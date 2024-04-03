Обзор сериала «Внутри убийцы»: удалось ли создателям мыслить как преступник

На платформе «Кинопоиск» вышли все эпизоды сериала «Внутри убийцы», основанного на мировом бестселлере Майка Омера. Рассказываем, удалось ли создателям проекта мыслить, как преступник, и стоит ли смотреть зловещую адаптацию.

Сюжет сериала

Психолог-профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) врывается в расследование дела о маньяке, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.

Безжалостно вытеснив своего некомпетентного коллегу-конкурента, главная героиня занимает его место. И неспроста. В детстве Волгина жила в провинциальном городе, где орудовал серийный убийца, использовавший уж очень похожие методы расправы над своими жертвами. Зоя подозревает, что дело 2003 года и текущее могут быть связаны.

Искать маньяка ей помогает сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский).

Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Стоит ли смотреть «Внутри убийцы»

«Внутри убийцы» снят по мотивам романа израильского писателя Майка Омера. Книга была опубликована в 2018 году, стала бестселлером и впоследствии вышла еще на 17 языках.

Для российской многосерийной адаптации действие проекта перенесли в Санкт-Петербург, что немудрено. Следящие за криминальной хроникой давно нелестно окрестили культурную столицу. Даже Екатеринбургу повезло больше: он всего-навсего «город бесов».

Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

В данном случае следователям и профайлерам (специалист, занимающийся составлением психологического портрета, в данном случае преступника. — Прим. ред.) предстоит поймать маньяка-душителя, который делает из своих жертв куклы. Здесь чувствуется связь с «Работами из воска» Чарльза С. Белдена и, в свою очередь, основанным на них фильме «Тайна музея восковых фигур» 1933 года. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Тему жажды власти и контроля можно переупаковывать бесконечно.

Название сериала говорит о том, что зрителям, как в сериале «Ганнибал», покажут (а не расскажут) извращенную картину мира человека с нездоровым сознанием. Либо от лица самого убийцы, либо от лица эмпатичного профайлера. Таков замысел, как говорится. Но дело в том, что настоящие мысли маньяка скорее оттолкнут аудиторию, поэтому создатели сериала пошли другим путем. Они замаскировали примитивный male gaze (мужской взгляд) под перспективу видения преступника. Распадающаяся личность убийцы выступает страховкой. Иными словами, не мужчин возбуждает, когда девушку душат во время секса, а только маньяков.

На самом деле все сцены насилия над жертвами в сериале будто бы сняты таким образом, чтобы удовлетворить сексуальные предпочтения определенной части аудитории (доминирование и унижение — одна из самых распространенных мужских фантазий).

Женская нагота в сериале зачастую неоправданна, и даже главной героине, которая всю дорогу предстает холодной психопаткой с незаурядным интеллектом, поймать преступника куда больше помогает ее обнаженная грудь, чем ее ум.

Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

«Внутри убийцы» показывает довольно заезженную динамику между основными персонажами. Зоя — профессионал каких не бывало, но не ладит с людьми. Конечно же, из-за детской травмы. К тому же все эти предсказуемые личности просто не дотягивают до такой преисполнившейся в познании дамы.

Ее напарник Тимофей — собирательный образ кого-то более приземленного, теплого и открытого (зрителям нужно с кем-то себя ассоциировать). Общий язык герои находят за счет того, что Зоя не такая бесчувственная, какой кажется, да и у него за душой есть пара-тройка сомнительных психопатичных моментов. Кроме того, герой вызывает симпатию за счет своего дедушки: у многих есть такой же упрямый пожилой родственник, который вытрясет из близких всю душу, но к врачу так и не пойдет.

С точки зрения актерской игры Тихон Жизневский находится в своем привычном амплуа блюстителя закона. Анастасия Евграфова тоже в целом справляется с ролью, хотя иногда ей не вполне веришь. Например, в «пьяном» эпизоде с найденным на героиню компроматом. Это выглядело примерно так же сомнительно, как допрос бьющейся в истерике наркозависимой в начале одного из эпизодов. Но это мелочи. В основном в проекте все на своих местах.

Среди эпизодических ролей наиболее ярким можно назвать персонажа-журналиста Гарика (Борис Хвошнянский), который в проекте ведет себя в духе Железного человека от мира СМИ.

Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Тем не менее «Внутри убийцы» нельзя назвать неудачным сериалом. Более того, на данный момент это один из лучших современных российских стриминговых проектов. Конечно, в сериале случались откровенно странные моменты вроде вопроса сотрудницы полиции, разговаривающей с жертвой маньяка по телефону, может ли та вытащить кляп изо рта (ну, конечно же, может, ей просто нравится мычать в трубку за считаные секунды до смерти!) или эпизода с ужином следователя и профайлера в номере, который снят словно по шаблону эпизода «Секса по дружбе», где персонажи-коллеги пьют пиво и говорят по душам — вплоть до движений и одежды главных героинь.

Но, с другой стороны, проект хорошо исследует моменты гендерного неравенства в работе, поднимает тему хрупкости репутации (пьяного мужчину люди, скорее всего, не будут осуждать так сильно, как нетрезвую женщину). «Внутри убийцы» показывает и то, что мужчине необязательно быть маньяком, чтобы его возбуждала сама мысль о том, что женщина расследует сексуальные преступления. К тому же монолог, даже крик души персонажа Федора Лаврова, сыгравшего капитана Марата Апраксина, о том, что люди не обязаны расплачиваться своими жизнями за чье-то паршивое детство, можно назвать кульминационным — в том смысле, что, вероятно, в тот момент он озвучил главную зрительскую мысль.

Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Что касается основного посыла сериала, он, конечно, оригинальностью не блещет. В проекте не раз проговаривается, что убийцы — не монстры, а обычные люди. Не стоит их демонизировать, ведь это порождает ложные представления, что маньяка легко узнать за километр — в то время, как он может оказаться на первый взгляд безобидным соседом. Мысль верная, но не революционная. Она, мягко говоря, не раз транслировалась в аналогичных проектах.

Несмотря на то что «Внутри убийцы» не может предложить принципиально ничего нового, сериал не разочаровывает. В конечном итоге он стал вполне убедительной попыткой создания многоуровневого психологического триллера. Адаптация выгодно выделяется на фоне многих современных российских сериалов на схожую тему и даже устанавливает определенного рода планку, которой будет не так легко соответствовать.