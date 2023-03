В чем секрет успеха сериала The Last of Us и на какие еще адаптации видеоигр стоит обратить внимание

Сериал привлек 30,4 миллиона зрителей, обогнав по просмотрам популярный «Дом дракона».

12 марта вышла последняя, девятая серия сериала The Last of Us. После выхода третьего эпизода мы рассказывали о том, что отличает проект HBO от большинства неудачных адаптаций видеоигр. Теперь готовы сделать выводы по первому сезону.

Какие проблемы видеоигровых адаптаций решал сериал

У большинства адаптаций видеоигр есть общие проблемы, которые можно условно разделить на две группы:

спекулятивные: мол, фильмы делают из желания заработать на фанатах, а не из любви к первоисточникам, из-за чего снимают их люди, которые ни к «Обители зла», ни к «Сайлент Хиллу», ни (из недавнего) к Assassin's Creed не имели никакого интереса;

объективные: видеоигры — медиум, принципиально отличающийся от кино. Игрок управляет аватаром, ассоциирует себя с ним (это называется агентностью), поэтому испытывает более сильные эмоции: страх в хоррорах, напряжение в стелс-играх. В кино агентность теряется: спасительного геймплея больше нет, и «вовлекать» зрителя приходится драматургически.

Сериал по The Last of Us — другая история. Его делали люди, которые любят и понимают игры.

Новости о фильме по The Last of Us появились еще в 2014 году, но проект быстро попал в производственный ад. Нилу Дракманну — автору идеи, сценаристу и режиссеру игры, для которого она была близкой и личной — не нравилось, что студия Screen Gems (кинофраншиза «Обитель зла») пыталась сделать картину во всех отношениях «больше» и «сексуальнее».

В 2019-м Нил нашел человека, который разделял его взгляды на адаптацию The Last of Us. Им оказался Крейг Мэйзин — шоураннер мини-сериала «Чернобыль» и фанат The Last of Us, прошедший игру 12 раз. При личной встрече Дракманн и Мэйзин сошлись в нескольких мыслях:

адаптировать нужно сюжетоориентированные игры, а не те, что увлекают только геймплеем. Например, провальные «Кредо убийцы» 2016-го и Нилу, и Крейгу не понравились уже на уровне задумки. Ни тот ни другой не понимали, как можно снять фильм по играм Assassin's Creed, сюжет которых забывается сразу после прохождения;

не нужно переснимать геймплей — лучше заменить его новыми идеями и историями. По мнению Дракманна и Мэйзина, сцена от первого лица в фильме Doom со Скалой доказала: попытка воспроизвести игровой процесс в кино вызывает не восторг, а скуку и недоумение;

адаптация The Last of Us должна быть сериалом. Двухчасового хронометража не хватит для того, чтобы воспроизвести историю 10-часовой игры — тем более игры настолько кинематографичной и сюжетоориентированной.

Что делает The Last of Us лучшей киноадаптацией видеоигры

Новые истории

В первой статье мы уже говорили о том, что The Last of Us — идеальная игра для адаптации, потому что по большей части в ней нужно экранизировать кат-сцены (то есть предзаписанные внутриигровые ролики). И все же между этими роликами есть геймплей, который нужно было чем-то заменить. И заменить не другими боевыми сценами, а новыми историями о повседневности постапокалипсиса — больше перестрелок, по словам Мэйзина, невозможно было бы добавить, потому что сериальный Джоэл, в отличие от игрового, не может бесконечно использовать аптечки.

На смену геймплею пришли отдельные сцены и целые серии с личными историями. Зимние геймплейные элементы за Элли заменили на быт коммуны Дэвида. В Питтсбурге расширили предысторию местных рейдеров, Генри и Сэма. Плюс одну из девяти серий посвятили сюжету The Last of Us: Left Behind — дополнения игры о заражении Элли. Иногда отступления от основного сюжета ломают темп и логику сериала, но со своей основной задачей — погрузить зрителя в мир сериала и вызвать симпатию к героям — они справляются.

Уважение к первоисточнику

В отличие от других относительно успешных адаптаций («Обитель зла», «Сайлент Хилл»), The Last of Us взял от первоисточника не только общие характеристики мира и название — сериал подробно воссоздает события и характеры игры. Многие актеры сериала похожи на своих игровых прототипов: либо внешне (Педро Паскаль в роли Джоэла), либо повадками и игрой (Белла Рамзи в роли Элли). Сюжет здесь также детально повторяет игровой — хотя иногда кажется, что сериалу не помешало бы немного отступить от знакомых сюжетных рельсов.

Новые идеи

При этом The Last of Us не боится экспериментов. Он расширяет историю игры — например, подробнее показывает начало пандемии: от паники ученых до распространения через мучную продукцию. Но главное новшество сериала касается зараженных — теперь это не отдельные «монстры», а группы, связанные единой системой. Так, в сериале появилась дополнительная угроза — спровоцировав одного инфицированного, герои могли вызвать целую орду.

Какие еще экранизации видеоигр заслуживают внимания

«Анчартед: На картах не значится»

Uncharted — еще одна флагманская франшиза студии Naughty Dog, затянувшаяся работа над киноадаптацией которой как раз убедила Нила Дракманна, что проект по The Last of Us должен быть сериалом.

Фильм с Томом Холландом, конечно, не стал новым словом в приключенческом кино, но получился приятным аттракционом — что, по меркам адаптаций видеоигр, уже неплохо.

«Аркейн»

Первый официальный сериал Riot Games по вселенной League of Legends. Сериал рассказывает самостоятельную историю становления некоторых чемпионов LoL.

«Аркейн» не требует погружения в мир оригинальной игры, а интересен в первую очередь необычной стилистикой, в которой сочетаются дорогая 3D-анимация и 2D-рисунки.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме-адаптация Cyberpunk 2077 — главной игры 2020-го, которая на старте стала одним главных провалов в истории видеоигровой индустрии. Сюжетно «Бегущие по краю» частично повторяют путь «дитя улиц» из игры — 17-летние жители киберпанкового Найт-Сити пытаются пробиться на вершину через грязь и криминал.

Заурядная история не мешает «Бегущим по краю» быть задорным боевиком в аниме-стилистике. К тому же сериал показывает красоту и атмосферу Найт-Сити, не мучая зрителя многочисленными багами, от которых страдали игроки, — уже за это можно его поблагодарить.