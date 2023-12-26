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Маэстро, фильм Брэдли Купера: обзор документального кино о Леонарде Бернстайне
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

5 мин.

Обзор фильма «Маэстро»: магия классической музыки, которую нужно отыскать

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Маэстро».
Фото Кадр из фильма «Маэстро»
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На платформе Netflix вышел биографический фильм Брэдли Купера «Маэстро», посвященный жизни композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Рассказываем, что происходит в картине и стоит ли ее смотреть.

Сюжет фильма «Маэстро»

Картина, основанная на биографии Леонарда Бернстайна, рассказывает о жизненном пути дирижера и композитора, начиная с момента, определившего дальнейший ход всей его музыкальной карьеры, до всеобщего признания, не покидающего маэстро ни на секунду.

Но куда больше сюжет сосредоточен на истории любви Леонарда Бернстайна (Брэдли Купер) и актрисы Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган). Их отношения полны противоречий, компромиссов и жертвенности. Что поделать, за пребывание на орбите маэстро приходится платить.

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Стоит ли смотреть картину «Маэстро»

В 25 лет Леонарда Бернстайна приняли в Нью-Йоркский филармонический оркестр, после чего он создал много выдающихся произведений, хотя сам в интервью (многое о внутреннем состоянии персонажа можно узнать из сцен диалогов с журналистами или писателями) сожалел, что сочинил недостаточно. Он слишком любил людей, не мог быть один, а это сильно отвлекает от творчества.

Картина Брэдли Купера, где он выступил режиссером, продюсером, сыграл главную роль и был соавтором сценария, называется «Маэстро», автоматически смещая фокус ожиданий на байопик, построенный вокруг творчества музыканта, а не его личной жизни. По крайней мере, на сбалансированную картину, где всем сторонам жизни композитора найдется место.

Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»

В итоге почти все музыкальные фрагменты «Маэстро» сведены до выхода Бернстайна-Купера на сцену и триумфальный с нее уход под овации зрителей. Как он этого добился, что привело Бернстайна к успеху, что им движет? Сам маэстро считает, что в нем слишком много любви, а Фелиция в момент их единственной ссоры, показанной в фильме, говорит, что внутри Леонарда Бернстайна много ненависти и злости, а все его музыкальные достижения незаслуженны.

В том смысле, что существует мнение, что талант — это привилегия. Он или есть, или его нет, с этим ничего не поделаешь. Без изначальной данности, конечно, можно достичь определенного уровня мастерства, но ценой того, что у одаренного (что бы это ни значило) человека получилось бы играючи. Без усилий.

Вероятно, это миф. Настоящие гении просто не любят показывать свои слабости и не имеют склонности винить других в собственных неудачах.

Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»

В другой сцене, где персонажи были откровенны друг с другом, композитор признается, что в детстве ему снилось, как он убивает своего отца, добавляя, что тот был очень жестоким человеком. Подобных моментов, помогающих понять, как сформировалась личность Леонарда Бернстайна, в «Маэстро» не так много. Откуда главный герой черпает вдохновение? Это любовь, которая его окружает, или же это боль, которую он не может забыть?

Почти десять лет назад вышел комедийно-драматический сериал «Моцарт в джунглях», не претендующий на «Оскар» или другие престижные награды (впрочем, унесший с собой пару «Золотых глобусов», один из которых достался исполнителю роли дирижера Гаэлю Гарсиа Берналю). В том же 2014 году прошла грандиозная премьера психологической драмы «Одержимость» (безусловный успех Дэмьена Шазелла), где стремление к идеальному звучанию превращает маэстро в монстра.

Иными словами, возможно снять проект как многосерийного, так и кинотеатрального формата, гармонично раскрывающий внутренний конфликт главного героя с одной стороны, а с другой — показать работу, где по-настоящему слышно музыку.

Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Видимо, у «Маэстро» Купера просто были другие художественные задачи. Магия классической музыки, конечно, вечна, но никак не поможет в гонке за «Оскар». А вот напор на вопросы дискриминации и невозможности быть собой, минуя общественное осуждение, — другое дело. Кроме того, в фильме есть очень важные эпизоды, показывающие, что у Бернстайна, в отличие от его жены, есть больше времени и возможностей для самореализации.

Нет ничего плохого в том, чтобы рассказывать историю композитора с подобной перспективы, только к музыке это не имеет почти никакого отношения.

Возможно, картина полностью не оправдает ожиданий знатоков классической музыки, но актерская игра в «Маэстро» на высоте. Брэдли Купер и Кэри Маллиган проявили себя по максимуму. Браво!

Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Искусство не дает ответы на вопросы, оно их создает. Но, кажется, после просмотра «Маэстро» спросить не о чем. В режиссерском дебюте Брэдли Купера, фильме «Звезда родилась», ощущалось, какое бремя несет на себе талантливый музыкант. А в персонажах его нового проекта много невысказанных чувств. Порой они считываются явно, но чаще — угадываются. Улавливаются, почти дорисовываются, чтобы сложить для себя целую картину.

Будет досадно, если этот фильм запомнят только из-за скандала, связанного с накладным носом Брэдли Купера. Время покажет, но порой сложно спорить с тем, что зритель всегда прав.

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