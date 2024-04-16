2 сезон «Уэнсдэй»: что известно о продолжении сериала Тима Бертона

30 апреля начнутся съемки второго сезона «Уэнсдэй». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении сериала Тима Бертона.

Сюжет «Уэнсдэй»

Многосерийный проект Netflix рассказывает о дочери семейки Аддамс Уэнсдэй. Героиня поступает в академию Nevermore, где она усовершенствовала экстрасенсорные способности, нашла друзей и даже попыталась остановить местного серийного убийцу.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Создатели сериала

Шоураннерами сериала «Уэнсдэй» выступили Альфред Гоф и Майлз Миллар. Четыре из восьми эпизодов первого сезона снял Тим Бертон. Пятый и шестой эпизод «Уэнсдэй» срежиссировала Ганджа Монтейру («Новый вишневый вкус»), а финальные серии — Джеймс Маршалл.

Пока неизвестно, кто будет режиссером второго сезона. Но создатели проекта официально объявили, что в число продюсеров войдет исполнительница главной роли Дженна Ортега. Ранее актриса раскритиковала сценарий первого сезона шоу за то, что он недостаточно хорошо представлял характер Уэнсдэй.

Дженна Ортега и критика первого сезона

После выхода первого сезона «Уэнсдэй» Дженна Ортега раскритиковала сценаристов проекта: «Все, что мне приходилось играть, было бессмысленно для этого персонажа», — объясняла актриса.

Ортега добавила: «Любовный треугольник был ни к чему. А еще была та реплика о платье, которое она должна надеть на школьные танцы: «О, Боже, обожаю его!». Фу, поверить не могу, что сказала это, я себя буквально ненавижу».

После этого сценарист Стивен С. ДеНайт («Тихоокеанский рубеж», «Баффи — истребительница вампиров») назвал поведение актрисы непрофессиональным.

«Она молода, и, возможно, не знает, как лучше поступать в таких ситуациях (хотя ей стоило бы). Ей также следует спросить себя, что бы она чувствовала, если бы шоураннеры рассказали в интервью о том, как было сложно с ней работать и как она отказывалась играть. Подобного рода заявление неправомерно и токсично. Мне нравится ее работа, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе», — рассказал он.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Актерский состав

Роль Уэнсдэй Аддамс досталась Дженне Ортеге: актриса известна телепроектами «Ты» и «Девственница Джейн». Также в сериале снялись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс, мать Уэнсдэй), Луис Гусман (Гомес Аддамс, отец Уэнсдэй), Исаак Ордонес (Пагсли Аддамс, брат Уэнсдэй), Джордж Бурси (Ларч), Кристина Риччи (Мэрилин Торнхилл/Лорел Гейтс), Виктор Доробанту (Вещь), Гвендолин Кристи (директор академии Nevermore Лариса Уимс), Рики Линдхоум (доктор Валери Кинботт), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей).

Также в многосерийном проекте сыграли Джорджи Фармер (Аякс Петрополис), Наоми Дж. Огава (Йоко Танака), Джейми МакШейн (шериф Донован Галпин), Хантер Дуэн (Тайлер Галпин, сын шерифа), Перси Хайнс Уайт (Ксавье Торп) и Муса Мустафа (Юджин Отингер).

Пока неизвестно, кто присоединится к касту второго сезона. Однако в продолжении сериала может быть несколько неожиданных возвращений персонажей, чья сюжетная линия, казалось бы, подошла к концу.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Что известно о втором сезоне

Во втором сезоне «Уэнсдэй» шоураннеры проекта планировали уделить больше экранного времени семейке Аддамс.

Создатель сериала Альфред Гоф рассказывал, что первый сезон был посвящен тому, чтобы показать главную героиню, «которая видит мир черно-белым и узнает, что существуют оттенки серого». Во втором сезоне погружение в историю отношений Уэнсдэй с семьей поможет раскрыть новые грани персонажа.

Исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега рассказала, что в продолжении проекта будет меньше романтики и больше ужасов: «Я получила несколько сценариев второго сезона, в которых определенно куда больше хоррора». Актриса добавила, что с точки зрения структуры каждый эпизод второго сезона будет похож на отдельный фильм.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Одним из самых ярких персонажей первого сезона «Уэнсдэй» стала Мэрилин — главная злодейка, которую сыграла Кристина Риччи. Ее появление в сериале своего рода преемническое. Одной из первых ролей актрисы была Уэнсдэй в картине Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» 1991 года.

Пока неизвестно, продолжится ли сюжетная линия героини Кристины Риччи в продолжении шоу. На вопрос о своем возможном возвращении во второй сезон актриса ответила: «Не думаю, что могу сказать, но с моей стороны к этому нет никаких преград. Ее было так весело играть! Всегда забавно играть злодеев».

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Гвендолин Кристи, сыгравшая в сериале «Уэнсдэй» директора академии Nevermore Ларису Уимс, несмотря на события первого сезона, тоже не исключает своего возвращения: «Никто не видел, как ее закапывали в землю, не так ли?»

Когда выйдет продолжение сериала «Уэнсдэй»

Ожидается, что второй сезон «Уэнсдэй» выйдет на платформе Netflix в 2025 году.