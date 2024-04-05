Оскар-2025: кто поборется за главную кинопремию в следующем году

Не успел подойти к концу наградной сезон-2023/24, как в сети уже начали обсуждать новых претендентов на «Оскар». Издание Variety даже опубликовало список потенциальных номинантов на заветную статуэтку. Рассказываем, кто может выиграть в основных категориях в 2025 году.

Лучший фильм

Авторы Variety делают ставку на победу исторической драмы «Блиц», которую снял оскароносный режиссер Стив МакКуин («12 лет рабства»). Подробности сюжета пока неизвестны, однако фильм будет посвящен жителям Лондона во время Второй мировой войны. В актерском составе значатся Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Харрис Дикинсон («Стальная хватка»).

Среди других потенциальных номинантов — «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева и грядущая новинка от Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» с Адамом Драйвером в главной роли. Собственно, МакКуин, Вильнев и Коппола числятся среди главных претендентов на режиссерский «Оскар».

Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Лучшая мужская роль

По мнению Variety, в 2025 году «Оскар» может достаться британскому актеру Рэйфу Файнсу, до этого претендовавшему на победу с драмами «Список Шиндлера» и «Английский пациент». На сей раз он должен включиться в гонку с триллером «Конклав» об интригах вокруг выбора нового папы римского.

Также за заветную статуэтку, скорее всего, поборются номинант этого года Колман Доминго c драмой «Синг-Синг» о той самой тюрьме строгого режима и Эндрю Гарфилд с романтической мелодрамой «Время жить».

Фото Кадр из фильма «Синг-Синг»

Лучшая женская роль

Сирша Ронан номинировалась на «Оскар» уже четыре раза: в 2008 году — за «Искупление», в 2016-м — за «Бруклин», в 2018-м — за «Леди Берд», а в 2020-м — за «Маленьких женщин». В следующем году актриса может наконец-то победить с экранизацией романа Эми Липтрот «Выгон». В фильме ирландская актриса сыграла девушку, которая после прохождения лечения от алкогольной зависимости возвращается домой на Оркнейские острова.

Фото Кадр из фильма «Выгон»

Среди потенциальных номинанток также числятся Леди Гага с сиквелом «Джокера», Зендея со спортивной драмой «Претенденты» и Флоренс Пью с романтической мелодрамой «Время жить». Кроме того, не стоит забывать и об оскароносной Анджелине Джоли с байопиком «Мария» об оперной диве Марии Каллас.

Фото Кадр из фильма «Мария»

Лучшая роль второго плана

В мужской категории Variety выделяет Сэмюэля Л. Джексона с музыкальной драмой «Урок фортепиано», а также Харриса Дикинсона («Блиц») и Стэнли Туччи («Конклав»). Еще один потенциальный номинант — Уиллем Дефо в новой работе Йоргоса Лантимоса «Виды доброты».

Среди женщин авторы отмечают Онжаню Эллис, которая уже номинировалась на «Оскар» с байопиком «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. В следующем году актрисе предрекают победу за экранизацию романа Колсона Уайтхеда «Мальчишки из «Никеля», а ее соперницами могут стать все та же Сирша Ронан («Блиц») и Изабелла Росселлини («Конклав»).

Фото Кадр из фильма «Король Ричард»

Лучший фильм на иностранном языке

Сейчас главным претендентом на победу, по мнению Variety, является лента «Педро Парамо», в основу которой лег одноименный роман мексиканского писателя Хуана Рульфо, написанный в жанре магического реализма.

Это полнометражный режиссерский дебют оператора Родриго Прието, ранее номинировавшегося на «Оскар» за фильмы Мартина Скорсезе «Молчание», «Ирландец» и «Убийцы цветочной луны», а также за мелодраму Энга Ли «Горбатая гора». Еще одним громким проектом в операторской карьере Прието стала «Барби».

Помимо Мексики, за «Оскар», вероятнее всего, поборются Франция («Эммануэль»), Китай («Краткая история семьи») и Грузия («Переход»).

Фото Кадр из фильма «Краткая история семьи»

Лучший анимационный фильм

Сейчас Variety ставит на победу «Дикого робота», персонажей которого озвучили обладательница «Оскара» Лупита Нионго, Педро Паскаль, Билл Найи, Марк Хэмилл и другие.

Фото Кадр из мультфильма «Дикий робот»

Конкуренцию мультфильму могут составить сиквел «Головоломки», аниме «Властелин колец: Война рохирримов» или же Netflix-новинка «Ultraman: Rising».