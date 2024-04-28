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Пенелопа Крус: лучшие фильмы и фильмография, день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:00

8 мин.

50 лет главной бандитке Голливуда: лучшие фильмы с Пенелопой Крус

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Боль и слава»
Фото Кадр из фильма «Боль и слава»
Кадр из фильма «Разомкнутые объятия»
Фото Кадр из фильма «Разомкнутые объятия»
Кадр из фильма «Вики, Кристина, Барселона»
Фото Кадр из фильма «Вики, Кристина, Барселона»
Кадр из фильма «Боль и слава»
Фото Кадр из фильма «Боль и слава»
Кадр из фильма «Все о моей матери»
Фото Кадр из фильма «Все о моей матери»
Кадр из фильма «Возвращение»
Фото Кадр из фильма «Возвращение»
Кадр из фильма «Открой глаза»
Фото Кадр из фильма «Открой глаза»
Кадр из фильма «Параллельные матери»
Фото Кадр из фильма «Параллельные матери»
Кадр из фильма «Главная роль»
Фото Кадр из фильма «Главная роль»
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28 апреля отмечает свое пятидесятилетие одна из самых известных испанских актрис современности — Пенелопа Крус. За свою карьеру она снялась более чем в пятидесяти фильмах и заслуженно завоевала множество престижных наград. Актриса даже стала первой испанкой с премией «Оскар». В честь юбилея Пенелопы Крус вспоминаем ее самые яркие работы.

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Открой глаза

Год: 1997.
Страна: Испания, Италия, Франция.
Режиссер: Алехандро Аменабар.
В главных ролях: Эдуардо Норьега, Пенелопа Крус, Чете Лера, Феле Мартинес, Найва Нимри.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Открой глаза»

Сезар — богатый красавец, пользующийся большим успехом у женщин, но не стремящийся к серьезным отношениям. На одной из вечеринок герой знакомится с девушкой своего приятеля Софией (которую и сыграла Пенелопа Крус) и влюбляется. Об этом узнает предыдущая пассия Сезара по имени Нурия. Девушка в порыве ревности подстраивает аварию, в которой герой выживает, но получает травмы, меняющие его внешность.

Впрочем, в скором времени Сезар делает пластическую операцию, а София, к которой герой испытывает чувства, признается ему в любви. Только вот не все так идеально, как может показаться. В какой-то момент Сезар начинает видеть галлюцинации, мешающие понять, где вымысел, а где реальность.

Все о моей матери

Год: 1999.
Страна: Испания, Франция.
Режиссер: Педро Альмодовар.
В главных ролях: Сесилия Рот, Мариса Паредес, Пенелопа Крус, Кандела Пенья, Антония Сан Хуан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Все о моей матери»

В попытках заполучить автограф любимой звезды юноша Эстебан гибнет на глазах своей матери Мануэлы. Безутешная героиня решается на путешествие в Барселону, чтобы найти давно пропавшего отца мальчика. В городе она встретится с другими женщинами, среди которых появится и беременная монахиня Роза (Пенелопа Крус).

Фильм получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина завоевала приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Пенелопа Крус в ленте исполнила далеко не самую главную роль, но без ее персонажа — монахини Розы — совершенно невозможно представить рассказанную в фильме историю. Как и невозможно представить карьеру самой Крус без Педро Альмодовара. Пенелопа стала настоящей музой режиссера и снялась во многих его фильмах.

Возвращение

Год: 2006.
Страна: Испания, США.
Режиссер: Педро Альмодовар.
В главных ролях: Пенелопа Крус, Кармен Маура, Лола Дуэньяс, Бланка Портильо, Йоана Кобо, Чус Лампреаве.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Возвращение»

Лента Педро Альмодовара 2006 года рассказывает историю о мести и домашнем насилии. Крус здесь исполнила роль Раймунды — жены и матери, которой приходится работать сразу на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Невероятно красивый фильм анализирует место женщины в мире патриархальной жестокости.

Лента «Возвращение» стала одним из триумфаторов Каннского кинофестиваля. Картина принесла своим создателям награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль». Также благодаря ленте Альмодовара Крус стала первой испанской актрисой, номинированной на премию «Оскар». Но в тот год, увы, она все-таки не забрала статуэтку.

