«И просто так»: разбираем второй сезон продолжения «Секса в большом городе»

22 июня на телеэкранах стартовала новая глава приключений Кэрри, Шарлотты и Миранды. Сиквел культового сериала «Секс в большом городе» получил смешанные отзывы, однако все равно был продлен на второй сезон. Рассказываем, чего ждать от новых серий (и вернется ли в одной из них Саманта).

Дата выхода серий второго сезона «И просто так»

На данный момент доступны уже четыре эпизода сериала. В России они с небольшим опозданием официально публикуются в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Например, четвертая серия, вышедшая 6 июля, станет доступна зрителям 10 июля.

Уже вышедшие эпизоды:

1-я серия Meet Cute — 22 июня;

2-я серия The Real Deal — 22 июня;

3-я серия Chapter Three — 29 июня;

4-я серия Alive — 6 июля (в России — 10 июля).

График выхода новых серий:

5-я серия — 13 июля (в России — 17 июля);

6-я серия — 20 июля (в России — 24 июля);

7-я серия — 27 июля (в России — 31 июля);

8-я серия — 3 августа (в России — 7 августа);

9-я серия — 10 августа (в России — 14 августа);

10-я серия — 17 августа (в России — 21 августа);

11-я серия — 24 августа (в России — 28 августа).

Что было в предыдущем сезоне

Сиквел «Секса в большом городе» стартовал в 2021 году, но главных героинь осталось только трое: Ким Кэттролл (Саманта) отказалась от участия в проекте. Зато появились новые персонажи: Сарита Чоудхури («После Янга», «Легенда о Зеленом Рыцаре») исполнила роль агента по недвижимости Симы, Николь Ари Паркер («Полиция Чикаго») — режиссера Лизы, Карен Питтман («Утреннее шоу») — профессора права Нии, а Сара Рамирес («Анатомия страсти») — ведущей подкаста Че Диаз.

Фото Кадр из сериала «И просто так»

В первом сезоне «И просто так» Кэрри пережила трагическую потерю, но в финале начала отношения со своим продюсером, а Миранда и вовсе улетела за новой жизнью в Лос-Анджелес. Тем временем Шарлотта пыталась найти общий язык со своими детьми-тинейджерами.

Сериал получил неоднозначные рецензии и разделил поклонников оригинального шоу на два лагеря. Однако даже негативные отзывы лишь усилили интерес к премьере, и продолжение было лишь вопросом времени.

Каким получился новый сезон

Зрители отмечают, что в свежих эпизодах стало меньше ностальгии и больше секса, что приблизило «И просто так» к оригинальному шоу. Сериал по-прежнему хвалят за то, чем не может похвастаться большинство голливудских фильмов. Он показывает, что женщины после 50 могут наслаждаться жизнью.

И все-таки отрицательных рецензий все еще слишком много. Среди основных претензий — оторванность от реальности, причем речь идет как об авторах проекта, так и о главных героинях. Вот что пишут о новых сериях пользователи социальных сетей.

«Вы ни за что не убедите меня в том, что создатели «И просто так» жили в Нью-Йорке. Я даже не уверена, что они смотрели оригинальное шоу или знают, как работают диалоги».

«На секунду мне показалось, что вернулась магия старых серий. Но всего лишь на секунду!»

«Этот сериал был намного более интересным и понятным, когда у всех была работа. Теперь это просто богатые женщины, слетевшие с катушек. По крайней мере, Шарлотта хоть чем-то занимается».

Фото Кадр из сериала «И просто так»

Возвращение Ким Кэттролл

Главной новостью, подогревшей интерес к выходу второго сезона, стал камбэк Саманты. Ее отсутствие в первой части до сих пор вызывает споры: одни утверждали, что актрисе просто не понравился сценарий, другие вспоминали о ее напряженных отношениях с коллегами. В частности, с Сарой Джессикой Паркер. Сама Кэттролл как-то заявила, что ее попросту не позвали в «И просто так», а о запуске проекта она узнала из социальных сетей.

И все же создатели сериала прислушались к поклонникам, соскучившимся по Саманте, и вернули любимую героиню, но только на одну сцену: уже известно, что это будет телефонный разговор с Кэрри. Одним из условий возвращения Ким Кэтролл были съемки отдельно от основного каста. Она также попросила пригласить на площадку художницу по костюмам Патрицию Филд, которая создавала наряды для «Секса в большом городе».

Еще один камбэк, который ожидает зрителей второго сезона «И просто так», — Эйдан Шоу. Бывший бойфренд Кэрри, роль которого исполнил Джон Корбетт, вернется в ее жизнь. Надолго ли? Скоро узнаем.

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