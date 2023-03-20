В чем секрет успеха сериала The Last of Us и на какие еще адаптации видеоигр стоит обратить внимание

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12 марта вышла последняя, девятая серия сериала The Last of Us. После выхода третьего эпизода мы рассказывали о том, что отличает проект HBO от большинства неудачных адаптаций видеоигр. Теперь готовы сделать выводы по первому сезону.
У большинства адаптаций видеоигр есть общие проблемы, которые можно условно разделить на две группы:
Сериал по The Last of Us — другая история. Его делали люди, которые любят и понимают игры.
Новости о фильме по The Last of Us появились еще в 2014 году, но проект быстро попал в производственный ад. Нилу Дракманну — автору идеи, сценаристу и режиссеру игры, для которого она была близкой и личной — не нравилось, что студия Screen Gems (кинофраншиза «Обитель зла») пыталась сделать картину во всех отношениях «больше» и «сексуальнее».
В 2019-м Нил нашел человека, который разделял его взгляды на адаптацию The Last of Us. Им оказался Крейг Мэйзин — шоураннер мини-сериала «Чернобыль» и фанат The Last of Us, прошедший игру 12 раз. При личной встрече Дракманн и Мэйзин сошлись в нескольких мыслях:
В первой статье мы уже говорили о том, что The Last of Us — идеальная игра для адаптации, потому что по большей части в ней нужно экранизировать кат-сцены (то есть предзаписанные внутриигровые ролики). И все же между этими роликами есть геймплей, который нужно было чем-то заменить. И заменить не другими боевыми сценами, а новыми историями о повседневности постапокалипсиса — больше перестрелок, по словам Мэйзина, невозможно было бы добавить, потому что сериальный Джоэл, в отличие от игрового, не может бесконечно использовать аптечки.
На смену геймплею пришли отдельные сцены и целые серии с личными историями. Зимние геймплейные элементы за Элли заменили на быт коммуны Дэвида. В Питтсбурге расширили предысторию местных рейдеров, Генри и Сэма. Плюс одну из девяти серий посвятили сюжету The Last of Us: Left Behind — дополнения игры о заражении Элли. Иногда отступления от основного сюжета ломают темп и логику сериала, но со своей основной задачей — погрузить зрителя в мир сериала и вызвать симпатию к героям — они справляются.
В отличие от других относительно успешных адаптаций («Обитель зла», «Сайлент Хилл»), The Last of Us взял от первоисточника не только общие характеристики мира и название — сериал подробно воссоздает события и характеры игры. Многие актеры сериала похожи на своих игровых прототипов: либо внешне (Педро Паскаль в роли Джоэла), либо повадками и игрой (Белла Рамзи в роли Элли). Сюжет здесь также детально повторяет игровой — хотя иногда кажется, что сериалу не помешало бы немного отступить от знакомых сюжетных рельсов.
При этом The Last of Us не боится экспериментов. Он расширяет историю игры — например, подробнее показывает начало пандемии: от паники ученых до распространения через мучную продукцию. Но главное новшество сериала касается зараженных — теперь это не отдельные «монстры», а группы, связанные единой системой. Так, в сериале появилась дополнительная угроза — спровоцировав одного инфицированного, герои могли вызвать целую орду.
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