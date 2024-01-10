Фильм про футбол на краю света: вышел «Следующий гол — победный» от режиссера Тайки Вайтити

На экраны вышел новый фильм режиссера Тайки Вайтити, обладателя премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Награду новозеландец заслуженно получил благодаря ленте «Кролик Джоджо» про фашистскую Германию, а в этот раз взялся за более легкую тему. «Следующий гол — победный» основывается на одноименном документальном фильме 2014 года, рассказывающем историю худшей команды мира — футбольной сборной Американского Самоа.

О чем фильм

В 2001 году футболисты Американского Самоа вписали свое имя в историю, проиграв Австралии с разгромным счетом 31:0. Спустя десять лет команда выписывает себе американско-голландского тренера Томаса Ронгена, чтобы попытать счастья в новых отборочных турах и забить хотя бы один гол. В этом, собственно, и весь сюжет: футболисты далекого острова четыре недели усердно работают с новым тренером, чтобы не ударить в грязь лицом на предстоящем матче.

Фото Кадр из фильма «Следующий гол — победный»

Сразу стоит сказать, что во время презентации фильма на фестивале в Торонто Тайка Вайтити заявил, что намеренно исказил реальные события. Если вы ищете историческую хронику, лучше посмотреть документальную работу 2014 года.

Впрочем, стартует лента с повторения той самой документальной хроники, в которой запечатлен легендарный проигрыш полинезийской сборной. Но чем дальше, тем больше Вайтити уходит от реалистичности и подробного пересказа.

Режиссер намеренно игнорирует драматическую составляющую и сложности жителей острова и, грубо говоря, рассказывает историю обаятельных неудачников, которые идут к своей цели странным, нестандартным путем. Даже трагедию главного героя Томаса Ронгена — алкоголика, страдающего приступами ярости — Вайтити откладывает почти на самый конец. Только в финале насквозь комедийный персонаж Фассбендера обретает глубину, а его поведение становится понятным.

Фото Кадр из фильма «Следующий гол — победный»

Но даже эти немногие драматические детали не меняют общее настроение ленты, богато приправленной фирменным абсурдным юмором Вайтити.

Актерский состав

Главная роль досталась Майклу Фассбендеру, вернувшемуся после актерского перерыва. Он предстал в образе блондина с налетом ментальных проблем. Вы ощутите забавный контраст, если совсем недавно посмотрели серьезного «Убийцу» Финчера, где Фассбендер сыграл рассудительного киллера. Кстати, в некоторые моменты фильма «Следующий гол — победный» может показаться, что немецко-ирландский актер будто не может найти свое место в ленте, построенной на абсурдном юморе. Впрочем, происходило это достаточно редко.

Из актеров второго плана самым известным лицом стала Элизабет Мосс в роли бывшей жены главного героя. При, казалось бы, важной роли в жизни персонажа Фассбендера роль Мосс максимально схематичная. Она появляется всего пару раз за фильм и фактически не влияет ни на характер героя, ни на повествование.

Фото Кадр из фильма «Следующий гол — победный»

А вот любители проектов Тайки Вайтити найдут в «Следующем голе» немало знакомых лиц: от добряка Дэвида Фейна из «Наш флаг означает смерть» и Оскара Кайтли из «Охоты на дикарей» до Риза Дэрби из «Реальных упырей» и все того же «Наш флаг означает смерть» и Рэйчел Хаус, принимавшей участие в большинстве фильмов режиссера.

На что похож фильм

Говоря о «Следующий гол — победный», нельзя избежать сравнения с главным «футбольным» хитом последних лет — «Тедом Лассо». Несмотря на общие черты, проект новозеландского режиссера все-таки не столь комплексное и полновесное произведение, как история персонажа Джейсона Судейкиса. Новый фильм Вайтити скорее веселый перформанс и милая шутка. Это иронично, учитывая историю «Теда Лассо»: он превратился из персонажа комедийной рекламы на NBC Sports в героя, спасшего от хандры не один миллион человек по всему свету.

Говоря о сравнениях, на ум приходит еще одно, пожалуй, не самое очевидное сопоставление — с последней работой Зака Снайдера «Мятежная луна». Фильм от Netflix почти полностью состоял из невероятно пафосных и скучных представлений команды героев. И самое удивительное, что в своем абсурдном и неловком проекте Тайка Вайтити умудряется сделать сцены «сбора старой команды» гораздо более запоминающимися и обаятельными, чем в проекте Снайдера.

Впечатления от фильма

Говоря коротко, Тайка Вайтити снял ироничную комедию, высмеивающую штампы тяжеловесного спортивного кино. Удивительно, что фильм, наполненный привычным для режиссера юмором и подходом, встретили достаточно прохладно. И это точно не связано с отступлением от исторической хроники: сборная Американского Самоа — что-то уникальное и культовое разве что для больших любителей футбола тихоокеанского региона.

Фото Кадр из фильма «Следующий гол — победный»

«Следующий гол — победный» — добрая история про неудачников, которым нужно было забить всего один гол. И в главном матче фильма зритель, безусловно, будет болеть за футболистов с далекого острова и искренне порадуется их крупнейшему успеху. Много времени «Следующий гол — победный» не отнимет: лента идет всего 103 минуты и оставляет после себя, пожалуй, только приятные впечатления.