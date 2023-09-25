Уиллу Смиту — 55: за что любят талантливого актера, продюсера и музыканта

25 сентября 1968 года появился на свет Уилл Смит — актер, музыкант, режиссер, обладатель «Оскара», «Золотого глобуса», премии BAFTA и «Грэмми». Человек, добившийся небывалых высот, чье лицо в какой-то момент ассоциировалось с успехом и всенародной любовью.

Детство

Уиллард Кэррол Смит Второй появился на свет в 1968 году в одном из старейших городов США, Филадельфии, в семье инженера (бывшего военного) и школьного администратора. Будущая звезда был вторым ребенком из четырех в семье. Юный Уилл мог позволить себе относительно беззаботное детство, ведь, по воспоминаниям актера, их семья относилась к среднему классу, так что дети имели возможность учиться и уверенно смотреть в будущее.

Несмотря на относительное благосостояние, детство Уилла Смита сложно назвать безоблачным: у его отца были проблемы с алкоголем, и он регулярно избивал жену, свидетелем чего был и маленький Уилл. Тем более в глазах отца будущий «принц из Беверли-Хиллз» не выглядел как человек, способный в будущем достигнуть чего-то по настоящему стоящего. Когда Смиту было 13 лет, его родители решили развестись.

Музыкальная карьера

Несмотря на легкомысленное и несерьезное отношение к учебе, харизма Смита помогла ему занять заметное место в школьном сообществе. Именно в это время молодой Уилл получает прозвище Принц, которое впоследствии принесет ему первую славу.

Становление Уилла Смита как музыканта началось с хип-хопа, который открыл для него его двоюродный брат Пол. Это были годы зарождения рэп-музыки, а до господства хип-хопа было еще далеко, так что Уилл начал вливаться в андеграунд-культуру.

В 15 лет на вечеринке он знакомится с диджеем Джеффом Таунсом, он же DJ Jazzy Jeff. Именно их дуэт прогремит спустя пару лет, а песня Parents Just Don't Understand (англ. «Родители просто не понимают») получит первую в истории «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение в 1989 году. Кроме того, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince войдут в первую тройку рэп-исполнителей, чьи записи получат платиновый статус.

Фото Armando Gallo/ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Большая популярность принесла и большие деньги, и тратить их молодая звезда начала направо и налево, покупая все, что ему нравится, и совсем не думая о налогах. Легкомысленный подход закономерно стал причиной финансовых проблем: Уилл должен был оплатить большую сумму штрафа, что привело к изъятию имущества и части его будущего дохода. В этот темный период Смит связывается с криминалом, но вовремя разрывает все связи, способные поставить крест на будущем, покидает родную Филадельфию и переезжает на калифорнийское побережье в Лос-Анджелес.

Актерская карьера

В Городе ангелов Уилл Смит концентрируется на актерской карьере. Компания NBC приглашает его на роль в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз», где он фактически играет молодую версию себя — крутого парня из Филадельфии, переехавшего в район на западе Лос-Анджелеса под названием Бель-Эйр. Именно эта роль делает из Смита узнаваемого актера и открывает перед ним новые двери. Правда, почти половину гонорара за первые сезоны Уилл должен был отдавать налоговому управлению, ведь он все еще не покрыл долги по делу о неуплате налогов.

После телевизионного успеха амбициозный филадельфийский парень начал посматривать в сторону большого кино. И уже в 1995-м выходит блокбастер Майкла Бэя, сделавший из Смита звезду киноэкрана, — «Плохие парни». Актерский дуэт с Мартином Лоуренсом, несмотря на проблемы на съемочной площадке, был признан одной из лучших пар полицейских, показанных на голубых экранах.

Фото Кадр из фильма «Плохие парни»

За полицейской историей последовал крупный кассовый успех «Дня независимости» Роланда Эммериха, собравший в прокате 817 миллионов долларов. После чего имя Уилла Смита стало ассоциироваться у студийных боссов со словом «прибыль».

Спустя еще один год, в 1997-м, на экраны выходит следующий фильм с Уиллом Смитом в одной из центральных ролей — «Люди в черном». Изначально актер отказался от роли в этом фильме, но через некоторое время изменил решение. Фильм становится кассовым хитом и, в отличие от «Дня независимости», тепло принимается критиками.

В конце девяностых Смит принял одно из самых неудачных решений в карьере — отказался от роли Нео в ставшей впоследствии сверхпопулярной «Матрице» в пользу съемок в картине «Дикий, дикий Запад». Впрочем, сам актер не сожалеет ни о чем и справедливо считает, что Киану Ривз стал идеальным кастинговым решением для главного героя фильма Вачовски.

Ради «Дикого, дикого Запада» актер отказался от части гонорара, ведь это кино, попавшее в свое время в производственный ад, изначально имело не самый большой бюджет. Из-за множества проблем со сценарием фильм не раз отправлялся на досъемки и в конце концов стал первым существенным кассовым провалом в фильмографии «принца из Беверли-Хиллз». Помимо неудач в прокате фильм принес Смиту первую «Золотую малину».

