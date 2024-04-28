50 лет главной бандитке Голливуда: лучшие фильмы с Пенелопой Крус

28 апреля отмечает свое пятидесятилетие одна из самых известных испанских актрис современности — Пенелопа Крус. За свою карьеру она снялась более чем в пятидесяти фильмах и заслуженно завоевала множество престижных наград. Актриса даже стала первой испанкой с премией «Оскар». В честь юбилея Пенелопы Крус вспоминаем ее самые яркие работы.

Открой глаза

Год: 1997.

Страна: Испания, Италия, Франция.

Режиссер: Алехандро Аменабар.

В главных ролях: Эдуардо Норьега, Пенелопа Крус, Чете Лера, Феле Мартинес, Найва Нимри.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Открой глаза»

Сезар — богатый красавец, пользующийся большим успехом у женщин, но не стремящийся к серьезным отношениям. На одной из вечеринок герой знакомится с девушкой своего приятеля Софией (которую и сыграла Пенелопа Крус) и влюбляется. Об этом узнает предыдущая пассия Сезара по имени Нурия. Девушка в порыве ревности подстраивает аварию, в которой герой выживает, но получает травмы, меняющие его внешность.

Впрочем, в скором времени Сезар делает пластическую операцию, а София, к которой герой испытывает чувства, признается ему в любви. Только вот не все так идеально, как может показаться. В какой-то момент Сезар начинает видеть галлюцинации, мешающие понять, где вымысел, а где реальность.

Все о моей матери

Год: 1999.

Страна: Испания, Франция.

Режиссер: Педро Альмодовар.

В главных ролях: Сесилия Рот, Мариса Паредес, Пенелопа Крус, Кандела Пенья, Антония Сан Хуан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Все о моей матери»

В попытках заполучить автограф любимой звезды юноша Эстебан гибнет на глазах своей матери Мануэлы. Безутешная героиня решается на путешествие в Барселону, чтобы найти давно пропавшего отца мальчика. В городе она встретится с другими женщинами, среди которых появится и беременная монахиня Роза (Пенелопа Крус).

Фильм получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина завоевала приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Пенелопа Крус в ленте исполнила далеко не самую главную роль, но без ее персонажа — монахини Розы — совершенно невозможно представить рассказанную в фильме историю. Как и невозможно представить карьеру самой Крус без Педро Альмодовара. Пенелопа стала настоящей музой режиссера и снялась во многих его фильмах.

Возвращение

Год: 2006.

Страна: Испания, США.

Режиссер: Педро Альмодовар.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Кармен Маура, Лола Дуэньяс, Бланка Портильо, Йоана Кобо, Чус Лампреаве.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Возвращение»

Лента Педро Альмодовара 2006 года рассказывает историю о мести и домашнем насилии. Крус здесь исполнила роль Раймунды — жены и матери, которой приходится работать сразу на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Невероятно красивый фильм анализирует место женщины в мире патриархальной жестокости.

Лента «Возвращение» стала одним из триумфаторов Каннского кинофестиваля. Картина принесла своим создателям награды в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль». Также благодаря ленте Альмодовара Крус стала первой испанской актрисой, номинированной на премию «Оскар». Но в тот год, увы, она все-таки не забрала статуэтку.

Вики Кристина Барселона

Год: 2008.

Страна: Испания, США.

Режиссер: Вуди Аллен.

В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Крис Мессина.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Вики, Кристина, Барселона»

Завязка мелодрамы Вуди Аллена не отличается особой сложностью. Две американки Вики и Кристина отправляются на отдых в один из главных городов Испании — Барселону. При этом подруги планируют по-разному провести время. Вики помолвлена и не ожидает от отдыха любовных приключений, в то время как Кристина как раз жаждет курортного романа.

Как бы то ни было, втянутыми в водоворот любовных интриг оказываются они обе. И все из-за знакомства с известным художником по имени Хуан, в которого влюбляются Кристина и Вики. Треугольник дополнительно обогащает появление бывшей жены красавца — Марии Елены. Героиня верит, что их отношения с художником еще можно восстановить.

