Что посмотреть: 5 аниме-сериалов про спорт и дружбу

Жанр спокона — так в Японии называют аниме про спорт — зародился еще в 1920-е годы. И что примечательно, начался он именно на экране, а не с бумажного первоисточника в виде манги. Первым аниме на спортивную тематику принято считать анимационный фильм «Олимпийские игры животных» режиссера Ясудзи Мураты. Долгое время такие проекты не пользовались спросом, но после Олимпиады-1964 в Токио обрели настоящую популярность.

Триумф на домашних Играх, где сборная страны завоевала 16 золотых медалей, заставил японцев больше интересоваться спортом и повлиял на сюжеты манги и аниме. Уже в 1967-м на экраны вышел сериал «Спиди-гонщик» (Mach Go Go Go), который быстро завоевал любовь зрителей не только в Японии, но и по всему миру.

Сейчас жанр окончательно оформился, приобрел отличительные черты и насчитывает немало интересных тайтлов, с которыми точно стоит познакомиться. Собрали некоторые из них.

Баскетбол Куроко

Год выхода: 2012-2015.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из аниме «Баскетбол Куроко»

Средняя школа Тейко быстро стала знаменитой благодаря своей баскетбольной команде. В нее входило более 100 игроков, но по-настоящему выделялись только шестеро. Золотой состав получил прозвище «Поколение чудес» и благодаря своим уникальным талантам три года выигрывал Национальные соревнования. Но герои повзрослели и разошлись по разным старшим школам.

«Призрачный шестой игрок» Куроко Тецуя поступает в старшую Сейрин. Там он знакомится с Кагами Тайгой — тяжелым форвардом, который вернулся в Японию из США. Кагами рассказывает Куроко, что его цель — победить каждого из «Поколения чудес» и стать лучшим в Японии. И Куроко соглашается ему помочь.

«Баскетбол Куроко» — типичный представитель жанра. Сериал не претендует на баскетбольный реализм, но отличается неплохой рисовкой и динамичным сюжетом. Зрители высоко ценят его за харизматичных персонажей. Аниме полюбилось как мужской, так и женской аудитории и подойдет даже тем, кто совсем не любит баскетбол.

Вольный стиль!

Год выхода: 2013-2018.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из аниме «Вольный стиль»

Четверо друзей Рин Мацуока, Макото Татибана, Нагиса Хадзуки и Харука Нанасэ в детстве выиграли турнир по плаванию, но потом их пути разошлись. В старшей школе друзья воссоединяются. Рин вызывает Харуку на поединок, который с легкостью выигрывает.

Уязвленный Харука вместе с друзьями решает создать плавательный клуб в старшей школе Иватоби. Вот только для полноценной команды им не хватает одного человека. Тогда Нагиса уговаривает вступить в клуб бывшего легкоатлета Рюгадзаки Рэя, который совсем не умеет плавать.

В сюжете «Вольного стиля!» присутствуют классические для спокона дружба и стремление к победе. Зрители отмечают, что и рисовка в сериале выглядит достойно. Аниме хорошо сочетает в себе фансервис и драму, за что и полюбилось широкой аудитории.

Волейбол!!

Год выхода: 2014-2020.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из аниме «Волейбол!!»

Хината Шое влюбился в спорт по счастливой случайности — в детстве он увидел волейбольный матч, участие в котором принимал «Маленький гигант» из старшей школы Карасуно. Так Хината понял, что низкий рост — не преграда в большом спорте, и начал играть в волейбол.

В средней школе он был единственным участником волейбольного клуба, но это его не останавливало. И когда появился шанс поехать на соревнования, Хината наспех собрал команду из друзей из других спортивных клубов. Ребята ожидаемо проиграли свой первый официальный матч против школы Китагава Дайити, учеником которой был «король площадки» Кагеяма Тобио. Но поражение не смутило Хинату и он продолжил заниматься волейболом и поклялся отомстить за поражение.

Аниме подойдет даже тем, кто не разбирается в волейболе, — суть и основные правила станут понятны по ходу просмотра. Несмотря на то что большую часть времени придется наблюдать за тренировками и матчами, зрители полюбили «Волейбол!!» совсем не за это. В сериале хорошо раскрываются темы дружбы и веры в себя.

Юри на льду

Год выхода: 2016.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из аниме «Юри на льду»

Юри Кацуки считается одним из самых талантливых фигуристов своего поколения в Японии. Он усердно тренируется и идет к своей цели, но в финале дебютного Гран-при терпит поражение и занимает последнее место. После этого Юри возвращается домой в Киото, где не был уже пять лет, и размышляет, что ему делать дальше: бросить фигурное катание или продолжить бороться в будущем сезоне.

Юри прячется от публики, пока однажды на его пороге не оказывается знаменитый российский фигурист Виктор Никифоров. Он приехал в Японию только по одной причине — чтобы стать тренером Кацуки.

«Юри на льду», хоть и показывает традиционный для спокона путь героя к вершине, все-таки больше сосредотачивается на чувствах персонажей, а не на самом спорте. Некоторые зрители считают, что создателям не удалось показать, насколько фигурное катание сложное. Однако у сериала есть множество других плюсов, среди которых музыка и красивая рисовка.

На скейте в бесконечность

Год выхода: 2021.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из аниме «На скейте в бесконечность»

Действие сериала разворачивается на японском острове Окинава, где проводят «S» — опасную гонку на скейтбордах в заброшенной шахте. Это соревнование собирает поистине разношерстную публику: здесь можно встретить как подростков, так и взрослых «дядь в костюмах». Старшеклассник Рэки Киян с детства увлечен скейтбордингом, и его главная цель — выиграть «S».

Однажды герой берет на гонку своего нового одноклассника Лангу Хасэгаву. Он оказывается удивительно талантливым и с первого раза встает на скейтборд. Неожиданно для самого себя Лангу тоже становится участником опасной гонки.

В отличие от предыдущих аниме «На скейте в бесконечность» рассказывает про уличные соревнования. Но это ничуть не портит сериал. Зрители отмечают, что хорошим получился не только сюжет, но и рисовка тайтла. Аниме веселое, его легко смотреть «в запой». Сериал не скупится на неожиданные сюжетные повороты, что делает просмотр еще увлекательнее.