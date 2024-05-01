10 лучших триллеров последних лет, которые стоит посмотреть

Будь то хичкоковский «Психо», «Молчание ягнят» с леденящей душу игрой Энтони Хопкинса или даже «Черный лебедь» о поглощающем перфекционизме — каждый может назвать хотя бы пару-тройку культовых триллеров прошлого, а что насчет современных? Рассказываем о 10 лучших фильмах этого жанра последних лет.
Девушка, подающая надежды (Promising Young Woman)
Год выхода: 2020.
Страна: Великобритания, США.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Эмиральд Феннел.
В главных ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.8.
Рейтинг на IMDb: 7.5.
Фото Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»
Фильм «Девушка, подающая надежды» стал полнометражным дебютом режиссера Эмиральд Феннел, а продюсером картины выступила Марго Робби.
Сюжет сосредоточен на Кассандре — некогда перспективной девушке, резко изменившей свой путь. Она отказалась от амбиций, живет с родителями и работает в кофейне. На первый взгляд, дни Кассандры кажутся неприметными, но у главной героини есть небольшой секрет: по вечерам она начинает вести охоту на недобросовестных мужчин, склонных пользоваться уязвимым положением женщин.
В 2021 году «Девушка, подающая надежды» получила премию «Оскар» за лучший сценарий, автором которого тоже была Эмиральд Феннел.
Солнцестояние (Midsommar)
Год выхода: 2019.
Страна: США, Швеция.
Жанр: ужасы, драма, триллер.
Режиссер: Ари Астер.
В главных ролях: Флоренс Пью, Джек Рейнор, Вильхельм Бломгрен, Уильям Джексон Харпер, Уилл Поултер.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.4.
Рейтинг на IMDb: 7.1.
Фото Кадр из фильма «Солнцестояние»
Фильм Ари Астера рассказывает о студентке колледжа Дэни Ардор, страдающей от сильной психологической травмы: ее сестра убила родителей и совершила самоубийство. Потеряв семью и какую-либо внутреннюю опору, Дэни попадает в секту, где находит утешение.
Исполнительница главной роли Флоренс Пью рассказывала, что до «Солнцестояния» ни разу не была настолько поглощена своим персонажем.
«Мне еще не приходилось играть кого-то, кто бы испытывал такую сильную боль. Я загоняла себя в ужасные ситуации, чего, возможно, не следует делать актерам, представляла худшее. С каждым днем материал становился все более странным и сложным», — вспоминала актриса.
Пью добавила, что после окончания съемок ощущала огромное чувство вины за создание настолько сломленной героини, которую ей словно пришлось бросить, переключившись на другой проект.
Клон (Dual)
Год выхода: 2021.
Страна: США, Финляндия.
Жанр: фантастика, драма, триллер.
Режиссер: Райли Стернс.
В главных ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол, Бела Коале, Тео Джеймс, Элина Джексон.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.7.
Рейтинг на IMDb: 5.8.
Фото Кадр из фильма «Клон»
Поначалу фильм напоминает малобюджетные «Голодные игры», затем — все истории о злобных клонах, которые только можно себе представить. В таком случае что он делает в этой подборке, спросите вы? Что ж, «Клон» — картина, которой стоит быть благодарным хотя бы за намерение быть нетривиальной.
Действие лампового фильма, вышедшего в разгар пандемии коронавируса, разворачивается в будущем, где распространено клонирование. Люди прибегают к нему, чтобы их близкие не сталкивались с горечью от потери. По сюжету, узнав о неизлечимой болезни, главная героиня Сара принимает решение создать собственную копию.
Шаг за шагом клон начинает поглощать ее жизнь. Позже выясняется, что девушка полностью здорова, но две версии Сары существовать не могут, поэтому клону и человеку придется принять участие в беспощадной игре на выживание.
Свежатинка (Fresh)
Год выхода: 2022.
Страна: США.
Жанр: триллер, комедия, ужасы.
Режиссер: Мими Кейв.
В главных ролях: Дэйзи Эдгар-Джонс, Себастиан Стэн, Джоджо Т. Гиббс, Андреа Банг и Дайо Окенийи.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.4.
Рейтинг на IMDb: 6.7.
Фото Кадр из фильма «Свежатинка»
Этот фильм буквально смеется в лицо всем тем, кто боится нарваться в приложении для знакомств на какого-то маньяка, напоминая, что его вполне можно встретить и за пределами интернет-пространства.
По сюжету, пережив череду неудачных свиданий, главная героиня Ноа встречает привлекательного парня Стива в обычном продуктовом магазине. У персонажей завязывается роман. В какой-то момент Ноа соглашается на предложение Стива провести вместе выходные за городом, после чего узнает о своем идеальном мужчине много нового.
Общество снега (La sociedad de la nieve)
Год выхода: 2023.
Страна: Испания, Чили, Уругвай, США.
Жанр: триллер, драма, биография.
Режиссер: Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Энцо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт, Эстебан Бильярди, Диего Вехесси.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.6.
Рейтинг на IMDb: 7.8.
Фото Кадр из фильма «Общество снега»
Дважды номинированная на «Оскар» картина основана на реальных событиях. Действие фильма разворачивается в 1972 году. По сюжету пассажирский самолет, на борту которого находилась команда регбистов Олд Кристианс, потерпел крушение, врезавшись в ледник в Андах. Из 45 человек выжили 29, которым пришлось совершать страшные поступки ради надежды на спасение.
