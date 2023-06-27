10 комедий на любой вкус. Они точно поднимут настроение

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В этой подборке мы собрали для вас 10 фильмов, которые гарантированно поднимут настроение. От забавных комедийных ситуаций до смешных приключений, каждый фильм в этом списке обладает своим уникальным чарующим юмором. Приготовьтесь окунуться в веселый и бесконечно забавный мир комедийного кино.
Эта эксцентричная комедия повествует о четырех друзьях, чья ночь во время мальчишника в Лас-Вегасе заканчивается потерей памяти. В фильме много непристойного юмора и шуток на грани, однако он входит чуть не в каждый топ комедий.
Это забавный псевдодокументальный фильм (мокьюментари), который погружает зрителей в жизнь группы вампиров, проживающих в Веллингтоне, Новая Зеландия. Необычная комедия, получившая впоследствии отдельный сериал.
В этой остросюжетной комедии, снятой с участием Ченнинга Татума и Джона Хилла, два работающих под прикрытием полицейских отправляются в старшую школу.
Эта культовая лента рассказывает историю Чувака, который оказывается втянутым в забавные и неожиданные события. Фильм наполнен запоминающимися фразами и персонажами и давно разлетелся на мемы и цитаты.
Трое старшеклассников пытаются достать алкоголь для вечеринки. Фильм полон грубого юмора, но в то же время удивительно милый. Он рассказывает о сложностях подросткового возраста, первых любовных переживаниях и дружбе, которая может пройти через испытания временем.
Комедия рассказывает историю Кэйди Хэрон, новенькой в школе, которая попадает в популярную компанию. Фильм полон острого социального комментария и культовых цитат.
Эта комедийная экшн-драма в главной роли с Николасом Кейджем, играющим вымышленную версию самого себя, которая получает приглашение на вечеринку миллиардера-фаната. Фильм удивит зрителя своей оригинальностью, глубиной и неожиданными поворотами сюжета.
Это мокьюментари рассказывает вымышленную историю теннисного матча между двумя звездными соперниками. Фильм полон абсурдного юмора и является остроумной пародией на пафосный теннисный мир.
Эта биографическая комедийная драма Джеймса Франко рассказывает историю создания культового фильма «Комната», «худшего фильма в истории кино». Фильм о том, что даже в самых неудачных моментах может быть красота и что настоящий талант часто рождается из самых непредсказуемых историй.
Эта романтическая комедия рассказывает историю Фила Коннорса, метеоролога, который оказывается застрявшим в одном и том же дне, который повторяется снова и снова. Фильм не только смешит, но и напоминает о ценности каждого прожитого дня.