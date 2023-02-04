Что смотреть в феврале? Кино и сериальные новинки, на которые стоит обратить внимание

Февраль не самый насыщенный месяц с точки зрения кинопремьер. Однако в этом году зрителей ждет несколько исторических картин и целых два сериала о великих русских. Вместе с кинокритиком Николаем Никулиным рассказываем, что обязательно стоит посмотреть.
США, Франция, Великобритания
Питер переживает напряженный период взаимоотношений со своей девушкой Бет и их маленьким ребенком. Ситуация осложняется, когда появляется его бывшая жена с сыном-подростком Николасом. У него сложный период встревоженности и злости, он месяцами прогуливает школу. Питер стремится быть хорошим отцом, пытаясь помочь своему сыну в обретении моментов семейного счастья. Но состояние Николаса ставит семью на опасный курс.
Великобритания
Такого Винни Пуха не посмотришь в компании детей. Пятеро подруг приезжают на выходные в загородный дом. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.
Как такая метаморфоза стала возможна с персонажами, известными каждому ребенку? Дело в том, что в январе прошлого года Disney лишился эксклюзивных прав на произведения Алана Милна, поэтому теперь образы вселенной Стоакрового леса может использовать любой желающий.
Россия
СССР, 1942 год. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта более двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.
Военное кино от режиссера «Ликвидации» и «Тихого дома» Сергея Урсуляка. Сюжет основан на реальных событиях, когда в 1942 году Николай Киселев вывел 218 евреев с оккупированных белорусских земель. Играет его Александр Яценко, карьера которого в последнее время забуксовала. И здорово, что наконец нашелся достойный сценарий для реализации его актерского таланта.
Россия
Два сериала мы решили объединить в один пункт.
«Шаляпин» посвящен истории оперного певца Федора Шаляпина — человека, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевал высоты, которых прежде никто не достигал. Он был любим миллионами, но в личной жизни ему предстоял непростой выбор между двумя женщинами.
«Раневская» — экранизация биографии актрисы Фаины Раневской, известной своими афористическими высказываниями. Несмотря на запрет родителей, 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более что в ее жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый мало-мальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война... и каждый раз — нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение.
Два крупных биографических проекта о титанах отечественной культуры. Шаляпина играет Александр Горбатов. Раневскую — Мариэтта Цигаль-Полищук. Оба сериала знаковые. И оба очень уязвимы для критических стрел. Богатый биографический материал может как разнообразить сюжет, так и, без надлежащего внимания, обратиться в сумбур и хаос.
Россия, Германия, Чехия, Великобритания
1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжаются тысячи журналистов, переводчиков, адвокатов и зевак.
Молодой армеец Игорь Волгин приезжает в Нюрнберг в качестве переводчика советской делегации под руководством полковника Мигачева. Однажды на улице города Волгин знакомится с русской девушкой Леной. Их зарождающееся чувство происходит на фоне процесса века и доказывает, что только любовь во все времена спасала мир от расчеловечивания.
Крупный отечественный проект об известном процессе и шпионских историях вокруг него. Создатель фильмов «Экипаж» и «Легенда № 17» Николай Лебедев — в качестве режиссера фильма. Тяжеловесы отечественного кино Евгений Миронов и Сергей Безруков тоже в деле. И если у Миронова собирательный образ, то у Безрукова роль Романа Руденко, главного обвинителя от СССР. Любовь Аксенова отвечает за мелодраматическую линию.
Россия
Продолжение разговорных фильмов производства «Квартета И».
В 2019 году друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания, встретившись за утренним бокалом шампанского. О чем же на этот раз говорят мужчины? По-прежнему о личном. Леша пытается понять, существует ли женская дружба, Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню. Квартет вернулся, чтобы поговорить о вечном и о личном, и о всяких пустяках... короче, обо всем. Неизменный саундтрек от «Би-2» на месте.
США
Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймет, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Молодоженам предстоит всех спасти.
Комедийный боевик, в котором Дженнифер Лопес и Джош Дюамель играют парочку, решившую провести роскошную свадьбу на острове. Дженнифер Куллидж, получившая недавно заслуженный «Золотой глобус» за сериал «Белый лотос», — в роли мамы, которая лезет не в свое дело, а Ленни Кравиц — в роли бывшего невесты (тут сами представляете, какие драмы могут разыграться). Но страшно не это, а то, что срывают мероприятие пираты, захватившие отмечающих. Но не на тех напали.