По воспоминаниям исполнителя главной роли Энцо Вогринчича, эта история широко освещалась, и в детстве он следил за ее развитием по телевизору.
«Думаю, по-настоящему впервые я столкнулся с этой историей в 12 лет. Один из выживших пришел, чтобы выступить с речью, туда, где я учился. Именно тогда я услышал о тех событиях из первых уст», — добавил актер.
Трагедия в Андах также стала основой для многосерийного триллера «Шершни» о группе школьниц, которые после авиакатастрофы были вынуждены в течение 19 месяцев бороться за выживание в лесной глуши.
Добрый медбрат (The Good Nurse)
Год выхода: 2022.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, криминал, биография.
Режиссер: Тобиас Линдхольм.
В главных ролях: Эдди Редмэйн, Джессика Честейн, Ннамди Асомуга, Ноа Эммерих и Ким Диккенс.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.5.
Рейтинг на IMDb: 6.8.
Фото Кадр из фильма «Добрый медбрат»
Картина Тобиаса Линдхольма сосредоточена на деле американского серийного убийцы Чарльза Каллена, который за свою 16-летнюю карьеру медбрата совершил преступления в отношении более 300 пациентов.
Исполнитель главной роли Эдди Редмэйн не одобряет фетишизацию серийных убийц и подчеркивает, что «Добрый медбрат» рассказывает не столько о самом преступнике, сколько о героине, сумевшей его остановить.
«Она остановила его при помощи сострадания и сочувствия, не прибегая к насилию. Это важно», — отметил актер.
Внутри (Inside)
Год выхода: 2023.
Страна: Греция, Германия, Бельгия.
Жанр: триллер, драма.
Режиссер: Василис Кацупис.
В главных ролях: Уиллем Дефо, Жене Бервутс, Элиза Стейк, Эндрю Блюменталь, Винсент Итон.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.9.
Рейтинг на IMDb: 5.5.
Фото Кадр из фильма «Внутри»
По сюжету психологического триллера Василиса Кацуписа главному герою Немо в силу сложившихся обстоятельств приходится выживать в одиночку в наглухо закрытом умном доме. Весь фильм строится на невероятном актерском мастерстве Уиллема Дефо. По мнению актера, персонажи любой истории раскрываются исключительно через сделанный ими выбор.
«Неважно, кем был этот персонаж до начала фильма. Вам известно только, что он вор произведений искусства, который проник в здание и застрял там. Главный герой раскрывается через поступки — как и все персонажи, — через то, что он решает делать или не делать», — объяснял Дефо.
Прошлой ночью в Сохо (Last Night in Soho)
Год выхода: 2021.
Страна: Великобритания, Китай.
Жанр: драма, триллер, ужасы.
Режиссер: Эдгар Райт.
В главных ролях: Томасин Маккензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.9.
Рейтинг на IMDb: 7.0.
Фото Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо»
«Прошлой ночью в Сохо» рассказывает о мечтающей стать модельером Элоиз. Чтобы осуществить свою мечту, главная героиня переезжает в Лондон, где сталкивается с первыми сложностями самостоятельной жизни.
Днем все идет не так, но по ночам Элоиз видит реалистичные сны, которые уносят ее в далекие 1960-е годы и дают возможность следить за карьерой начинающей певицы Сэнди.
Со временем главная героиня становится все более и более дезориентирована и уже с трудом может понять, что было сном, а что происходило на самом деле.
Дочь болотного царя (The Marsh King's Daughter)
Год выхода: 2023.
Страна: США.
Жанр: драма, триллер.
Режиссер: Нил Бергер
В главных ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.0.
Рейтинг на IMDb: 5.9.
Фото Кадр из фильма «Дочь болотного царя»
Экранизация одноименного романа Карен Дионн рассказывает о девушке Хелене — дочери тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный царь. После того как его удалось поймать и посадить за решетку, главная героиня смогла начать нормальную жизнь. У Хелены появилась своя семья, которая ничего не знает о ее прошлом.
Однако после того как Болотный царь сбежал из тюрьмы, Хелене нужно предпринять все возможное, чтобы защитить своих близких.
Режиссер «Дочери болотного царя» Нил Бергер рассказывал, что считает Дейзи Ридли идеальным выбором на главную роль: «В Дейзи есть сдержанность и тонкость, что в каком-то смысле идеально подходит для персонажа, который что-то скрывает».
Аллея кошмаров (Nightmare Alley)
Год выхода: 2021.
Страна: США, Мексика, Канада.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Гильермо дель Торо.
В главных ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.
Рейтинг на IMDb: 7.0.
Фото Кадр из фильма «Аллея кошмаров»
Четырежды номинированный на «Оскар» фильм Гильермо дель Торо рассказывает историю Стэна Карлайла, который устраивается работать в передвижную ярмарку.
Главный герой учится мистификации экстрасенсорных способностей и со временем становится известным менталистом. Однако все меняется после знакомства Стэна с доктором Лилит Риттер, которая стремится его разоблачить.
«Аллея кошмаров» — экранизация одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема 1946 года. Гильермо дель Торо считает, что сейчас эта история как никогда актуальна, ведь в ней поднимается тема размытой грани между правдой и ложью, популизмом и ростом лжецов среди нас.