11 лучших фильмов про путешествия во времени

Один из самых популярных сюжетов в научной фантастике посвящен различным манипуляциям с таймлайном: персонажи отправляются в прошлое или в будущее, и пока одни всего лишь наблюдают, дабы избежать катастрофических последствий, другие вносят активные изменения в определенную цепочку событий.

Собрали знаковые картины о путешествиях во времени.

Назад в будущее

Год: 1985.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Земекис.

В главных ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.6.

Рейтинг IMDb: 8.5.

В свое время история 17-летнего Марти Макфлая была отмечена «Оскаром», а также несколькими премиями «Сатурн», в том числе в категории «Лучший научно-фантастический фильм». Сегодня «Назад в будущее» уже считается классикой жанра, а в рейтинге 250 лучших картин по версии пользователей Кинопоиска занимает 19 место.

Фото Кадр из фильма «Назад в будущее»

Первая часть трилогии повествует о путешествии Марти из 1980-х в 1950-е, где он встречает собственных родителей, когда те еще были подростками. Не менее успешный сиквел переносит главного героя уже в будущее, а финальная глава франшизы забрасывает его в далекий 1885 год. Все скачки по таймлайну Макфлай совершает на автомобиле DeLorean DMC-12, который эксцентричный ученый Эммет Браун модифицировал в машину времени.

12 обезьян

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Терри Гиллиам.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Мэделин Стоу, Брэд Питт, Кристофер Пламмер и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Еще один лауреат премии «Сатурн» в номинации «Лучший научно-фантастический фильм» — мрачная антиутопия «12 обезьян», которая, помимо всего прочего, принесла Брэду Питту первый «Золотой глобус» (следующий он получил уже в комплекте с «Оскаром» за «Однажды в... Голливуде»).

Фото Кадр из фильма «12 обезьян»

Действие картины начинается в 2035 году: смертоносный вирус уничтожил большую часть населения планеты, а выжившие скрываются под землей. Уголовнику Джеймсу Коулу выпадает шанс все исправить: на машине времени ему предстоит отправиться в 1996-й, когда началась эпидемия.

Кейт и Лео

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.6.

Рейтинг IMDb: 6.4.

В центре романтической комедии — герцог Леопольд, который совершенно случайно попадает из 1876 года прямиком в 2001-й. В современном Нью-Йорке истинный джентльмен, обаятельный и с хорошими манерами, очаровывает амбициозную карьеристку Кейт. К тому же следующий временной портал откроется только через несколько дней, так что теперь у него есть время открыть для себя все чудеса технического прогресса: от телефона до телевизора.

Фото Кадр из фильма «Кейт и Лео»

Образ главного героя был частично списан с реально существовавшей исторической личности — принца Леопольда, младшего сына королевы Виктории. Для подготовки к роли Хью Джекман специально ездил в Англию, где брал уроки танцев и верховой езды.

Дежавю

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Тони Скотт.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл Килмер и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Дежавю»

Персонаж Дензела Вашингтона Даг Карлин является сотрудником АТО (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) в Новом Орлеане, и его новое расследование связано со взрывом на морском пароме. Тело молодой женщины, по всем признакам ставшей одной из жертв этого теракта, ставит агента в тупик: дело в том, что его вытащили из воды еще до трагедии. Вскоре Даг оказывается в секретной лаборатории, где вместо привычной задачи найти виновного в настоящем он получает возможность предотвратить взрыв в прошлом.

Петля времени

Год: 2012.

Страна: США, Китай.

Режиссер: Райан Джонсон.

В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис, Эмили Блант и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.0.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Излюбленный прием в фильмах о путешествиях во времени — встреча двух версий одного и того же персонажа. В картине Райана Джонсона («Достать ножи») сошлись пути молодого и старого Джо Симмонса, между которыми — 30 лет. Кстати, чтобы быть более похожим на Брюса Уиллиса, Джозеф Гордон-Левитт каждое утро проводил в кресле гримера по три часа.

Фото Кадр из фильма «Петля времени»

Что касается сюжета, то в 2044 году молодой Джо работает киллером, который избавляется от нежелательных персон, присланных из 2074-го, когда контроль государства усиливается настолько, что мафии проще отправить человека в прошлое, чем спрятать его труп. Однажды целью Джо становится он сам, прибывший из будущего.

Бойфренд из будущего

Год: 2013.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ричард Кертис.

