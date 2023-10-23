Третий эпизод нового сезона «Суперниндзя» — в эфире 23 октября

В понедельник, 23 октября, в 20.00 по московскому времени в эфире канала СТС смотрите третий выпуск второго сезона «Суперниндзя» — одного из самых масштабных и увлекательных шоу на российском ТВ.

Мы уже знаем имена десятка финалистов, среди которых, например, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и один из героев прошлого сезона Павел Иванов. И теперь пришло время для еще 25 участников бросить вызов полосе препятствий, созданной командой экспертов шоу «Суперниндзя».

Третья серия обещает быть очень запоминающейся и подарить нам немало ярких моментов. Уже по традиции мы увидим не только россиян, но и представителей зарубежных стран. Например, 47-летнего тренера по ниндзя-спорту Вонг Ка Он Джеки. Он уже имеет большой опыт выступления на подобных шоу во Вьетнаме и в Японии.

«Я здесь, потому что следую зову сердца, — сказал Джеки. — Когда узнал, что попал в проект, то был так счастлив, что даже всплакнул. Кто-то может не понять, зачем мне это. Но, поверьте, никто не занимается этим спортом в моем возрасте так упорно и много, как я. А я постоянно придумываю какие-то испытания, новые методы, чтобы эффективнее проходили тренировки».

Справится ли претендент из Гонконга с российской трассой и сможет ли стать соискателем титула, увидим в вечернем эфире СТС. Также среди участников чемпион Сурдлимпийских игр по сноуборду Эдуард Халаджан, известный в Петербурге скалолаз и строитель трасс Алексей Савкин, бывший дрессировщик медведей Федор Шандурин. И Дмитрий Караванов, известный в мире ниндзя-спорта тем, что тренировал действующего победителя шоу «Суперниндзя» Юрия Прокудина. Тот, как известно, входил в команду, занимавшуюся строительством трассы для нового сезона. Посмотрим, сможет ли учитель превзойти ученика, в 20.00 по московскому времени!