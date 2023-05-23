3 фильма, чтобы познакомиться с корейским кино. «Паразиты» далеко не единственный вариант

Южнокорейская культура сейчас на подъеме. Музыкальную индустрию захватили k-pop-коллективы, а дорамы обсуждают почти так же активно, как и японскую мультипликацию.

Тренд коснулся и кинематографа. С разницей в несколько лет хитами стали «Паразиты» Пона Джун-хо — первый в истории фильм на иностранном языке, получивший главный «Оскар» — и сериал «Игра в кальмара», побивший рекорды на Netflix.

Сегодня расскажем, какие еще картины стоит посмотреть, если вы хотите познакомиться с кино Южной Кореи.

«Олдбой» (2000), реж. Пак Чхан-ук

Почти за 20 лет до успеха «Паразитов» небольшую революцию в южнокорейском кино совершил «Олдбой». Первая картина «трилогии мести» Пака Чхан-ука получила Гран-при Каннского кинофестиваля и стала фаворитом председателя жюри Квентина Тарантино. Режиссер «Криминального чтива» активно лоббировал «Олдбоя» сперва в Каннах, а позже в интервью, благодаря чему о Чхан-уке и корейском кино узнал массовый зритель.

Эффект от такой любви Тарантино к «Олдбою» получился неоднозначным: с одной стороны, она сделала ленту Чхан-ука любимой киноманами по всему миру; с другой, косвенно привела к необязательному голливудскому ремейку. Да и долгую беседу с Тарантино после церемонии награждения Пак описывал чуть ли не как монолог американца.

«Олдбой» — это стильная и кровавая история о цикле мести. Главный герой картины О Дэ Су по-пьяни попадает в полицию. Оттуда его вызволяет старый друг, но на улице О неожиданно пропадает. Просыпается он в странной комнате, которая оказывается импровизированной частной тюрьмой. После 15 лет в заточении, в течение которых герою не говорят ни причины, ни срока наказания, он выходит на свободу и решает отомстить своим «тюремщикам».

Картина получилось смесью изобретательного боевика и детектива с неожиданными и очень тяжелыми поворотами. Поэтому известными стали как боевые сцены вроде легендарной драки в коридоре, так и тихие драматичные эпизоды — например, последний кадр с О Дэ Су и Ми До.

«Воспоминания об убийстве» (2003), реж. Пон Джун-хо

Другой южнокорейский режиссер, получивший признание Тарантино, — автор «Паразитов» Пон Джун-хо. Задолго до своего главного хита и до голливудского дебюта со «Сквозь снег» постановщик снял культовый (среди смотревших, конечно) детективный триллер «Воспоминания об убийстве».

По сюжету в Хвасоне не могут поймать маньяка, охотящегося на женщин. В помощь местным не вполне исполнительным полицейским отправляют детектива из Сеула. Детали преступлений и место действия постановщик взял из реальной истории хвасонского серийного убийцы.

«Воспоминания об убийстве» во многом похожи на «Зодиак» Финчера. Это неторопливое кинорасследование, которое не шокирует зрителя, как «Семь», и не скатывается в вечный мрак, как «Настоящий детектив». Скорее показывает, как неработающая система наплевательски относится к человеческим жизням и как все способна изменить личная инициатива.

«Поезд в Пусан» (2016), реж. Ен Сах-хо

На первый взгляд, «Поезд в Пусан» — это просто еще один фильм про зомби. Из какой-то лаборатории утекает какой-то вирус, на это поначалу никто не обращает внимания, а потом начинается зомби-апокалипсис. Простая история, которую мы видели миллионы раз. Но картина Ен Сах-хо все же выделяется на фоне сюжетных «братьев».

Главное, чем цепляет картина, — это боевые сцены. Вместо перестрелок в темноте или эпичных сражений на открытых пространствах здесь почти камерные рукопашные столкновения людей с зомби в вагонах поезда — с отсылками на «Олдбоя» и другие азиатские фильмы. Ну, а помимо экшена «Поезд в Пусан» подкупает трогательной и понятной историей о цинике-трудоголике и его отношениях с дочерью.

Ярче всего успех картины подчеркивает существование псевдопродолжения: в России оно известно как «Корабль в Пусан», в оригинале называется «Охота на волков» и с фильмом про поезд ничего общего не имеет.

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