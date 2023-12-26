Обзор фильма «Маэстро»: магия классической музыки, которую нужно отыскать

На платформе Netflix вышел биографический фильм Брэдли Купера «Маэстро», посвященный жизни композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Рассказываем, что происходит в картине и стоит ли ее смотреть.

Сюжет фильма «Маэстро»

Картина, основанная на биографии Леонарда Бернстайна, рассказывает о жизненном пути дирижера и композитора, начиная с момента, определившего дальнейший ход всей его музыкальной карьеры, до всеобщего признания, не покидающего маэстро ни на секунду.

Но куда больше сюжет сосредоточен на истории любви Леонарда Бернстайна (Брэдли Купер) и актрисы Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган). Их отношения полны противоречий, компромиссов и жертвенности. Что поделать, за пребывание на орбите маэстро приходится платить.

Стоит ли смотреть картину «Маэстро»

В 25 лет Леонарда Бернстайна приняли в Нью-Йоркский филармонический оркестр, после чего он создал много выдающихся произведений, хотя сам в интервью (многое о внутреннем состоянии персонажа можно узнать из сцен диалогов с журналистами или писателями) сожалел, что сочинил недостаточно. Он слишком любил людей, не мог быть один, а это сильно отвлекает от творчества.

Картина Брэдли Купера, где он выступил режиссером, продюсером, сыграл главную роль и был соавтором сценария, называется «Маэстро», автоматически смещая фокус ожиданий на байопик, построенный вокруг творчества музыканта, а не его личной жизни. По крайней мере, на сбалансированную картину, где всем сторонам жизни композитора найдется место.

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

В итоге почти все музыкальные фрагменты «Маэстро» сведены до выхода Бернстайна-Купера на сцену и триумфальный с нее уход под овации зрителей. Как он этого добился, что привело Бернстайна к успеху, что им движет? Сам маэстро считает, что в нем слишком много любви, а Фелиция в момент их единственной ссоры, показанной в фильме, говорит, что внутри Леонарда Бернстайна много ненависти и злости, а все его музыкальные достижения незаслуженны.

В том смысле, что существует мнение, что талант — это привилегия. Он или есть, или его нет, с этим ничего не поделаешь. Без изначальной данности, конечно, можно достичь определенного уровня мастерства, но ценой того, что у одаренного (что бы это ни значило) человека получилось бы играючи. Без усилий.

Вероятно, это миф. Настоящие гении просто не любят показывать свои слабости и не имеют склонности винить других в собственных неудачах.

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

В другой сцене, где персонажи были откровенны друг с другом, композитор признается, что в детстве ему снилось, как он убивает своего отца, добавляя, что тот был очень жестоким человеком. Подобных моментов, помогающих понять, как сформировалась личность Леонарда Бернстайна, в «Маэстро» не так много. Откуда главный герой черпает вдохновение? Это любовь, которая его окружает, или же это боль, которую он не может забыть?

Почти десять лет назад вышел комедийно-драматический сериал «Моцарт в джунглях», не претендующий на «Оскар» или другие престижные награды (впрочем, унесший с собой пару «Золотых глобусов», один из которых достался исполнителю роли дирижера Гаэлю Гарсиа Берналю). В том же 2014 году прошла грандиозная премьера психологической драмы «Одержимость» (безусловный успех Дэмьена Шазелла), где стремление к идеальному звучанию превращает маэстро в монстра.

Иными словами, возможно снять проект как многосерийного, так и кинотеатрального формата, гармонично раскрывающий внутренний конфликт главного героя с одной стороны, а с другой — показать работу, где по-настоящему слышно музыку.

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Видимо, у «Маэстро» Купера просто были другие художественные задачи. Магия классической музыки, конечно, вечна, но никак не поможет в гонке за «Оскар». А вот напор на вопросы дискриминации и невозможности быть собой, минуя общественное осуждение, — другое дело. Кроме того, в фильме есть очень важные эпизоды, показывающие, что у Бернстайна, в отличие от его жены, есть больше времени и возможностей для самореализации.

Нет ничего плохого в том, чтобы рассказывать историю композитора с подобной перспективы, только к музыке это не имеет почти никакого отношения.

Возможно, картина полностью не оправдает ожиданий знатоков классической музыки, но актерская игра в «Маэстро» на высоте. Брэдли Купер и Кэри Маллиган проявили себя по максимуму. Браво!

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Искусство не дает ответы на вопросы, оно их создает. Но, кажется, после просмотра «Маэстро» спросить не о чем. В режиссерском дебюте Брэдли Купера, фильме «Звезда родилась», ощущалось, какое бремя несет на себе талантливый музыкант. А в персонажах его нового проекта много невысказанных чувств. Порой они считываются явно, но чаще — угадываются. Улавливаются, почти дорисовываются, чтобы сложить для себя целую картину.

Будет досадно, если этот фильм запомнят только из-за скандала, связанного с накладным носом Брэдли Купера. Время покажет, но порой сложно спорить с тем, что зритель всегда прав.