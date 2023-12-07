Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Слово пацана кровь на асфальте 2023: обзор 6 серии, дата выхода 7 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

2 мин.

Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На платформах Wink и START вышла шестая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, что в ней произошло и когда выйдет новый эпизод.

Осторожно! Спойлеры.

Сюжет шестой серии

В конце пятого эпизода Айгуль (Анна Пересильд) пережила изнасилование. Следующая серия рассказывает о том, как героиня пытается справиться с этой ужасной трагедией.

Шестой эпизод раскрывает привычных персонажей с другой стороны, показывая, как семья и окружение Айгуль воспринимают то, что с ней произошло. Одни уходят в отрицание, другие — в обвинение, третьи пытаются помочь, но больше самим себе.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Родители девочки переживают лишь о том, что подумают соседи, а Марат (Рузиль Минекаев) не хочет потерять свой «уличный» статус.

Айгуль никто не поддерживает: она становится изгоем как в окружении сверстников, так и в собственной семье.

В финале шестого эпизода героиня открывает окно и смотрит вниз. Айгуль не может справиться со случившимся и видит в смерти единственный выход.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Почему стоит смотреть новый эпизод «Слова пацана»

Поклонение ложным идеалам и страх потери репутации — актуальные темы во все времена. Несмотря на то что критика в адрес сериала по большей части заключается в том, что проект пропагандирует возвращение уличных банд, «Кровь на асфальте» не романтизирует события того времени.

Напротив, в шестом эпизоде почти сразу после бодрой пацанской тренировки под трек Юры Шатунова показано, как сложится судьба персонажей, готовых на все, чтобы не быть «чушпанами».

Сюжетная линия Айгуль — главная для шестой серии, но на фоне трагедии девочки у других жизнь продолжается: Адидас (Иван Янковский) добивается внимания Наташи (Елизавета Базыкина), а Ильдар (Антон Васильев) примеряет на себя роль отца.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Еще одна важная, правда, вскользь упомянутая тема эпизода — лечение ментальных расстройств. Вернее, его отсутствие. В «Слове пацана» отражено, что в те времена врачи не могли помочь пациентам с подобными проблемами.

Это важный момент для проекта в целом: когда во внешнем мире угроза поджидает на каждом шагу, уже не до тонкостей внутреннего мира.

Когда выйдет следующий эпизод «Слова пацана»

Премьера седьмой серии проекта пройдет 14 декабря.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, 1 сезон. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: сюжет, дата выхода и все, что известно о сериале

Слово пацана
Сериалы
0
Новости холдинга
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