В главных ролях: Донал Глисон, Рэйчел Макадамс, Билл Найи и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.9.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Трогательная мелодрама Ричарда Кертиса («Реальная любовь») претендовала на премию «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм», но тогда победу одержала лента «Она», в которой персонаж Хоакина Феникса влюбляется в искусственный интеллект. Зато на кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне «Бойфренд из будущего» получил приз зрительских симпатий как лучший европейский фильм.

Фото Кадр из фильма «Бойфренд из будущего»

Однажды главный герой картины Тим узнает от своего отца, что мужчины в их роду умеют перемещаться во времени, и тогда парень решает использовать этот дар, чтобы разобраться со своей личной жизнью. Любопытно, что Рэйчел Макадамс не в первый раз играет возлюбленную путешественника во времени: в 2008 году на экраны вышел фильм «Жена путешественника во времени», а в 2011 — «Полночь в Париже».

Интерстеллар

Год: 2014.

Страна: США, Великобритания, Канада.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.6.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Невозможно представить подобную подборку без выдающегося проекта Кристофера Нолана. В копилке «Интерстеллара» — «Оскар» и награда Британской киноакадемии в категории «Лучшие визуальные эффекты» и шесть премий «Сатурн», среди которых «Лучший научно-фантастический фильм». Ну, а в списке 250 знаковых картин от сайта Кинопоиск он занимает почетное восьмое место.

Фото Кадр из фильма «Интерстеллар»

Пересказывать сюжет «Интерстеллара» просто нет смысла, но, как и все упомянутые выше ленты, он, разумеется, связан с путешествиями во времени. На сей раз их цель — найти пригодную для жизни людей планету, ведь на Земле засухи и пыльные бури ведут человечество к продовольственному кризису и вымиранию.

Исходный код

Год: 2011.

Страна: США, Канада, Франция, Германия.

Режиссер: Дункан Джонс.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Мишель Монахэн, Вера Фармига и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Еще один проект, в центре которого — изменение таймлайна с целью предотвратить катастрофу. И снова речь о теракте, но на сей раз действие разворачивается на пути в Чикаго, а взрыв происходит в поезде. Центральный персонаж раз за разом возвращается в прошлое, ведь на спасение людей у него есть всего восемь минут.

Фото Кадр из фильма «Исходный код»

Критики и зрители сравнивали «Исходный код» с «Днем сурка», главный герой которого попал во временную петлю и стал проживать один и тот же день, однако в данном случае путешествия во времени — все-таки не случайность, а результат использования специально разработанной программы.

Патруль времени

Год: 2013.

Страна: Австралия, США.

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг.

В главных ролях: Итан Хоук, Сара Снук, Ноа Тейлор и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.9.

Рейтинг IMDb: 7.4.

За основу фантастического триллера взят рассказ американского писателя Роберта Хайнлайна «Все вы зомби», посвященный парадоксу предопределения. Любопытно, что оригинальное название киноленты переводится именно как «Предопределение».

Фото Кадр из фильма «Патруль времени»

Авторы картины предлагают взглянуть на ту версию будущего, в которой изобрели машину времени, благодаря чему появилась возможность исправлять ошибки прошлого. Для предотвращения преступления и вовсе была создана целая организация — Патруль времени. Ее самому опытному агенту предстоит выполнить последнее задание.

Грань будущего

Год: 2014.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Даг Лайман.

В главных ролях: Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.9.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Во вселенной этого фильма будущее выглядит совсем по-другому: здесь на Землю вторглась инопланетная раса, с которой не может справиться ни одна армия. И лишь майору Уильяму Кейджу под силу разгадать секрет противника!

Фото Кадр из фильма «Грань будущего»

Тому Крузу не впервой спасать человечество, но в «Гранях будущего» его персонаж сталкивается с таким феноменом, как временная петля. Прежде, чем приблизиться к победе, ему раз за разом придется проживать один и тот же бой. Идею создатели почерпнули в романе японца Хироси Сакурадзаки «Все, что тебе нужно — это убивать».

Пиджак

Год: 2004.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Джон Мэйбери.

В главных ролях: Эдриан Броуди, Кира Найтли, Крис Кристофферсон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Мрачный триллер о путешествиях в будущее претендовал на премию «Сатурн», однако тогда лучшим научно-фантастическим фильмом признали «Звездные войны: Месть ситхов»: очередной эпизод саги также обошел «Фантастическую четверку», «Остров», «Войну миров» и «Миссию «Серенити».

Фото Кадр из фильма «Пиджак»

Главный герой «Пиджака» — ветеран войны в Ираке, страдающий амнезией. После обвинения в убийстве полицейского его отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Экспериментальная терапия приводит к тому, что мужчина переносится на 15 лет вперед. Сможет ли он теперь изменить свою судьбу?

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