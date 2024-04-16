Обзор старта сериала «Тень Чикатило»: маньяк новый, герои старые

В онлайн-кинотеатре Okko четвертого апреля начался показ криминального детектива братьев Андреасян «Тень Чикатило» про печально известного «ангарского маньяка» — милиционера-убийцу Михаила Попкова, которого не могли поймать тридцать лет. Это спин-офф нашумевшего проекта «Чикатило», который те же создатели сняли в 2021 году. Рассказываем, как стартовал новый тру-крайм-проект и можно ли назвать его достойным продолжением.

Основа сериала « Тень Чикатило »

«Тень Чикатило» — это спин-офф популярнейшего криминального детектива братьев Андреасян «Чикатило» о серийном убийце Андрее Чикатило (его сыграл Дмитрий Нагиев), который вышел в 2021 году и просуществовал два сезона. Многосерийное творение получило шквал профессиональной критики, но широкому зрителю пришлось по нраву: сейчас это один из самых популярных оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Okko с десятками миллионов просмотров.

Новый проект не является прямым продолжением предыдущего шоу. Он представляет собой некое сюжетное ответвление, события которого происходят в той же вселенной и с теми же персонажами. Но ловят они теперь подражателя Чикатило, которого с подачи журналистов прозвали «ангарским маньяком». Формально сериал можно рассматривать и как самодостаточный проект, и как третий сезон — принципиальной разницы нет.

Для тех, кто не смотрел оригинальный сериал, кратко рассказываем: поимкой, пожалуй, главного в российской истории маньяка в сериале «Чикатило» занимались полковник Ковалев (Николай Козак) и майор Липягин (Олег Каменщиков) — это вымышленные герои с реальными прототипами. Их расследованию были посвящены целых 16 серий.

Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»

В «Тени Чикатило» братья Андреасян решили не отказываться от знакомых героев и отправили их в другой город ловить нового душегуба, который терроризирует крошечный городок Ангарск. В реальности же поимкой Михаила Попкова занимались совершенно другие люди, никак не связанные с расследованием зверств Андрея Чикатило. И вот это авторское допущение вызывает главные вопросы ко всему шоу, но об этом позже.

Сюжет сериала « Тень Чикатило »

Итак, на дворе 1994 год, Иркутская область. Небольшой город Ангарск сотрясает череда жестоких убийств женщин. Почерк у всех преступлений схожий. Жители шепчутся, что в городе завелся маньяк, который подражает Чикатило. Поймать его никто не может, потому что жертвами становятся в основном «женщины с пониженной социальной ответственностью» — из-за этого сотрудникам органов сложно проследить, с кем и где была убитая незадолго до своей смерти.

На самом же деле о самом маньяке, его преступлениях и настроениях горожан в первых сериях ничего толком не говорится. Авторы, по всей видимости, подразумевают, что зрители и так «в теме». Вместо всего этого показывают бесчисленные кабинеты правоохранительных органов, в которых совещаются, пьют и ругаются уже знакомые фанатам оригинального сериала персонажи. Так зрители узнают, что полковник Ковалев служит заместителем министра в Главном управлении в Москве, а майор Липягин «в ссылке» в Ангарске работает начальником местного розыска.

Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»

Кто и как из оперативников оказался на своем нынешнем месте — их предыстории и посвящены драгоценные первые серии. История постоянно скачет во времени: причем начинается с формулировки «несколько месяцев ранее» в Москве, затем перескакивает в 1994 год в Ангарск, потом обратно... и так почти каждые пару минут. Сам маньяк (в исполнении Федора Лаврова) на экране возникает редко и обычно с фирменной жуткой улыбкой. Еще в сюжет вводится журналистка из Москвы, но ненадолго.

В самом начале авторы предусмотрительно дают дисклеймер, что сюжет основан на реальных событиях и из уважения к чувствам живущих и памяти погибших все имена изменены. Поэтому настоящий маньяк Михаил Попков в сериале стал Дмитрием Попцовым, и это самое вразумительное авторское допущение среди остальных вольностей.

Каким получился сериал « Тень Чикатило »

К сожалению, создателям «Тени Чикатило» не удалось избежать своих же ошибок из оригинального сериала. Сюжет хаотичен, и вместо цельной истории на экране предстает череда разрозненных и блеклых эпизодов. Сарик Андреасян — большой любитель флэшбеков и флэшфорвардов: приемов, при которых повествование скачет по времени. И этот сериал — не исключение в этом плане. Оттого сцены неравнозначны, лишены динамики, а сам сериал страшно неровный по темпу повествования.

Большая часть действия происходит в однотипных советских кабинетах, которые визуально практически ничем друг от друга не отличаются — это плохо работает на зрительское внимание. В целом эпоха передана хорошо, но такое ощущение создается за счет крайне скудного количества локаций и предметов быта на экране. Милиция, трасса, гараж, промзона — нестандартных находок нет, все слишком обычно.

Первая серия ничем не удивляет — она просто-напросто скучная. Так как маньяка показывают в самом начале, то об интриге речи не идет. Однако и с линией расследования авторы не торопятся — значительная часть хронометража посвящена каким-то бесполезным (с точки зрения общей истории) кабинетным перипетиям внутри милиции. Тем, кто не знаком с оригиналом, карьерные передряги главных героев быстро наскучат.

Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»

Решение создателей зачем-то поместить знакомых персонажей в новую историю выглядит странно. Зрителя получилось только запутать. Конечно, в подобных проектах внутренние проблемы детективов зачастую играют важную роль в сюжете, но в случае с «Тенью Чикатило» Ковалев и Липягин привносят в новую историю лишь неразбериху.

Среди остальных персонажей тоже кого-то выделить сложно. Во-первых, тут много мужчин в форме, которые, как и кабинеты, где они обитают, очень похожи друг на друга. Речь даже не столько о физическом сходстве, сколько о психологическом — как герои люди на экране прописаны поверхностно. Чтобы придать динамики происходящему, они регулярно друг на друга орут. По всей видимости, термин «драматургический конфликт» авторы восприняли в буквальном смысле как конфликт с криками и матом.

На фоне всех остальных действительно жутко выглядит маньяк в исполнении Федора Лаврова — актеру не привыкать играть сотрудников органов, но здесь он настоящий «оборотень в погонах». Его звериный оскал пугает. Очевидно, он вдохновлялся своим прототипом, которого называли Мишей-улыбкой из-за напускного добродушия. Главным мотивом маньяка авторы делают мизогинию, которой реальный Попков действительно начал страдать после измены жены. Однако этого создателям оказалось мало: Сарик Андреасян добавил в историю связь вымышленного маньяка и реального Чикатило (да, Нагиев снова на экране). Попцов — внимание! — в одной из сцен пробует на вкус кровь Чикатило...

Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»

В целом новое творение студии братьев Андреасян мало чем отличается от предыдущих проектов. Все та же невнятная и нагроможденная лишними деталями история, все те же малоубедительные попытки осмыслить эпоху, и не самая яркая игра актеров. Увы, но «Тень Чикатило» — блеклая тень эталонных представителей жанра. Пока что непонятно, чем авторы планируют цеплять и удерживать внимание зрителя на протяжении всего сезона.

Когда выйдут следующие серии « Тень Чикатило »

Каждый новый эпизод сериала «Тень Чикатило» выходит по четвергам на Okko. Третья серия появится на стриминге уже 18 апреля, релиз четвертой состоится 25 апреля, пятая серия будет доступна 2 мая, шестая появится на видеосервисе 9 мая, а седьмая и восьмая — 16 и 23 мая соответственно.