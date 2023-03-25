3 популярных фильма, которые лучше не смотреть. В список попали и обладатели «Оскара»

Три фильма, о которых пойдет речь, не только собрали кассу в кинотеатрах, но и получили отличные оценки критиков. Рассказываю о том, как так вышло и почему все-таки не стоит тратить время на их просмотр.

«Повелитель бури», режиссер Кэтрин Бигелоу

«Повелитель бури» — постоянный участник топов лучших военных (или антивоенных) фильмов. История об отряде саперов в Ираке с Энтони Макки и Джереми Реннером в главных ролях в свое время получила шесть «Оскаров» — в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

«Повелитель бури» должен стать каноничным примером того, как кинематографисты и кинокритики подчиняют себе реальность. Псевдодокументальная манера съемки, мощная идея «война — это наркотик», восторженные рецензии прессы и споры вокруг войны в Ираке сделали картину Бигелоу тем, чем она не была, — все кричали о достоверности ленты, в которой подрывники (саперами их назвать тяжело) стреляют лучше снайперов, нарушают все правила и одной рукой поднимают связки из семи 25-килограммовых бомб.

В любом фильме есть допущения и отступления от реальности, но их количество в «Повелителе бури» (вместе с титулом «самого реалистичного фильма о войне», который ему дали критики, а не саперы) — причина, по которой воспринимать картину серьезно не получается.

Что посмотреть вместо него: «Морпехи», режиссер Сэм Мендес; «Снайпер», режиссер Клинт Иствуд

Еще за 14 лет до «1917» Сэм Мендес снял «Морпехов» с Джейком Джилленхолом — адаптацию одноименной книги морпеха Энтони Суоффорда. Если «Повелитель бури» фокусировался на том, чтобы показать военных адреналиновыми наркоманами, и намекал на их посттравматический синдром (сцена с сухими завтраками в конце), то «Морпехи» через армейские байки и переживания героев показывали, что «элита» армии США — это молодые парни, которые подписали контракты либо по глупости, либо чтобы избежать тюрьмы, либо чтобы оплатить колледж. И что на каждого состоявшегося после службы пехотинца найдется будущий бездомный, человек с разрушенной семьей или самоубийца.

«Снайпер» Клинта Иствуда не так полагается на достоверность. Он, хоть и основан на биографии Криса Кайла — самого смертоносного снайпера в истории армии США — и от оригинального текста местами отходит, рассказывает немного о другом. Многими непонятый и ошибочно принятый за провоенный фильм, «Снайпер» на деле показывает историю человека, который после сотен убийств не может выйти из режима боевой готовности. Реальность показала, что он такой не один — незадолго до релиза картины Кайла застрелил другой отставной военный, которому Крис помогал справиться с посттравматическим расстройством.

«Паразиты», режиссер Пон Джун-хо

Лауреат Каннского кинофестиваля, первый фильм на иностранном языке, выигравший главный «Оскар», первый художественный фильм с миллионом пятизвездочных оценок на Letterboxd (в топ-250 которого он сейчас уступает только «Иди и смотри» Элема Климова) — «Паразитов» любят и критики, и зрители.

Тенденция награждать прямолинейные фильмы о классовом неравенстве главными наградами немного смущает. Если триумф «Паразитов» на премиях еще можно объяснить тем, что в лице самого успешного корейского фильма тогда наградили всю корейскую индустрию, то восторги зрителей так легко не объяснить.

«Паразиты», конечно, неплохое кино — скорее одно из. Одна из историй о выходцах из низшего класса и зарвавшихся богачах с рядовыми метафорами (вроде «богатые живут на холме, а бедные — в подвале») и уже давно пошученными шутками про искусство. Особенно картине мешает то, что она пытается показать всех героев неоднозначными, но так и не вызывает ни ненависти к экранным аристократам, ни жалости к экранным беднякам.

Что посмотреть вместо него: «Сквозь снег», режиссер Пон Джун-хо

Удивительно, но более зрительский «Сквозь снег» с Крисом Эвансом у Пона Джун-хо получился куда интереснее. Первый англоязычный фильм режиссера тоже рассуждал о классовом неравенстве, но показывал его с помощью устройства поезда, в котором остатки человечества круглый год объезжают обледеневшую и непригодную для жизни Землю. Хвост поезда — бедные районы без доступа к воде и нормальной еде, голова — рестораны, сауны, салоны красоты и другие удобства для пассажиров первого класса.

Историю бунта на поезде Джун-хо использует не только чтобы поговорить о борьбе классов (как Эстлунд, который использовал шторм в «Треугольнике печали», чтобы цитировать Маркса и Ленина), но и для рассуждения о человечестве вообще. О том, на что способны люди без четкого порядка и возможно ли равное общество в условиях ограниченности ресурсов — темы, которых ждешь в лауреате Каннского фестиваля, а не в фильме по комиксу.

«Мальчик в полосатой пижаме», режиссер Марк Херман

В какой-то момент в кино стало слишком много холокоста. Когда про него сняли великие картины («Список Шиндлера», «Пианист»), настало время лент откровенно манипулятивных — в которых историю геноцида евреев не пытались показать с новой стороны или дать личную перспективу, а эксплуатировали, чтобы вызывать у зрителя слезы. «Мальчик в полосатой пижаме» — эталонный пример такого кино.

Этот фильм заканчивается на спорной ноте, которая заставляет гадать, чего ожидал автор: что зритель будет сопереживать случайной потере тех, кто лишил жизней тысячи людей? Главные герои «Мальчика в полосатой пижаме» — это не запутавшиеся дети из романов Ремарка про Первую мировую. Это люди взрослые, осознающие, что они делают, потому сопереживать им нет никакого желания.

Что посмотреть вместо него: «Выбор Софи», режиссер Алан Дж. Пакула; «Уроки фарси», режиссер Вадим Перельман

«Выбор Софи», за который Мэрил Стрип получила второй «Оскар», — картина, которая первое время скрывает историю узницы Освенцима под маской любовного треугольника в послевоенной Америке — так же как скрывает свое прошлое сама Софи. В отличие от «Мальчика в полосатой пижаме» и других историй, настойчиво вызывающих у зрителя слезы, «Выбор Софи» не показывает свою героиню как несчастную жертву обстоятельств, а планомерно раскрывает ее прошлое и демонов, оставляя зрителю право решить, как относиться к тому самому выбору героини.

«Уроки фарси» — картина не о рефлексии, а о выживании. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт), бельгиец еврейского происхождения, попадает к немецким солдатам и представляется персом. Солдаты ведут его к концлагерному повару Клаусу Коху (Ларс Айдингер), который хочет выучить фарси и после войны переехать в Иран. Для того чтобы выжить, Кремье придумывает свой язык и под видом фарси преподает его ничего не подозревающему Коху.

Фильм Перельмана — это, возможно, самое интересное кино о Второй мировой и холокосте, в создании которого участвовала Россия (фильм совместного производства России, Германии и Белоруссии). Он не пытается шокировать жестокими сценами и душераздирающими историями и потому выделяется на фоне общей массы картин как про холокост, так и про Вторую мировую войну вообще.

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