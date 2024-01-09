«Золотой глобус» — 2024: кто победил на 81-й церемонии
Опубликован полный список номинантов и победителей «Золотого глобуса» 2024
7 января в The Beverly Hilton прошла 81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях.
Игровое кино
Лучший фильм — драма
- «Оппенгеймер» (победитель)
- «Анатомия падения»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Зона интересов»
- «Прошлые жизни»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Лучший фильм — комедия или мюзикл
- «Бедные-несчастные» (победитель)
- «Air: Большой прыжок»
- «Американское чтиво»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Май, Декабрь»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Лучшая режиссура
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер» (победитель)
- Брэдли Купер — «Маэстро»
- Грета Гервиг — «Барби»
- Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
- Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
- Селин Сон — «Прошлые жизни»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Лучший актер в драматическом фильме
- Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер» (за роль Роберта Оппенгеймера) (победитель)
- Брэдли Купер — «Маэстро» (за роль Леонарда Бернстайна)
- Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны» (за роль Эрнеста Беркхарта)
- Колман Доминго — «Растин» (за роль Байарда Растина)
- Барри Кеоган — «Солтберн» (за роль Оливера Квика)
- Эндрю Скотт — Незнакомцы (за роль Адама)
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Лили Гладстон — «Убийцы цветочной луны» (за роль Молли Беркхарт) (победитель)
- Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд» (за роль Дайаны Найэд)
- Сандра Хюллер — «Анатомия падения» (за роль Сандры)
- Грета Ли — «Прошлые жизни» (за роль Норы Мун)
- Кэри Маллиган — «Маэстро» (за роль Фелиции Монтеалегре)
- Кейли Спейни — «Присцилла: Элвис и я» (за роль Присциллы Пресли)
Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Пол Джаматти — «Оставленные» (за роль Пола Ханема) (победитель)
- Николас Кейдж — «Герой наших снов» (за роль Пола Мэттьюса)
- Тимоти Шаламе — «Вонка» (за роль Вилли Вонки)
- Мэтт Деймон — «Air: Большой прыжок» (за роль Сонни Ваккаро)
- Хоакин Феникс — «Все страхи Бо» (за роль Бо Вассермана)
- Джеффри Райт — «Американское чтиво» (за роль Телониуса «Монка» Эллисона)
Фото Кадр из фильма «Оставленные»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
- Эмма Стоун — «Бедные-несчастные» (за роль Беллы Бакстер) (победитель)
- Дженнифер Лоуренс — «Без обид» (за роль Мэдди Баркер)
- Натали Портман — «Май, декабрь» (за роль Элизабет Берри)
- Алма Пеюсти — «Опавшие листья» (за роль Ансы)
- Фантазия Баррино — «Цвет лиловый» (за роль Селии)
- Марго Робби — «Барби» (за роль Барби)
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Лучший актер второго плана
- Роберт Дауни мл. — «Оппенгеймер» (за роль Льюиса Штрауса) (победитель)
- Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные» (за роль Годвина Бакстера)
- Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны» (за роль Уильяма Хэйла)
- Райан Гослинг — «Барби» (за роль Кена)
- Чарльз Мелтон — «Май, декабрь» (за роль Джо)
- Марк Руффало — «Бедные-несчастные» (за роль Дункана Веддерберна)
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана
- Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные» (за роль Мэри Лэмб) (победитель)
- Эмили Блант — «Оппенгеймер» (за роль Кэтрин Оппенгеймер)
- Даниэль Брукс — «Цвет лиловый» (за роль Софии Джонсон)
- Джоди Фостер — «Дайана Найэд» (за роль Бонни Столл)
- Джулианна Мур — «Май, декабрь» (за роль Грейси Атертон-Ю)
- Розамунд Пайк — «Солтберн» (за роль Элспет Кэттон)
Фото Кадр из фильма «Оставленные»
Лучший сценарий
- Жюстин Трие и Артур Арари — «Анатомия падения» (победитель)
- Грета Гервиг и Ноа Баумбах — «Барби»
- Тони Макнамара — «Бедные-несчастные»
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
- Эрик Рот и Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
- Селин Сон — «Прошлые жизни»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»
Лучшая музыка к фильму
- Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер» (победитель)
- Эрскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»
- Дзе Хисаиси — «Мальчик и птица»
- Мика Леви — «Зона интересов»
- Дэниел Пембертон — «Человек-паук: Паутина вселенных»
- Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны» (посмертно)
Лучшая песня
- What Was I Made For? — «Барби», музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл (победитель)
- Addicted to Romance — «Иди ко мне, детка», музыка и слова: Брюс Спрингстин
- Dance the Night — «Барби», музыка и слова: Марк Ронсон, Эндрю Уайатт, Дуа Липа и Кэролайн Эйлин
- I'm Just Ken — «Барби» — музыка и слова: Марк Ронсон и Эндрю Уайатт
- Peaches — «Братья Супер Марио в кино», музыка и слова: Джек Блэк, Аарон Хорват, Майкл Джеленик, Эрик Осмонд и Джон Спайкер
- Road to Freedom — «Растин», музыка и слова: Ленни Кравиц
