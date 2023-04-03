5 популярных корейских дорам для тех, кому надоели обычные сериалы

Здесь нашлось место и школьной драме, и судьбоносной любви, и даже таинственному убийству.

В последние пару лет интерес к азиатской культуре в целом и корейской в частности — еде, музыке, кинематографу — заметно вырос. Об этом говорят и совместные проекты крупных стриминговых сервисов: дорамы и аниме от Netflix, например.

Поколению, которое выросло на американской поп-культуре (фильмах, сериалах, видеоиграх), дорамы поначалу могут показаться странными. Манера съемки, актерская игра, юмористические клише — все в них отличается от привычного многим американского кинематографа. Но дать им шанс точно стоит!

Собрали пять популярных не только в Корее, но и по всему миру дорам, с которых можно начать знакомство с корейскими сериалами.

«Отель «Дель Луна»», 2019

Рейтинг IMDb: 8,1

Кому понравится: тем, кому по душе мистика, загадки и сериалы о сверхъестественном.

В свое время эта дорама произвела настоящий фурор в Корее. Главную женскую роль исполнила знаменитая певица IU, по которой «фанатеют» даже другие знаменитости. Оказывается, девушке есть что показать не только на сцене, но и в кадре.

События разворачиваются вокруг бессмертной владелицы загадочного отеля «Дель Луна» — Чан Манволь. Эксцентричная хозяйка с загадочным прошлым помогает заблудшим душам найти последний приют перед тем, как отправиться на другую сторону. Но даже всемогущей на первый взгляд Манволь не обойтись без помощи живого человека. Такого помощника она находит в только вернувшемся в Корею Гу Чансоне и предлагает ему должность администратора. Варианта отказаться у юноши нет. Вскоре он оказывается вовлечен в череду странных событий, связанных с почившими постояльцами и самой хозяйкой. Кто такая Манволь на самом деле и как она сама оказалась в отеле для призраков? Об этом и расскажет сериал.

Кадр из дорамы «Отель «Дель Луна»

Красивый, если не сказать потрясающий, визуал, кажется, является отличительной чертой многих корейских дорам. Несмотря на большое количество спецэффектов, «Отель «Дель Луна»» не выглядит карикатурно: некоторые сцены с призраками даже пугают, хотя едва ли можно назвать сериал ужастиком или триллером. Ну, и любителям большой драмы, когда герои идут против судьбы и (кажется) побеждают в этой битве, точно есть на что посмотреть.

«Демон», 2016-2017

Рейтинг IMDb: 8,6.

Кому понравится: тем, кто любит фэнтези, судьбоносные встречи и (не)много романтических клише.

Одна из самых популярных дорам как у себя на родине, так и за ее пределами. В России «Демона» можно отыскать под разными названиями: «Токкэби», «Бессмертный», «Гоблин». Такие вариации объясняются попыткой адаптировать слово «токкэби» — в корейской мифологии так называют мифологическое существо, что-то вроде европейского гоблина.

Вот только и гоблины, и токкэби не отличаются приятной внешностью. Чего не скажешь о главном герое дорамы, которого исполнил известный корейский актер Гон Ю (вы могли видеть его и в «Игре в кальмара»). Проживший не одну сотню лет токкэби хочет прекратить свое существование, но в его случае это не так просто. Герой не может умереть обычной смертью. Согласно пророчеству, помочь ему способна лишь загадочная Невеста демона, которую он находит в юной выпускнице Джи Ынтак.

Кадр из дорамы «Демон»

В дораме нашлось место и большой — той самой судьбоносной и невозможной — любви, и исторической драме, и по-детски наивному юмору. Отдельного внимания заслуживает персонаж еще одного любимца публики Ли Донука — бессмертный жрец смерти, который вынужден уживаться с наглым токкэби и бесцеремонной школьницей.

«Истинная красота», 2020-2021

Рейтинг IMDb: 8,0.

Кому понравится: тем, кто любит романтические комедии и скучает по школьным драмам.

Еще одна дорама — рекордсмен по зрительским симпатиям. Легендарная сцена, в которой Хван Инеп танцует под Okey Dokey, в свое время разлетелась по всем соцсетям и стала видеомемом. А сам сериал стал современной классикой жанра.

