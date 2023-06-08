4 мультфильма, которые лучше не показывать детям

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Принято считать, что анимация создана исключительно для малышей. Однако взрослые тоже с радостью смотрят мультфильмы. К тому же есть такие, которые и вовсе не предназначены для детей: они затрагивают слишком сложные темы или изобилуют сценами жестокости.
Мы собрали несколько таких анимационных лент и сериалов, на которые стоит обратить внимание взрослым. А вот детям их показывать не стоит.
В основе французского мультфильма лежит одноименный графический роман Маржан Сатрапи, в котором она описала свою юность в Иране в годы исламской революции. «Персиполис» показывает глазами ребенка такие события, как падение режима шаха, установление исламской республики, войну против Ирака, массовые репрессии.
Анимационную ленту тепло приняли не только зрители, но и критики: она была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар», а также получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Тем временем власти Ирана не оценили «Персеполис» и направили во французское посольство в Тегеране письмо с просьбой запретить фильм. Ливанское правительство тоже предпринимало попытки отменить прокат, но в итоге сдалось под натиском местной интеллигенции.
Один из немногих полнометражных мультфильмов, которому присвоили рейтинг «R» (18+), был создан при участии американского комика Сета Рогена. Он не только выступил соавтором сценария, но и озвучил главного героя.
«Полный расколбас», который позиционируют как первую анимационную комедию для взрослых, рассказывает о приключениях продуктов, которые мечтают увидеть жизнь за стенами супермаркета, но с ужасом узнают, что их судьба — быть съеденными на ужин.
Любопытно, что при стандартном бюджете студии «Pixar» в 100 миллионов долларов производство «Полного расколбаса» обошлось всего в 20 миллионов.
Анимационный сериал-антология вот уже несколько лет выходит на стриминговом сервисе Netflix. Его главной особенностью является то, что эпизоды не связаны между собой (однако объединены темой, вынесенной в название проекта) и над каждым из них работают отдельные команды из разных стран. Некоторые серии сняты по оригинальным сценариям, но многие основаны на произведениях писателей-фантастов.
Одним из создателей проекта стал американский кинематографист Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»), а самым ярким режиссером, пожалуй, можно назвать испанца Альберто Мьельго: его новеллы «Свидетель» из первого сезона и «Хибаро» из третьего поразили не только зрителей, но и коллег по цеху. Кстати, в прошлом году Мьельго получил «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Этот мультфильм сочетает в себе сразу несколько сюжетных линий. С одной стороны, экзистенциальная драма с элементами романтики, в центре которой — скромный доставщик пиццы Науфель. С другой — практически экшен о том, как отрезанная рука сбегает из больницы в поисках своего тела. Кроме того, повествование разбавляют черно-белые флешбэки.
Над сценарием работал Гийом Лоран, самым известным проектом которого является французская мелодрама «Амели». А вот композитор Дан Леви приложил руку к саундтреку не только к этой картине, но и к упомянутому выше сериалу «Любовь. Смерть. Роботы».
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