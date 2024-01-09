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Золотой глобус 2024: список номинантов и победители
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

9 мин.

«Золотой глобус» — 2024: кто победил на 81-й церемонии

Опубликован полный список номинантов и победителей «Золотого глобуса» 2024
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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7 января в The Beverly Hilton прошла 81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Рассказываем обо всех номинантах и победителях.

Игровое кино

Лучший фильм — драма

  • «Оппенгеймер» (победитель)
  • «Анатомия падения»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Зона интересов»
  • «Прошлые жизни»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший фильм — комедия или мюзикл

  • «Бедные-несчастные» (победитель)
  • «Air: Большой прыжок»
  • «Американское чтиво»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Май, Декабрь»
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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Лучшая режиссура

  • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер» (победитель)
  • Брэдли Купер — «Маэстро»
  • Грета Гервиг — «Барби»
  • Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
  • Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
  • Селин Сон — «Прошлые жизни»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший актер в драматическом фильме

  • Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер» (за роль Роберта Оппенгеймера) (победитель)
  • Брэдли Купер — «Маэстро» (за роль Леонарда Бернстайна)
  • Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны» (за роль Эрнеста Беркхарта)
  • Колман Доминго — «Растин» (за роль Байарда Растина)
  • Барри Кеоган — «Солтберн» (за роль Оливера Квика)
  • Эндрю Скотт — Незнакомцы (за роль Адама)
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Лили Гладстон — «Убийцы цветочной луны» (за роль Молли Беркхарт) (победитель)
  • Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд» (за роль Дайаны Найэд)
  • Сандра Хюллер — «Анатомия падения» (за роль Сандры)
  • Грета Ли — «Прошлые жизни» (за роль Норы Мун)
  • Кэри Маллиган — «Маэстро» (за роль Фелиции Монтеалегре)
  • Кейли Спейни — «Присцилла: Элвис и я» (за роль Присциллы Пресли)
Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»
Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Лучший актер в комедии или мюзикле

  • Пол Джаматти — «Оставленные» (за роль Пола Ханема) (победитель)
  • Николас Кейдж — «Герой наших снов» (за роль Пола Мэттьюса)
  • Тимоти Шаламе — «Вонка» (за роль Вилли Вонки)
  • Мэтт Деймон — «Air: Большой прыжок» (за роль Сонни Ваккаро)
  • Хоакин Феникс — «Все страхи Бо» (за роль Бо Вассермана)
  • Джеффри Райт — «Американское чтиво» (за роль Телониуса «Монка» Эллисона)
Кадр из фильма «Оставленные»
Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

  • Эмма Стоун — «Бедные-несчастные» (за роль Беллы Бакстер) (победитель)
  • Дженнифер Лоуренс — «Без обид» (за роль Мэдди Баркер)
  • Натали Портман — «Май, декабрь» (за роль Элизабет Берри)
  • Алма Пеюсти — «Опавшие листья» (за роль Ансы)
  • Фантазия Баррино — «Цвет лиловый» (за роль Селии)
  • Марго Робби — «Барби» (за роль Барби)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана

  • Роберт Дауни мл. — «Оппенгеймер» (за роль Льюиса Штрауса) (победитель)
  • Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные» (за роль Годвина Бакстера)
  • Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны» (за роль Уильяма Хэйла)
  • Райан Гослинг — «Барби» (за роль Кена)
  • Чарльз Мелтон — «Май, декабрь» (за роль Джо)
  • Марк Руффало — «Бедные-несчастные» (за роль Дункана Веддерберна)
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
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Лучшая актриса второго плана

  • Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные» (за роль Мэри Лэмб) (победитель)
  • Эмили Блант — «Оппенгеймер» (за роль Кэтрин Оппенгеймер)
  • Даниэль Брукс — «Цвет лиловый» (за роль Софии Джонсон)
  • Джоди Фостер — «Дайана Найэд» (за роль Бонни Столл)
  • Джулианна Мур — «Май, декабрь» (за роль Грейси Атертон-Ю)
  • Розамунд Пайк — «Солтберн» (за роль Элспет Кэттон)
Кадр из фильма «Оставленные»
Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Лучший сценарий

  • Жюстин Трие и Артур Арари — «Анатомия падения» (победитель)
  • Грета Гервиг и Ноа Баумбах — «Барби»
  • Тони Макнамара — «Бедные-несчастные»
  • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
  • Эрик Рот и Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
  • Селин Сон — «Прошлые жизни»
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Лучшая музыка к фильму

  • Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер» (победитель)
  • Эрскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»
  • Дзе Хисаиси — «Мальчик и птица»
  • Мика Леви — «Зона интересов»
  • Дэниел Пембертон — «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны» (посмертно)

Лучшая песня

  • What Was I Made For? — «Барби», музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл (победитель)
  • Addicted to Romance — «Иди ко мне, детка», музыка и слова: Брюс Спрингстин
  • Dance the Night — «Барби», музыка и слова: Марк Ронсон, Эндрю Уайатт, Дуа Липа и Кэролайн Эйлин
  • I'm Just Ken — «Барби» — музыка и слова: Марк Ронсон и Эндрю Уайатт
  • Peaches — «Братья Супер Марио в кино», музыка и слова: Джек Блэк, Аарон Хорват, Майкл Джеленик, Эрик Осмонд и Джон Спайкер
  • Road to Freedom — «Растин», музыка и слова: Ленни Кравиц

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица» (победитель)
  • «Элементарно»

  • «Человек-паук: Паутина вселенных»

  • «Братья Супер Марио в кино»