Снята дорама по одноименной манхве (корейскому комиксу) и рассказывает об ученице старших классов, которой не повезло с внешностью. По крайней мере об этом ей не устают напоминать все кому не лень: одноклассники, случайные прохожие и даже родная мать. Столкнувшись с травлей, Лим Джуген (так зовут героиню) переводится в другую школу, где решает все начать с чистого листа. Девушка обучается искусству макияжа и становится совершенно другим человеком. Но действительно ли все дело во внешности? Это и предстоит узнать героине вместе со зрителями.

Кадр из дорамы «Истинная красота»

Хоть основной посыл сложно назвать свежим и уникальным, смотреть дораму как минимум приятно благодаря красивой картинке и приятной легкой музыке. Да и актеров, как, впрочем, и всегда, подбирали с оглядкой на внешность. Мун Гаюн, исполнившую роль дурнушки, назвать некрасивой даже в нарочитом гриме можно с сильной натяжкой. Не отстают и исполнители главных мужских ролей: Хван Инеп, достаточно популярный в Корее актер, и Чха Ыну, который помимо съемок в кино состоит в популярной к-поп-группе Astro.

«Изменишь мне — умрешь», 2020

Рейтинг IMDb: 7,4.

Кому понравится: тем, кто любит детективы и пощекотать себе нервы.

Хотя в жанрах указана романтика, эту дораму скорее можно назвать детективом с элементами триллера. Частенько она заставляет зрителя нервничать, а напряжение не отпускает до самого финала (да и после него).

Главная героиня Кан Юджу — автор популярных криминальных романов. Вокруг известной писательницы ходит немало слухов и загадочных историй. Одни считают, что девушка просто не от мира сего, другие искренне верят, что свои истории об убийствах она пишет, опираясь на личный опыт. Но все это не важно, ведь рядом с Кан Юджу есть любящий и заботливый муж — известный адвокат, которого в шутку называют «муж нации», настолько он образцово-показательный семьянин. Но, как часто бывает, популярное мнение не всегда совпадает с реальностью. В первой же серии зрителю удается заглянуть за ширму привычных образов героев. Так где правда, а где ложь?

Кадр из дорамы «Изменишь мне — умрешь»

Роль главной героини, немного безумной писательницы, исполнила Чо Еджон, которую за пределами Кореи многие узнали после роли в оскароносных «Паразитах». Эта дорама полна жутких тайн, загадок, неопределенности — и при этом комичных ситуаций. Сочетать такое в одном шоу под силу не всем.

«Игра в кальмара», 2021

Рейтинг IMDb: 8,0.

Кому понравится: тем, кто любит острые ощущения и неожиданные сюжетные повороты.

Нашумевшая дорама от Netflix два года назад разделила массовый кинематограф на «до» и «после». Ее смотрели практически все, даже те, кто прежде и не слышал о корейских сериалах. Необычная дорама с непонятным названием для многих стала настоящим открытием целого мира новых сериалов.

В центре событий — Со Джихун, безработный кореец средних лет, погрязший в долгах и азартных играх. В свои годы он продолжает жить с матерью и никак не может найти свое место в жизни, виня во всем государство, вселенскую несправедливость, судьбу — в общем, все и всех, кроме себя самого. Когда ситуация с долгами становится хуже некуда, в метро к герою подходит незнакомец в дорогом костюме (его-то как раз и играет Гон Ю, уже знакомый нам по «Демону») и предлагает сыграть в игру. С этой, казалось бы, безобидной детской забавы все и начинается.

Кадр из дорамы «Игра в кальмара»

Как по мне, эта дорама «оказалась в нужное время в нужном месте», потому и привлекла такое внимание публики. Кажется, тот факт, что сценарий был написан много лет назад и все это время ждал своего часа, — не простое совпадение. Однако это не делает сериал менее стоящим просмотра. Постоянное напряжение зрителя, игры на выживание в лучших традициях «Пилы», но с гораздо большей массовостью, сюжетные повороты, которые угадываются за мгновение до того, как появляются на экране, — это ли не повод дать завирусившейся дораме шанс?