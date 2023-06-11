5 легендарных актеров и актрис без «Оскара»

Церемония вручения премии академии является одной из самых престижных в индустрии развлечений, и многие актеры мечтают о заветной статуэтке. Однако есть несколько легендарных артистов, которые никогда не получали «Оскар». Рассказываем почему.

Том Круз

Круз — одна из самых кассовых звезд в мире, но он никогда не выигрывал «Оскар». Актер был номинирован три раза за свои роли в фильмах «Джерри Магуайер», «Магнолия» и «Рожденный четвертого июля».

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Джонни Депп

Депп — еще один актер топ-листа, никогда не получавший золотую статуэтку. Он был номинирован трижды за роли в фильмах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Волшебная страна» и «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».

Фото Кадр из фильма «Плакса»

Эдвард Нортон

Универсальный актер, которого номинировали на «Оскар» три раза («Бердмэн», «Американская история X», «Первобытный страх»). Номинации пока не принесли ему ни одной статуэтки, но он все еще является одним из самых уважаемых актеров в Голливуде.

Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Мишель Пфайффер

Пфайффер трижды попала в шорт-лист премии за работу в фильмах «Знаменитые братья Бейкер», «Опасные связи», «Поле любви».

Фото Кадр из фильма «Бэтмен возвращается»

Сигурни Уивер

Уивер — икона научной фантастики, которую номинировали на «Оскар» три раза (два из них — в один год!) за фильмы «Чужие», «Гориллы в тумане» и «Деловая женщина». Она остается одной из самых популярных актрис в мире, несмотря на отсутствие золотого «Оскара» на полке.

Фото Кадр из фильма «Чужой»

Почему известные актеры не всегда получают «Оскар»

Есть несколько причин, почему некоторые легендарные актеры никогда не получали награду академии. Одна из них заключается в том, что церемония вручения «Оскара» часто считается предвзятой в пользу определенных жанров фильмов. Например, исторические драмы и биографические фильмы часто получают больше признания, в то время как комедии и экшн-фильмы часто остаются незамеченными.

Еще одна причина — решения академии часто мотивированы политической повесткой. Это означает, что актеры, не являющиеся частью «внутреннего круга» Голливуда, могут быть менее вероятными кандидатами на номинацию, даже если они представили выдающиеся выступления.

Наконец, важно помнить, что «Оскар» — это всего лишь одна премия. Существует множество других, которые дают признание в кинематографе, и многие из этих актеров получали множество таких наград.

Несмотря на отсутствие «Оскара», эти артисты по-прежнему являются легендами современного кино. Их работы развлекали и вдохновляли зрителей на протяжении десятилетий, а сами они наверняка войдут в историю кинематографа.

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