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица» (победитель)
- «Элементарно»
-
«Человек-паук: Паутина вселенных»
-
«Братья Супер Марио в кино»
-
«Судзумэ, закрывающая двери»
-
«Заветное желание»
Фото Кадр из анимационного фильма «Мальчик и птица»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Анатомия падения» (Франция) (победитель)
- «Опавшие листья» (Финлядния)
- «Я — капитан» (Италия)
- «Общество снега» (Испания)
- «Зона интересов» (Великобритания)
- «Прошлые жизни» (США)
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»
Лучшее кинематографическое прокатное достижение
- «Барби» (победитель)
- «Оппенгеймер»
- «Джон Уик 4»
- «Стражи Галактики. Часть 3»
- Taylor Swift: The Eras Tour
- «Братья Супер Марио в кино»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая»
Фото Кадр из фильма «Барби»
Телевизионные категории
Лучший телевизионный сериал (драма)
- «Наследники» (победитель)
- «1923»
- «Корона»
- «Одни из нас»
- «Утреннее шоу»
- «Дипломат»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
- «Медведь» (победитель)
- «Начальная школа Эбботт»
- «Барри»
- «Быть присяжным»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Грызня» (победитель)
- «Весь невидимый нам свет»
- «Дейзи Джонс и The Six»
- «Фарго»
- «Попутчики»
- «Уроки химии»
Фото Кадр из сериала «Грызня»
Лучший актер в драматическом телесериале
- Киран Калкин — «Наследники» (за роль Романа Роя) (победитель)
- Брайан Кокс — «Наследники» (за роль Логана Роя)
-
Гэри Олдмен — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)
-
Педро Паскаль — «Одни из нас» (за роль Джоэла)
-
Джереми Стронг — «Наследники» (за роль Кендалла Роя)
-
Доминик Уэст — «Корона» (за роль Чарльза, принца Уэльского)
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Лучшая актриса в драматическом телесериале
- Сара Снук — «Наследники» (за роль Шивон «Шив» Рой) (победитель)
- Хелен Миррен — «1923» (за роль Кары Даттон)
- Кери Расселл — «Дипломат» (за роль Кейт Уолер)
- Белла Рамзи — «Одни из нас» (за роль Элли)
- Имельда Стонтон — «Корона» (за роль Елизаветы II)
- Эмма Стоун — «Проклятие» (за роль Уитни Сигел)
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Лучшая роль в стендап-комедии на телевидении
- Рики Джервэйс (победитель)
- Эми Шумер
- Тревор Ноа
- Сара Сильверман
- Ванда Сайкс
- Крис Рок
Лучший актер в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
- Джереми Аллен Уайт — «Медведь» (за роль Кармена «Карми» Берзатто) (победитель)
- Билл Хейдер — «Барри» (за роль Барри Бергмана)
- Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)
- Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо» (за роль Теда Лассо)
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Лучшая актриса в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
- Айо Эдебири — «Медведь» (за роль Сидни Адаму) (победитель)
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел» (за роль Мириам «Мидж» Мейзел)
- Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)
- Наташа Лионн — «Покерфейс» (за роль Чарли Кейл)
- Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)
- Эль Фаннинг — «Великая» (за роль Екатерины Великой)
Фото Кадр из сериала «Медведь»
Лучший актер второго плана
- Мэттью Макфэдьен — «Наследники» (за роль Тома Вамсгенса) (победитель)
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Билли Крудап — «Утреннее шоу» (за роль Кори Эллисона)
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Джеймс Марсден — «Быть присяжным» (за роль самого себя)
-
Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)
-
Алан Рак — «Наследники» (за роль Коннора Роя)
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Александр Скарсгард — «Наследники» (за роль Лукаса Матссона)
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Лучшая актриса второго плана
- Элизабет Дебики — «Корона» (за роль Дианы, принцессы Уэльской) (победитель)
- Кристина Риччи — «Шершни» (за роль Мисти Куигли)
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Дж. Смит-Кэмерон — «Наследники» (за роль Джерри Киллман)
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Мерил Стрип — «Убийства в одном здании» (за роль Лоретты Деркин)
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Ханна Уэддингем — «Тед Лассо» (за роль Ребекки Уэлтон)
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Эбби Эллиотт — «Медведь» (за роль Натали Берзатто)
Фото Кадр из сериала «Корона»
Лучшая женская роль — мини-сериал или телефильм
- Эли Вонг («Грызня») (победитель)
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Бри Ларсон («Уроки химии»)
-
Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)
-
Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»)
-
Элизабет Олсен («Любовь и смерть»)
-
Джуно Темпл («Фарго»)
Фото Кадр из сериала «Грызня»
Лучшая мужская роль — мини-сериал или телефильм
- Стивен Ян («Грызня») (победитель)
-
Джон Хэмм («Фарго»)
-
Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»)
-
Сэм Клафлин («Дейзи Джонс и The Six»)
-
Мэтт Бомер («Попутчики»)
-
Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»)