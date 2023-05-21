5 фильмов, которые понравились Квентину Тарантино

«Народная мудрость» гласит, что никто так и не снял фильма лучше, чем «Криминальное чтиво» — хотя его постановщик с этим может не согласиться. Тарантино известен своей любовью к кино. Будучи молодым сотрудником кинопроката, он смотрел все подряд: от признанных шедевров до бредовых телефильмов. Так Квентин знакомился с медиумом и формировал основы собственного стиля. Он говорил: «Когда меня спрашивают, почему я не пошел в киношколу, я говорю, что вместо этого ходил в кино».

Сегодня расскажем о пяти картинах, которые понравились Тарантино, о них он положительно отзывался в интервью. Выбрали относительно недавние ленты, хотя в списке личных фаворитов режиссера есть и «Ящик Пандоры», 1929, и «Пять гробниц по пути в Каир», 1943.

«Королевская битва» (2000)

Реж. Киндзи Фукусаку

Кадр из фильма «Королевская битва».

Картина Киндзи Фукусаку стала культовой за пределами не только японского кинематографа, но и кино вообще. Его киноадаптация одноименного японского романа о школьниках, участвующих в битве на выживание, сделала «королевскую битву» именем нарицательным для историй о сражении всех против всех.

В 2009 году Тарантино назвал «Королевскую битву» своим любимым фильмом, снятым после начала его режиссерской карьеры. «Если и есть фильм, вышедший после того, как я начал заниматься кино, и который я хотел бы снять сам, то это он». И как раз из-за любви к «Королевской битве» режиссер критиковал «Голодные игры». По мнению Тарантино, фильмы с Дженнифер Лоуренс (и одноименные романы) нагло скопировали сюжет японского триллера.

«Матрица» (1999)

Реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски

Кадр из фильма «Матрица».

В свое время «Матрица» стала новым словом в постановке боевых сцен: прыжок Тринити и «нырок» Нео после ее выхода цитировали не только в других боевиках, но и в «Очень страшном кино» и «Симпсонах». Картина понравилась и Тарантино. В списке любимых фильмов постановщика, которые сняли после выхода «Бешеных псов», она когда-то занимала уверенное второе место. Все разрушили спорные продолжения.

«Матрица: Перезагрузка» и «Убить Билла» столкнулись в прокате и должны были бороться друг с другом за сборы. Но когда сам Тарантино посмотрел фильм Вачовски, он подумал: «И из-за этого я переживал?» В финансовом плане «Перезагрузка», конечно, была успешной, но до культового статуса оригинала ей было далеко. А лично для Тарантино вторая и третья «Матрица» разрушили мифологию франшизы.

«Нефть» (2009)

Реж. Пол Томас Андерсон

Кадр из фильма «Нефть».

Тарантино неоднократно положительно отзывался о работах Пола Томаса Андерсона: называл «Ночи в стиле буги» одним из любимых фильмов после 1992 года, а самого постановщика по-доброму называет своим конкурентом.

После премьеры «Нефти» Тарантино называл ее одной из лучших картин «нулевых» (при том, что вышла она под конец декады). Единственным минусом ленты Квентин считал игру Пола Дано — и то только на контрасте с героем Дэниела Дэй-Льюиса.

«Воспоминания об убийстве» (2003)

Реж. Пон Джун-хо

Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве».

Тарантино известен своей любовью к корейскому кино. Для западной аудитории он стал амбассадором фильмов Пак Чхан-ука и Пон Джун-хо. К «Олдбою» первого режиссер отсылался в «Убить Билла», а картины второго включал в личные топы. Символично, что именно Пон в 2019-м забрал у Тарантино «Оскары» за режиссуру, сценарий и лучший фильм.

«Воспоминания об убийстве» Квентин называл фильмом с идеальным сценарием и темпом. Это детектив о полицейских из южнокорейской провинции, которые ловят маньяка, убивающего женщин. Сюжет ленты основан на истории реального хвасонского маньяка. На момент «Воспоминаний об убийстве» его личность еще не установили, что добавляло дополнительного напряжения финальной сцене. Казалось, главный герой ищет подозреваемого среди зрителей.

«Топ Ган: Мэверик» (2022)

Реж. Джозеф Косински

Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик».

Свой величайший монолог о кино Тарантино произнес в «Спи со мной» Рори Келли. В нем Сид (герой, которого играет Квентин) объясняет, почему сценарий «Топ Гана» — величайшее произведение Голливуда, которое с помощью боев на истребителях показывает сексуальные переживания главного героя.

«Топ Ган: Мэверик» Тарантино хвалил уже серьезно. Он отметил, что редко рецензирует работы современников, но фильм Джозефа Косински впечатлил его слишком сильно, чтобы не рассказать об этом. Тарантино особенно отметил то, с какой любовью картина отнеслась к наследию Тони Скотта — постановщика оригинального «Топ Гана», который погиб в 2012 году.