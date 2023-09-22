Стоит ли смотреть четвертый сезон «Полового воспитания»

На платформе Netflix вышел четвертый и последний сезон сериала «Половое воспитание» (англ. Sex Education). Проект рассказывает о группе подростков, пытающихся исследовать свою сексуальность и определиться с тем, что делать дальше в жизни.

Рассказываем, как закончилась эта история взросления.

Сюжет четвертого сезона «Полового воспитания»

Вчерашние ученики школы Мурдэйл пытаются адаптироваться к новому прогрессивному колледжу Кавендиш. Главный герой Отис (Эйса Баттерфилд) познает все прелести конкуренции. Дома он больше не единственный ребенок в семье, его девушка проводит много времени с новым другом, а в колледже уже есть другой эксперт по сексуальному просвещению.

Пока Отис привыкает к мысли, что мир не вертится вокруг него, Эрик (Шути Гатва) наконец смог найти единомышленников, а Мэйв (Эмма Маки) прошла путь от мрачных школьных эссе до попыток написать книгу.

Фото Кадр из сериала «Половое воспитание»

Что касается самого колледжа, на первый взгляд Кавендиш выглядит мечтой любого ученика: там есть классы для медитаций, беззвучные дискотеки, звуковые ванны и йога. Никто никого не осуждает и не критикует. Колледж представляет собой безопасное пространство, в котором бывшие ученики Мурдэйла чувствуют себя непривычно. Чтобы приспособиться, им необходимо быстро выходить на новый уровень.

Четвертый сезон «Полового воспитания»: смотреть или нет

«Половое воспитание» не замыкается исключительно на проблемах подросткового секса. Проект всегда старался говорить на важные темы, отрицал многие табу и давал нестандартные ответы на самые разные вопросы. Четвертый сезон пытается разобраться в сути многих явлений: от детских травм до вопросов религии, ментальных расстройств и пути исцеления.

Кроме того, «Половое воспитание» дает понять, что измениться никогда не поздно. Проект рассказывает истории не только школьников, начинающих свой жизненный путь, но и их родителей, которым в силу опыта, возможно, труднее исправлять или даже признавать свои ошибки. Сериал показывает, что можно отпустить прошлые отношения, которые тяготили, и создать новые крепкие связи. Главное — для начала прийти к согласию с собой.

Фото Кадр из сериала «Половое воспитание»

Четвертый сезон «Полового воспитания», безусловно, удался. Возможно, сериал не всегда идеально исследует те или иные вопросы, но само стремление донести идею того, насколько важно примирить себя с собственными эмоциями и ощущениями, делает его исключительным.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!