Как сейчас выглядят актеры «Сумерек»

Серия фильмов «Сумерки», снятая по романам американской писательницы Стефани Майер, выходила на протяжении четырех лет (2008-2012). За этот относительно небольшой промежуток времени она обрела тысячи фанатов по всему миру и сделала кумирами молодежи актеров, которые там сыграли. Показываем, как сейчас выглядят актеры, и рассказываем, чем они занимаются спустя почти 11 лет после выхода последней части «Сумерек».

Кристен Стюарт, 33 года

Роль: Белла Свон

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; Ken Asakura / AFLO / Global Look Press

Кристен Стюарт настолько устала от образа Беллы Свон, что сразу же после завершения съемок «Сумерек» сосредоточилась на независимом кино и получила признание, сыграв в таких драмах, как «Лагерь X-Ray» (2014), «Все еще Элис» (2014) и «Зильс-Мария» (2014). Совсем недавно она появилась в роли принцессы Дианы в фильме «Спенсер» (2021).

Еще во время съемок «Сумерек» Кристен Стюарт состояла в отношениях с партнером по фильму Робертом Паттинсоном. Но в 2012-м влюбленные расстались из-за измены Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом. Сейчас Кристен в новых отношениях и даже недавно объявила о помолвке.

Роберт Паттинсон, 37 лет

Роль: Эдвард Каллен

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; Gareth Cattermole / Getty Images

Паттинсон впервые привлек к себе внимание еще в 2005 году, когда сыграл Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Однако именно в роли вампира Эдварда Каллена Роберт покорил сердца молодых поклонниц. Как и Кристен Стюарт, он начал сниматься в различных независимых и авторских проектах, в том числе в «Космополисе» (2012), «Королеве пустыни» (2015), «Маяке» (2019) и других.

На протяжении последних нескольких лет Роберт Паттинсон появился в таких блокбастерах, как «Довод» (2020) Кристофера Нолана и «Бэтмен» (2022) Мэтта Ривза.

Сейчас актер состоит в отношениях с моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. Слухи об их отношениях ходили еще с 2018 года. Первый выход пары состоялся только в 2022 году. Актеры появились вместе на ковровой дорожке на показе Dior в Египте. В феврале 2023 года, показывая всю серьезность отношений, Сьюки и Роберт вместе купили дом на Голливудских холмах за 5,3 млн долларов.

Тейлор Лотнер, 31 год

Роль: Джейкоб Блэк

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; Jamie McCarthy / Getty Images

После «Сумерек» Тейлор Лотнер появлялся в нескольких проектах, таких как «Нелепая шестерка» (2015) и «Королевы крика» (2015-2016). Затем у него был шестилетний перерыв, из которого актер вернулся, чтобы сыграть вместе с Кевином Джеймсом в футбольной комедии Netflix «Домашняя игра» (2022).

В 2022 году Тейлор Лотнер женился на своей возлюбленной, медсестре Тейлор Доум.

Эшли Грин, 36 лет

Роль: Элис Каллен

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; AdMedia / Global Look Press

Помимо нескольких ролей в независимых фильмах, Грин занималась озвучкой видеоигр, например Batman: Arkham Knight.

Совсем недавно актриса снялась вместе с Брюсом Уиллисом в фильме «Опасный свидетель» (2022).

Кроме этого, Эшли Грин запустила подкаст под названием The Twilight Effect, посвященный «Сумеркам». В нем она и ее соведущая Мелани Хоу анализируют фильмы, берут эксклюзивные интервью с актерами и отвечают на вопросы поклонников франшизы.

Недавно Эшли Грин впервые стала мамой. У них с Полом Хури родилась девочка.

Никки Рид, 35 лет

Роль: Розали Хейл

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; AdMedia / Global Look Press

Никки Рид дважды сотрудничала с режиссером Кэтрин Хардвик. Первый раз они вместе писали сценарий к фильму «Тринадцать», а вторым фильмом стали «Сумерки», где она сыграла роль приемной дочери Карлайла и Эсми Каллен.

В 2019 году актриса вернулась к теме вампиров, появившись в канадском сериале «Вампирские войны» вместе с мужем Иэном Сомерхолдером.

Кроме этого, Никки Рид создала свой ювелирный бренд под названием BaYou with Love.

Келлан Латс, 38 лет

Роль: Эмметт Каллен

Фото g90 / Global Look Press; Keystone Press Agency / Global Look Press

После роли в «Сумерках» многие фильмы, в которых сыграл Келлан Латс, были боевиками, в том числе: «Война богов: Бессмертные» (2011); «Геракл: Начало легенды» (2014), «Неудержимые 3» (2014). Он также появлялся в фильмах «Скорость убивает» (2018) с Джоном Траволтой, «Чего хотят мужчины» (2019). И сыграл Кенни Кросби в сериале «ФБР: Самые разыскиваемые» (с 2020-го).

Джексон Рэтбоун, 38 лет

Роль: Джаспер Хейл

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; Личные соцсети Джексона Рэтбоуна

В перерывах между съемками в саге Рэтбоун снялся в фильмах «Страх» (2009) и «Повелитель стихий» (2010). В 2013 году он появился в американском телесериале «Белый воротничок» (2009-2014) и многосерийной молодежной драме телеканала MTV «В поисках Картер» (2014-2016).

Кроме того, помимо актерской карьеры Джексон Рэтбоун активно развивал карьеру музыкальную. В 2018 году он выпустил сольный альбом под названием American Spirit Blues.

Сейчас у Джексона Рэтбоуна есть жена, Шейла Хафсади, и трое детей.

Элизабет Ризер, 48 лет

Роль: Эсми Каллен

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; IMAGO / Faye Sadou / Global Look Press

Элизабет Ризер после «Сумерек» снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, меня зовут Дорис» (2015), «Уиджи. Проклятие доски дьявола» (2016).

Она также появлялась культовых сериалах «Клан Сопрано» (1999-2007) и «Настоящий детектив» (с 2014-го).

Элизабет — убежденная вегетарианка. Она является одним из самых активных членов организации по борьбе за права животных РЕТА.

Питер Фачинелли, 49 лет

Роль: Карлайл Каллен

Фото Кадр из фильма «Сумерки»; IMAGO / Jeffrey Mayer / JTM Photos / Global Look Press

До того как сыграть главу клана Калленов в «Сумерках», Фачинелли был известен своими ролями в таких сериалах, как «Клиент всегда мертв» (2001-2005) на канале HBO и «Схватка» (2007-2012) на канале FX.

После «Сумерек» Питер появлялся в сериалах «Хор» (2009-2015), «Супергерл» (2015-2021), «Спецназ» (с 2017-го) и других.

Питер Фачинелли долгое время состоял в браке с Дженни Гарт, но в 2013-м супруги объявили о разводе. В начале 2020 года стало известно, что он обручился со своей новой девушкой Лили Энн Харрисон.

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