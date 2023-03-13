Сегодня, 20:30
К результатам «Оскара» всегда много вопросов. Академиков обвиняли в пристрастиях к консервативному кино, когда лучшим фильмом назвали «Король говорит», а не «Социальную сеть». Упрекали в политичности статуэток «Повелителю бури» и «Операции «Арго». Сам «Оскар» называют то слишком белым, то слишком старым, то неинтересным, то нарочито скандальным.
Академия поступательно отвечает на претензии зрителей и меняет как формат мероприятия (приглашает полюбившегося когда-то Киммела, увольняет скандального Кевина Харта или вовсе отказывается от ведущих), так и подход к определению лауреатов. Церемония, прошедшая 12 марта, продолжила тренд.
Триумфы «Все везде и сразу» (7 статуэток при 11 номинациях) и «На Западном фронте без перемен» (4 из 9) — главные иллюстрации изменений «Оскара».
«Все везде и сразу» ошибочно называют «зрительским» фильмом — конечно, это более очевидный выбор для семейного киновечера, чем «Тар» или «Говорят женщины», но все же глас народа на церемонии представляли сиквелы «Аватара» и «Топ Гана».
«Все везде и сразу» — картина скорее синефильская. Ее можно любить и ненавидеть, но нельзя отрицать смелости ленты — это по-настоящему большое инди-кино, которое раскрывает близкие каждому темы через цитаты любимой научной фантастики: от «Матрицы» и «Эффекта бабочки» до «Господина Никто» и «Апгрейда». Такая картина вряд ли попадет в топ-250 «Кинопоиска», но вполне может разбавить заплесневелые коллекции лучших фильмов, в которые из уважения к истории продолжают ставить «Унесенных ветром», «Рождение нации» и «Гражданина Кейна».
Тем не менее победу и даже номинацию «Все везде и сразу» еще полгода назад представить было тяжело — академия, при всех ее попытках сблизиться с массовым зрителем, по-прежнему предвзята и скидывает все условно большое кино в общую кучу. Двукратный обладатель «Оскара» за операторскую работу Роджер Дикинс, например, считает, что именно из-за предвзятости к блокбастерам и супергероике в частности академия даже не номинировала Грега Фрейзера — оператора «Бэтмена», чью работу Дикинс считает лучшей в 2022 году.
«Все везде и сразу» — возможно, первый со времен «Возвращения короля» обладатель главного «Оскара», с которым согласится большая часть зрителей. Это не беззубо комфортный вариант, каким была «CODA: ребенок глухих родителей», а пример того, что дерзкий, сумбурный и местами пошлый фильм может победить не только на «Санденсе», но и на главной кинопремии мира.
Немецкий эпик «На Западном фронте без перемен» на фоне «Все везде и сразу» может показаться классическим оскаровским фильмом о войне. Но важно вот что — «Оскар» уходит от американоцентричности. Победа «Паразитов» одновременно как лучшего фильма на иностранном языке и лучшего фильма вообще не стала единичной акцией «для галочки» — теперь на оба звания может претендовать любая картина без единого слова по-английски. И когда «На Западном фронте без перемен» стал забирать одну награду за другой, появилось чувство, что внезапным триумфатором церемонии может стать именно он.
Награды за актерскую игру — всегда самые непонятные. В технических категориях (монтаж, грим, костюмы) победителей могут выбирать по хоть сколько-то объективным критериям. При выборе лучших фильмов — ориентироваться на социальную значимость отдельной ленты. Актерские награды всегда самые субъективные и оттого спорные. Но на 95-й церемонии красивыми получились и они.
Мишель Йео, которую многие считали звездой прошлого, стала первой азиаткой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль, и на сцене призвала зрителей не слушать тех, кто говорит, что их лучшие годы позади.
Последняя большая работа коллеги Йео по «Все везде и сразу» Ке Хюи Куана была еще в «Индиане Джонсе и Храме судьбы» 1984-го, после чего актер почти 40 лет не мог получить роль в Голливуде. Он работал постановщиком трюков в «Противостоянии» и «Людях Икс», но в последних даже не получил упоминания в титрах. И вот, в 2022-м Кан одну за другой забирает награды у Брендана Глиссона и Барри Кеогана, после чего со слезами на глазах говорит в камеру: «Мама, я только что получил «Оскар».
Но наиболее заметной, конечно, стала победа Брендана Фрейзера — звезды 1990-2000-х, которая совсем пропала в «десятых». Последние годы Фрейзер боролся с глубокой депрессией после смерти мамы, сексуального домогательства и проблем со здоровьем, которые появились после съемок в приключенческих фильмах (Фрейзеру делали операции на коленях, позвоночнике и голосовых связках). Настоящее возвращение Брендана в большое кино случилось только в 2022 году — за роль в «Ките» Аронофски актер получил «Оскар» и шестиминутные овации на Венецианском кинофестивале.
Опять же, к итогам «Оскара», как и к самой премии, можно относиться по-разному — не любить «Все везде и сразу», сокрушаться из-за поражений Кейт Бланшетт и «Банши Инишерина». Но победы Бланшетт и Макдоны были бы хоть и заслуженными, но дежурными, а победы Йео и Дэниэлов уже можно считать прецедентом и мотивацией для будущих поколений кинематографистов.