Вики Кристина Барселона

Год: 2008.
Страна: Испания, США.
Режиссер: Вуди Аллен.
В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Крис Мессина.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Вики, Кристина, Барселона»

Завязка мелодрамы Вуди Аллена не отличается особой сложностью. Две американки Вики и Кристина отправляются на отдых в один из главных городов Испании — Барселону. При этом подруги планируют по-разному провести время. Вики помолвлена и не ожидает от отдыха любовных приключений, в то время как Кристина как раз жаждет курортного романа.

Как бы то ни было, втянутыми в водоворот любовных интриг оказываются они обе. И все из-за знакомства с известным художником по имени Хуан, в которого влюбляются Кристина и Вики. Треугольник дополнительно обогащает появление бывшей жены красавца — Марии Елены. Героиня верит, что их отношения с художником еще можно восстановить.

Лента 2008 года была номинирована на множество престижных наград, а Пенелопе Крус роль Марии Елены принесла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Фильм в целом стал судьбоносным для актрисы. Именно на съемках «Вики Кристина Барселона» у нее завязался роман с Хавьером Бардемом, с которым Пенелопа Крус до сих пор в браке.

Разомкнутые объятия

Год: 2009.
Страна: Испания.
Режиссер: Педро Альмодовар.
В главных ролях: Пенелопа Крус, Льюис Омар, Бланка Портильо, Хосе Луис Гомес, Рубен Очандиано.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Разомкнутые объятия»

Матео Бланко — сценарист и режиссер, который четырнадцать лет назад лишился зрения и потерял любимую женщину в автокатастрофе. Сейчас о Бланко, который пишет под псевдонимом Гарри Кейн, заботится его давняя подруга Джудит и ее сын по имени Диего. Последний не просто составляет компанию герою, но и помогает писать сценарии.

Спокойную и тихую жизнь героев нарушает известие о смерти бизнесмена Эрнесто Мартеля. Матео Бланко вспоминает прошлое и рассказывает Диего трагичную историю своей любви.

Еще одна совместная работа испанского режиссера Педро Альмодовара и его музы Пенелопы Крус. В «Разомкнутых объятиях» актриса исполнила главную женскую роль, которая принесла ей номинацию на премию Европейской киноакадемии и на премию Гойя.

Боль и слава

Год: 2019.
Страна: Испания, Франция.
Режиссер: Педро Альмодовар.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбаралья, Нора Навас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Боль и слава»

В центре сюжета оказывается режиссер по имени Сальвадор, а лента рассказывает историю жизни героя, переживающего творческий кризис. В фильме 2019 года Пенелопа Крус в очередной раз воплотила образ матери: на этот раз в воспоминаниях героя Антонио Бандераса.

Эта во многом автобиографичная лента Альмодовара стала первым за пятнадцать лет испанским фильмом, представленным на «Оскаре» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Параллельные матери

Год: 2021.
Страна: Испания, Франция.
Режиссер: Педро Альмодовар.
В главных ролях: Пенелопа Крус, Милена Смит, Исраэль Элехальде, Айтана Санчес-Хихон, Хульета Серрано.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Параллельные матери»

Фильм открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. Драма о двух женщинах по имени Джанис и Анна, которые познакомились в роддоме. Ни одна из них не планировала беременность и для каждой из них это положение стало случайностью. При этом встреча двух испанок станет судьбоносной для обеих.

Чуткая и эмоциональная лента в какие-то моменты настолько прямолинейна, что окончательно стирает грань между персонажами на экране и зрителями. После премьеры фильма на Венецианском кинофестивале в зале звучали непрекращающиеся девятиминутные овации. Эта работа принесла Пенелопе Крус «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль и номинации на премии «Гойя» и «Оскар».

Главная роль

Год: 2021.
Страна: Испания, Аргентина.
Режиссер: Гатон Дюпра, Мариано Кон.
В главных ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Главная роль»

Испано-аргентинская сатирическая комедия, которая высмеивает кинофестивали и авторское кино в целом. По сюжету отметивший восьмидесятилетие миллиардер задумался о тщетности своего существования. Герой решает выкупить права на экранизацию романа нобелевского лауреата. И пусть книгу он не читал, а покупка вышла вполне дорогостоящей, желание остаться в памяти потомков берет верх.

За постановку будущего фильма берется Лола, сыгранная Пенелопой Крус. А на главные роли приглашаются два совершенно противоположных актера, один из них — это звезда массового кино Феликс Риверо (Антонио Бандерас), а второй — театральный интеллектуал и создатель собственной системы актерской игры Иван Торрес (Оскар Мартинес). Оба явно выдающихся артиста готовы пойти на все, чтобы подсидеть друг друга.

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