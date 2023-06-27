10 комедий на любой вкус. Они точно поднимут настроение

В этой подборке мы собрали для вас 10 фильмов, которые гарантированно поднимут настроение. От забавных комедийных ситуаций до смешных приключений, каждый фильм в этом списке обладает своим уникальным чарующим юмором. Приготовьтесь окунуться в веселый и бесконечно забавный мир комедийного кино.

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Эта эксцентричная комедия повествует о четырех друзьях, чья ночь во время мальчишника в Лас-Вегасе заканчивается потерей памяти. В фильме много непристойного юмора и шуток на грани, однако он входит чуть не в каждый топ комедий.

Фото Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

«Реальные упыри» (2014)

Это забавный псевдодокументальный фильм (мокьюментари), который погружает зрителей в жизнь группы вампиров, проживающих в Веллингтоне, Новая Зеландия. Необычная комедия, получившая впоследствии отдельный сериал.

Фото Кадр из фильма «Реальные упыри»

«Мачо и Ботан» (2012)

В этой остросюжетной комедии, снятой с участием Ченнинга Татума и Джона Хилла, два работающих под прикрытием полицейских отправляются в старшую школу.

Фото Кадр из фильма «Мачо и Ботан»

«Большой Лебовски» (1998)

Эта культовая лента рассказывает историю Чувака, который оказывается втянутым в забавные и неожиданные события. Фильм наполнен запоминающимися фразами и персонажами и давно разлетелся на мемы и цитаты.

Фото Кадр из фильма «Большой Лебовски»

«SuperПерцы» (2007)

Трое старшеклассников пытаются достать алкоголь для вечеринки. Фильм полон грубого юмора, но в то же время удивительно милый. Он рассказывает о сложностях подросткового возраста, первых любовных переживаниях и дружбе, которая может пройти через испытания временем.

Фото Кадр из фильма «SuperПерцы»

«Дрянные девчонки» (2004)

Комедия рассказывает историю Кэйди Хэрон, новенькой в школе, которая попадает в популярную компанию. Фильм полон острого социального комментария и культовых цитат.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки» (2004)

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)

Эта комедийная экшн-драма в главной роли с Николасом Кейджем, играющим вымышленную версию самого себя, которая получает приглашение на вечеринку миллиардера-фаната. Фильм удивит зрителя своей оригинальностью, глубиной и неожиданными поворотами сюжета.

Фото Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

«7 дней в аду» (2015)

Это мокьюментари рассказывает вымышленную историю теннисного матча между двумя звездными соперниками. Фильм полон абсурдного юмора и является остроумной пародией на пафосный теннисный мир.

Фото Кадр из фильма «7 дней в аду»

«Горе-творец» (2017)

Эта биографическая комедийная драма Джеймса Франко рассказывает историю создания культового фильма «Комната», «худшего фильма в истории кино». Фильм о том, что даже в самых неудачных моментах может быть красота и что настоящий талант часто рождается из самых непредсказуемых историй.

Фото Кадр из фильма «Горе-творец»

«День сурка» (1993)

Эта романтическая комедия рассказывает историю Фила Коннорса, метеоролога, который оказывается застрявшим в одном и том же дне, который повторяется снова и снова. Фильм не только смешит, но и напоминает о ценности каждого прожитого дня.