Фото Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад»

После провала Уилл берет перерыв в съемках в крупных блокбастерах и решает сниматься в фильмах, способных раскрыть его актерский талант, что приводит его к Майклу Ману в фильм «Али», который, однако, тоже провалился в прокате.

В нулевые Смит возвращается в блокбастеры, принимает участие в сиквелах «Плохих парней» и «Людей в черном», а также в таких успешных проектах с непростой судьбой, как «Я — робот» и «Я — легенда». Эти фильмы, за исключением, пожалуй, «Плохих парней 2», возвращают филадельфийского Принца на вершину. В 2006 году в фильме «В погоне за счастьем» дебютирует в кино сын актера — Джейден. Лента основана на мемуарах Криса Гарднера и рассказывает непростую историю успеха: от бедного торгового представителя, которому негде ночевать, до успешного брокера и предпринимателя. После участия в таких проектах, как «Семь жизней» и «Хэнкок», Смит берет перерыв в актерской карьере на четыре года.

Возвращается актер в триквеле «Людей в черном», который, по некоторым данным, становится одним из самых прибыльных для Смита фильмов в карьере, ведь актер получил прибыль со сборов картины, фактически заработав 20% от всех собранных денег.

Фото Кадр из фильма «Люди в черном»

А вот в 2013 году случился, пожалуй, самый крупный провал в карьере актера — «После нашей эры». Фильм был холодно принят как критиками, так и зрителями и получил три «Золотые малины».

В десятых годах Смит уже не сияет главной звездой на небосводе Голливуда, а времена, когда имя актера может стать одним из главных продающих факторов и повлиять на сборы, проходят. Наступает время кинофраншиз, сотрудничество с которыми для «человека в черном» оказывается не самым удачным: «Отряд самоубийц» 2016 года, несмотря на достойные сборы, плохо принимают как зрители, так и критики.

В 2019-м актер примеряет на себя роль Джинни в игровой адаптации диснеевского «Аладдина», чем восстанавливает репутацию и даже номинируется на «Золотую малину» в этой категории (она так и называется — «За восстановление репутации»).

Фото Кадр из фильма «Аладдин»

Но, пожалуй, самым важным фильмом для этого периода карьеры Уилла Смита становится фильм 2021 года «Король Ричард», который принес ему первый «Оскар».

Говоря об «Оскаре» и Уилле Смите, стоит вернуться в 2001 год, когда на экранах появился «Али» — биографическая драма авторства лауреата «Эмми» и BAFTA и многократного номинанта на «Оскар» Майкла Мана. За эту роль Смит был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус», но, увы, не получил ни того ни другого, что не отменяет его хорошей актерской игры.

Интересно, что, по рассказам самого актера, он изначально отказывался от роли великого боксера, чувствуя большую ответственность перед Мохаммедом Али. Изменить решение Смита смогло лишь приглашение самого боксера. После этой встречи Уилл согласился на роль и подошел к ней со всей возможной ответственностью. Актер полностью изменил образ жизни, работал на износ в зале и пытался максимально вжиться в роль.

Кадр из фильма «Али». Фото Кадр из фильма «Али»

Следующая номинация на «Оскар» случилась в карьере Смита спустя 20 лет. В 2021 году Смит снялся в спортивной драме «Король Ричард», рассказывающей историю отца двух великих теннисисток — Винус и Серены Уильямс. Фильм был тепло принят, получил четыре номинации на «Золотой глобус» и шесть номинаций на «Оскар», а Уилл Смит за действительно выдающуюся игру взял обе эти награды.

Скандал на «Оскаре»

94-я церемония вручения премии «Оскар» запомнилась не только победой Уилла Смита в актерской номинации. В ответ на шутку ведущего церемонии Криса Рока о прическе жены актера, Джады Пинкетт-Смит, Уилл вышел на сцену и ударил комика по лицу.

Ведущий сравнил жену актера с Деми Мур в фильме «Солдат Джейн»: «Джада, я люблю тебя. Не могу дождаться, когда выйдет «Солдат Джейн 2». Но Джада Смит носит короткие волосы не ради новой роли — она много лет борется с алопецией, поэтому бреется налысо.

Такой поступок Смита не остался без последствий. Несмотря на раскаяние, киноакадемия США запретила актеру посещать церемонии вручения кинопремии «Оскар» в течение десяти лет, а следующий проект актера — «Освобождение» — получил сдержанные отзывы критиков, что многие связывают с попыткой «отмены» актера за его поступок.

Фото Neilson Barnard, Getty Images

Уилл Смит — спорная, но, безусловно, яркая фигура в мире кинематографа. Благодаря его репутации и славе актера, способного принести кассовый успех, на свет появилось множество проектов, от которых отказывались другие актеры. Уилл — человек, способный в одиночку сделать из фильма блокбастер, и один из реликтов того времени, когда кинофраншизы еще не полностью захватили внимание широкой аудитории.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!