днях лета» Джозеф Гордон-Левитт играет именно такого главного героя, а Зои Дешанель исполняет роль маниакальной девушки мечты. Однако, в отличие от идеализированных фильмов, давших жизнь феномену МДМ, персонаж Левитта сталкивается с реальностью, в которой девушка мечты значительно отличается от его фантазий и общий интерес к группе The Smiths является посредственным фундаментом для отношений.

Помни меня (2010)

Одна из первых и незаслуженно забытых ролей Роберта Паттинсона, еще не ставшего на тот момент суперзвездой. Паттинсон тонко и чутко играет беспокойного студента Тайлера в Нью-Йорке накануне террористических атак 11 сентября 2001 года. Молодой человек очень любит свою младшую сестру и мучительно переживает смерть старшего брата. Его внутренние терзания дополняет вечно занятый отец и мать с отчимом, которые тоже не понимают его.

Друг подбивает Тайлера познакомиться с дочерью полицейского, который недавно задержал его за драку на улице, в качестве мести. Однако девушка по-настоящему влюбляет в себя главного героя. Кажется, что неприкаянный студент наконец-то нашел свое счастье и спокойствие и даже встал на путь налаживания отношений с отцом, но в один день все трагически меняется.

Персональный покупатель (2016)

Французский триллер о сталкинге и мистическом мышлении, который притворяется фильмом ужасов. В главной роли Кристен Стюарт, в режиссерском кресле — Оливье Ассаяс. В центре сюжета — замкнутая американка Морин, шоппинг-ассистент знаменитой топ-модели, живущая в Париже. Девушки имеют схожие размеры, поэтому Морин отлично справляется с ролью стилистки, но сами вещи примерять ей запрещено.

Молодой человек Морин находится в командировке в Омане, что усиливает ее чувство одиночества. В какой-то момент главная героиня, недавно потерявшая брата-близнеца, начинает чувствовать его потустороннее присутствие. Не только в доме, где он когда-то жил, но даже в собственном смартфоне — отличный ход Ассаяса по внедрению в кино цифровой реальности, в которой мы все живем.

Престиж (2006)

Сняв первую часть своей трилогии о Бэтмене, режиссер Кристофер Нолан взял уже сработавшихся с ним актеров Кристиана Бейла и Майкла Кейна в экранизацию мистического романа писателя Кристофера Приста о фатальном соперничестве двух иллюзионистов. Актерский состав дополнили Хью Джекман, Скарлетт Йоханнсон, Энди Серкис, Пайпер Перабо и сам Дэвид Боуи.

Точно так же, как удивляют трюки фокусников, удивляют и сюжетные повороты этого фильма. При этом для сценария источник был значительно переработан братом режиссера Джонатаном Ноланом. В целом получилось ровно то, чем славится Кристофер Нолан, — только в конце фильма становится понятно, что в действительности происходило на экране все это время.

Искупление (2007)

Режиссер Джо Райт сделал блестящую и феерически красивую экранизацию одноименного романа Иэна Макьюэна с Кирой Найтли, Джеймсом Макэвоем и совсем еще маленькой Сиршей Ронан в главных ролях. Те, кто читал книгу, едва ли удивляться в конце, но для зрителей, не знакомых с первоисточником, финал картины неизменно становится шоком.

Отправная точка сюжета — Англия 1935 года, за несколько лет до Второй мировой войны. События первой части фильма разворачиваются в поместье богатой британской семьи Таллис, где старшая дочь Сесилия влюбляется в сына домоправительницы Робби, а ее младшая сестра Бриони в это время балуется сочинительством и становится жертвой своего воображения и стремления к сенсационности.

Исчезнувшая (2014)

Еще одна экранизация в этом списке. Дэвид Финчер перенес на экран книжный детективный триллер Гиллиан Флинн, который вскоре после выхода попал в различные списки бестселлеров. Бен Аффлек и Розамунд Пайк играют идеальных на вид супругов Данн. В одной из сцен героиня Пайк произносит ставший иконическим монолог о «классной девчонке», которая является поп-культурным архетипом, подобно Маниакальной девушке мечты.

В «Исчезнувшей» много внезапных поворотов сюжета, но конец кажется самым невероятным даже на фоне остальных его хитросплетений. Захватывающий фильм сопровождается саундтреком от Трента Резнора и Аттикуса Росса, который помогает делать погружение в историю еще более полным.

Психо (1960)

Одна из жемчужин фильмографии Хичкока стала культовой классикой вопреки тому, что поначалу не понравилась кинокритикам. Как и многие другие фильмы из списка, это экранизация: сценарий основан романе писателя-фантаста Роберта Блоха. Впрочем, сюжет тут не очень фантастический, скорее психологический и детективный.

В сюжете присутствуют здоровая и нездоровая любовь, воровство, частное расследование, убийства и загадочный мотель, в котором пропадают девушки. Это рассказ о двойственной природе человека, дисфункциональной семье и опасности, которая приходит, откуда не ждали.

Таинственный лес (2004)

М. Найт Шьямалан знаменит своими мистическими триллерами и неожиданными концовками. В лучших традициях режиссера, в конце мы получаем подробное объяснение всего, что происходило на экране ранее. События картины преимущественно разворачиваются в протестантском поселке, где все выглядит так, будто это XIX век. Поселение окружено лесом, в котором живут чудовища, поэтому жители не могут его покидать.

Главных героев играют Хоакин Феникс и Брайс Даллас Ховард, и однажды, ведомые желанием спасти других, они оба попадают в опасный лес. В актерский состав картины также вошли Эдриен Броуди, Сигурни Уивер, Брендан Глисон, Майкл Питт и Джесси Айзенберг. Фильм также хорош магически красивой картинкой и саундтреком, который получил номинацию на «Оскар».

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