Лента 2008 года была номинирована на множество престижных наград, а Пенелопе Крус роль Марии Елены принесла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Фильм в целом стал судьбоносным для актрисы. Именно на съемках «Вики Кристина Барселона» у нее завязался роман с Хавьером Бардемом, с которым Пенелопа Крус до сих пор в браке.

Разомкнутые объятия

Год: 2009.

Страна: Испания.

Режиссер: Педро Альмодовар.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Льюис Омар, Бланка Портильо, Хосе Луис Гомес, Рубен Очандиано.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Разомкнутые объятия»

Матео Бланко — сценарист и режиссер, который четырнадцать лет назад лишился зрения и потерял любимую женщину в автокатастрофе. Сейчас о Бланко, который пишет под псевдонимом Гарри Кейн, заботится его давняя подруга Джудит и ее сын по имени Диего. Последний не просто составляет компанию герою, но и помогает писать сценарии.

Спокойную и тихую жизнь героев нарушает известие о смерти бизнесмена Эрнесто Мартеля. Матео Бланко вспоминает прошлое и рассказывает Диего трагичную историю своей любви.

Еще одна совместная работа испанского режиссера Педро Альмодовара и его музы Пенелопы Крус. В «Разомкнутых объятиях» актриса исполнила главную женскую роль, которая принесла ей номинацию на премию Европейской киноакадемии и на премию Гойя.

Боль и слава

Год: 2019.

Страна: Испания, Франция.

Режиссер: Педро Альмодовар.

В главных ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбаралья, Нора Навас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Боль и слава»

В центре сюжета оказывается режиссер по имени Сальвадор, а лента рассказывает историю жизни героя, переживающего творческий кризис. В фильме 2019 года Пенелопа Крус в очередной раз воплотила образ матери: на этот раз в воспоминаниях героя Антонио Бандераса.

Эта во многом автобиографичная лента Альмодовара стала первым за пятнадцать лет испанским фильмом, представленным на «Оскаре» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Параллельные матери

Год: 2021.

Страна: Испания, Франция.

Режиссер: Педро Альмодовар.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Милена Смит, Исраэль Элехальде, Айтана Санчес-Хихон, Хульета Серрано.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Параллельные матери»

Фильм открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. Драма о двух женщинах по имени Джанис и Анна, которые познакомились в роддоме. Ни одна из них не планировала беременность и для каждой из них это положение стало случайностью. При этом встреча двух испанок станет судьбоносной для обеих.

Чуткая и эмоциональная лента в какие-то моменты настолько прямолинейна, что окончательно стирает грань между персонажами на экране и зрителями. После премьеры фильма на Венецианском кинофестивале в зале звучали непрекращающиеся девятиминутные овации. Эта работа принесла Пенелопе Крус «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль и номинации на премии «Гойя» и «Оскар».

Главная роль

Год: 2021.

Страна: Испания, Аргентина.

Режиссер: Гатон Дюпра, Мариано Кон.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Главная роль»

Испано-аргентинская сатирическая комедия, которая высмеивает кинофестивали и авторское кино в целом. По сюжету отметивший восьмидесятилетие миллиардер задумался о тщетности своего существования. Герой решает выкупить права на экранизацию романа нобелевского лауреата. И пусть книгу он не читал, а покупка вышла вполне дорогостоящей, желание остаться в памяти потомков берет верх.

За постановку будущего фильма берется Лола, сыгранная Пенелопой Крус. А на главные роли приглашаются два совершенно противоположных актера, один из них — это звезда массового кино Феликс Риверо (Антонио Бандерас), а второй — театральный интеллектуал и создатель собственной системы актерской игры Иван Торрес (Оскар Мартинес). Оба явно выдающихся артиста готовы пойти на все, чтобы подсидеть друг друга.