  • «Судзумэ, закрывающая двери»

  • «Заветное желание»

Кадр из анимационного фильма «Мальчик и птица»
Фото Кадр из анимационного фильма «Мальчик и птица»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Анатомия падения» (Франция) (победитель)
  • «Опавшие листья» (Финлядния)
  • «Я — капитан» (Италия)
  • «Общество снега» (Испания)
  • «Зона интересов» (Великобритания)
  • «Прошлые жизни» (США)
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения»

Лучшее кинематографическое прокатное достижение

  • «Барби» (победитель)
  • «Оппенгеймер»
  • «Джон Уик 4»
  • «Стражи Галактики. Часть 3»
  • Taylor Swift: The Eras Tour
  • «Братья Супер Марио в кино»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая»
Кадр из фильма «Барби»
Фото Кадр из фильма «Барби»

Телевизионные категории

Лучший телевизионный сериал (драма)

  • «Наследники» (победитель)
  • «1923»
  • «Корона»
  • «Одни из нас»
  • «Утреннее шоу»
  • «Дипломат»
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

  • «Медведь» (победитель)
  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Барри»
  • «Быть присяжным»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Грызня» (победитель)
  • «Весь невидимый нам свет»
  • «Дейзи Джонс и The Six»
  • «Фарго»
  • «Попутчики»
  • «Уроки химии»
Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»

Лучший актер в драматическом телесериале

  • Киран Калкин — «Наследники» (за роль Романа Роя) (победитель)
  • Брайан Кокс — «Наследники» (за роль Логана Роя)

  • Гэри Олдмен — «Медленные лошади» (за роль Джексона Лэмба)

  • Педро Паскаль — «Одни из нас» (за роль Джоэла)

  • Джереми Стронг — «Наследники» (за роль Кендалла Роя)

  • Доминик Уэст — «Корона» (за роль Чарльза, принца Уэльского)

Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучшая актриса в драматическом телесериале

  • Сара Снук — «Наследники» (за роль Шивон «Шив» Рой) (победитель)
  • Хелен Миррен — «1923» (за роль Кары Даттон)
  • Кери Расселл — «Дипломат» (за роль Кейт Уолер)
  • Белла Рамзи — «Одни из нас» (за роль Элли)
  • Имельда Стонтон — «Корона» (за роль Елизаветы II)
  • Эмма Стоун — «Проклятие» (за роль Уитни Сигел)
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучшая роль в стендап-комедии на телевидении

  • Рики Джервэйс (победитель)
  • Эми Шумер
  • Тревор Ноа
  • Сара Сильверман
  • Ванда Сайкс
  • Крис Рок
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Лучший актер в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

  • Джереми Аллен Уайт — «Медведь» (за роль Кармена «Карми» Берзатто) (победитель)
  • Билл Хейдер — «Барри» (за роль Барри Бергмана)
  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании» (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)
  • Джейсон Сигел — «Терапия» (за роль Джимми Лэрда)
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании» (за роль Оливера Патнэма)
  • Джейсон Судейкис — «Тед Лассо» (за роль Теда Лассо)
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучшая актриса в телевизионном сериале — комедия или мюзикл

  • Айо Эдебири — «Медведь» (за роль Сидни Адаму) (победитель)
  • Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел» (за роль Мириам «Мидж» Мейзел)
  • Кинта Брансон — «Начальная школа Эбботт» (за роль Джанин Тигс)
  • Наташа Лионн — «Покерфейс» (за роль Чарли Кейл)
  • Селена Гомес — «Убийства в одном здании» (за роль Мэйбл Мора)
  • Эль Фаннинг — «Великая» (за роль Екатерины Великой)
Кадр из сериала «Медведь»
Фото Кадр из сериала «Медведь»

Лучший актер второго плана

  • Мэттью Макфэдьен — «Наследники» (за роль Тома Вамсгенса) (победитель)

  • Билли Крудап — «Утреннее шоу» (за роль Кори Эллисона)

  • Джеймс Марсден — «Быть присяжным» (за роль самого себя)

  • Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь» (за роль Ричарда «Ричи» Джеримовича)

  • Алан Рак — «Наследники» (за роль Коннора Роя)

  • Александр Скарсгард — «Наследники» (за роль Лукаса Матссона)

Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»

Лучшая актриса второго плана

  • Элизабет Дебики — «Корона» (за роль Дианы, принцессы Уэльской) (победитель)
  • Кристина Риччи — «Шершни» (за роль Мисти Куигли)

  • Дж. Смит-Кэмерон — «Наследники» (за роль Джерри Киллман)

  • Мерил Стрип — «Убийства в одном здании» (за роль Лоретты Деркин)

  • Ханна Уэддингем — «Тед Лассо» (за роль Ребекки Уэлтон)

  • Эбби Эллиотт — «Медведь» (за роль Натали Берзатто)

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

Лучшая женская роль — мини-сериал или телефильм

  • Эли Вонг («Грызня») (победитель)

  • Бри Ларсон («Уроки химии»)

  • Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)

  • Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»)

  • Элизабет Олсен («Любовь и смерть»)

  • Джуно Темпл («Фарго»)

Кадр из сериала «Грызня»
Фото Кадр из сериала «Грызня»

Лучшая мужская роль — мини-сериал или телефильм

  • Стивен Ян («Грызня») (победитель)

  • Джон Хэмм («Фарго»)

  • Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»)

  • Сэм Клафлин («Дейзи Джонс и The Six»)

  • Мэтт Бомер («Попутчики»)

  • Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»)

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