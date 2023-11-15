Чего ждать от финального сезона сериала «Корона»

Совсем скоро завершится один из самых масштабных телепроектов Великобритании последних лет. По примеру «Очень странных дел» и «Ведьмака» заключительная глава «Короны» будет разделена на две части: первые четыре эпизода выйдут 16 ноября, еще шесть — 14 декабря.

Новый сезон поставит точку в истории королевы Елизаветы II. Сериал начался с ее свадьбы, которая состоялась в 1947 году, а финал охватит период с 1997 по 2005 год. Рассказываем, чего ждать от грядущей премьеры.

Фото Кадр из сериала «Корона»

О чем были предыдущие сезоны «Короны»

Историческая теледрама повествует о жизни британской королевской семьи. Разумеется, центральным персонажем выступает ныне покойная королева Елизавета II. Однако в первых сериях она лишь принцесса, а страной пока еще правит ее отец — Георг VI (именно ему был посвящен фильм «Король говорит!» с Колином Фертом).

Отправной точкой первого эпизода становится отречение принца Филиппа от прежних титулов: это потребовалось для того, чтобы жениться на британской принцессе. Помимо их свадьбы первый сезон охватывает смерть Георга VI, коронацию Елизаветы II, отставку Уинстона Черчилля, скандальный роман принцессы Маргарет (младшей сестры Елизаветы) с разведенным полковником, Суэцкий кризис и многое другое.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Второй сезон сосредоточился на событиях 1956-1964 годов, в том числе на встрече с Джоном Ф. Кеннеди и его женой Джеки. Третий начался с избрания Гарольда Вильсона новым премьер-министром и довел зрителей до 1977 года, когда Елизавета II отпраздновала 25-летие своего правления. Четвертая часть развернулась в эпоху правления Маргарет Тэтчер, а одной из новых героинь стала Диана Спенсер.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Пятый сезон вышел в прошлом ноябре, то есть уже после смерти принца Филиппа и королевы Елизаветы II. В основном он был посвящен разводу принца Чарльза и леди Дианы. Также в этой главе засветился Борис Ельцин (его сыграл Анатолий Котенев).

Фото Кадр из сериала «Корона»

Что показали в трейлере нового сезона «Короны»

В вышедшем пару недель назад ролике можно заметить самые узнаваемые моменты из последних месяцев жизни принцессы Уэльской: ее пребывание на яхте Доди аль-Файеда на Лазурном Берегу, проход по минному полю в Анголе и роковой вечер в Париже.

Создатели сериала не обошли стороной и молчание, которое после смерти Дианы некоторое время хранили представители Букингемского дворца. В одном из показанных отрывков Елизавета II прямым текстом спрашивает, чего от нее хотят.

Ожидается, что шестой сезон охватит 1997-2005 годы. И если первая часть будет полностью посвящена Диане, то вторая покажет свадьбу принца Чарльза (нынешнего короля Карла III) и его давней возлюбленной Камиллы Паркер-Боулз, а также знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Кто работал над финалом «Короны»

Режиссерами первых четырех серий выступили Алекс Габасси и Кристиан Швохов, которые уже работали над предыдущими сезонами «Короны».

К роли Елизаветы II вернулась Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в саге о Гарри Поттере. Напомним, что ранее в британскую королеву перевоплощались Клэр Фой («Дыши ради нас», «Человек на луне») и оскароносная Оливия Колман («Фаворитка»).

Фото Кадр из сериала «Корона»

Принца Филиппа сыграл Джонатан Прайс (Его Воробейшество из «Игры престолов»), принца Чарльза — Доминик Уэст («Любовники»), а леди Ди — Элизабет Дебики («Довод»). В образе Доди аль-Файеда засветился Халид Абдалла («Лунный рыцарь»).

Роль Кейт Миддлтон, которая появится уже во второй части финального сезона, досталась дебютантке Мег Беллами.

Фото Кадр из сериала «Корона»

График выхода новых эпизодов сериала «Корона»

Обе части шестого сезона выйдут на стриминговой платформе Netflix. Премьера первой запланирована на 16 ноября. Все четыре серии станут доступны зрителям одновременно.

Вторая глава финала появится через месяц.

Эпизоды 1-4 — 16 ноября.

Эпизоды 5-10 — 14 декабря.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Что ждет сериал дальше

В недавнем интервью изданию Variety один из создателей «Короны» Питер Морган подтвердил, что у него есть и другие идеи. В сериале о жизни Елизаветы II действительно будет поставлена точка, однако Морган не исключает возможности появления приквела.

«Я безоговорочно верю в Питера. И если он считает, что там еще есть истории, которые стоит рассказать, мы бы точно ими занялись», — добавил глава Netflix Тед Сарандос.