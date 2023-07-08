«И просто так»: разбираем второй сезон продолжения «Секса в большом городе»

Сегодня, 19:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
22 июня на телеэкранах стартовала новая глава приключений Кэрри, Шарлотты и Миранды. Сиквел культового сериала «Секс в большом городе» получил смешанные отзывы, однако все равно был продлен на второй сезон. Рассказываем, чего ждать от новых серий (и вернется ли в одной из них Саманта).
На данный момент доступны уже четыре эпизода сериала. В России они с небольшим опозданием официально публикуются в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Например, четвертая серия, вышедшая 6 июля, станет доступна зрителям 10 июля.
Сиквел «Секса в большом городе» стартовал в 2021 году, но главных героинь осталось только трое: Ким Кэттролл (Саманта) отказалась от участия в проекте. Зато появились новые персонажи: Сарита Чоудхури («После Янга», «Легенда о Зеленом Рыцаре») исполнила роль агента по недвижимости Симы, Николь Ари Паркер («Полиция Чикаго») — режиссера Лизы, Карен Питтман («Утреннее шоу») — профессора права Нии, а Сара Рамирес («Анатомия страсти») — ведущей подкаста Че Диаз.
В первом сезоне «И просто так» Кэрри пережила трагическую потерю, но в финале начала отношения со своим продюсером, а Миранда и вовсе улетела за новой жизнью в Лос-Анджелес. Тем временем Шарлотта пыталась найти общий язык со своими детьми-тинейджерами.
Сериал получил неоднозначные рецензии и разделил поклонников оригинального шоу на два лагеря. Однако даже негативные отзывы лишь усилили интерес к премьере, и продолжение было лишь вопросом времени.
Зрители отмечают, что в свежих эпизодах стало меньше ностальгии и больше секса, что приблизило «И просто так» к оригинальному шоу. Сериал по-прежнему хвалят за то, чем не может похвастаться большинство голливудских фильмов. Он показывает, что женщины после 50 могут наслаждаться жизнью.
И все-таки отрицательных рецензий все еще слишком много. Среди основных претензий — оторванность от реальности, причем речь идет как об авторах проекта, так и о главных героинях. Вот что пишут о новых сериях пользователи социальных сетей.
Главной новостью, подогревшей интерес к выходу второго сезона, стал камбэк Саманты. Ее отсутствие в первой части до сих пор вызывает споры: одни утверждали, что актрисе просто не понравился сценарий, другие вспоминали о ее напряженных отношениях с коллегами. В частности, с Сарой Джессикой Паркер. Сама Кэттролл как-то заявила, что ее попросту не позвали в «И просто так», а о запуске проекта она узнала из социальных сетей.
И все же создатели сериала прислушались к поклонникам, соскучившимся по Саманте, и вернули любимую героиню, но только на одну сцену: уже известно, что это будет телефонный разговор с Кэрри. Одним из условий возвращения Ким Кэтролл были съемки отдельно от основного каста. Она также попросила пригласить на площадку художницу по костюмам Патрицию Филд, которая создавала наряды для «Секса в большом городе».
Еще один камбэк, который ожидает зрителей второго сезона «И просто так», — Эйдан Шоу. Бывший бойфренд Кэрри, роль которого исполнил Джон Корбетт, вернется в ее жизнь. Надолго ли? Скоро узнаем.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!