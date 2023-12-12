«Пять миллионов разделил с соперником». Вадим Тимонов — новый «Суперниндзя»

В понедельник финишировал второй сезон «Суперниндзя» — одного из самых популярных и масштабных шоу на российском телевидении. На старт в начале октября вышли 175 претендентов из разных стран мира, а победу одержал член сборной России по скалолазанию Вадим Тимонов.

Он запомнился зрителям еще несколько лет назад, но с тех пор не появлялся среди участников. Теперь же триумфально вернулся и выиграл шикарный суперфинал. А после этого рассказал «СЭ», почему специально не готовился к выступлениям, куда потратит призовые и в какой момент на съемочной площадке волновались даже продюсеры.

— Когда все закончилось, сначала вообще никаких эмоций не было, — начал Тимонов. — Чистый азарт и адреналин. Только потом понял, что выиграл. Почувствовал радость от того, что все получилось. Наверху я был просто счастлив.

Звезды сошлись

— Суперфинал с Власом Гавриловым вышел захватывающим. Как это выглядело изнутри?

— Для решающей трассы соперника тяжелее, чем он, сложно выбрать из всех участников нынешнего сезона. На каких-то других препятствиях были те, кто мог бы побороться. Здесь же я понимал, что готов показать хорошее время и с большой вероятностью победил бы кого угодно. Но в случае с Власом именно в таком формате соревнований шансы 50 на 50. Так и вышло — мы шли вровень до самого конца, плечом к плечу. И, кстати, результат у нас получился на 30 секунд быстрее, чем в прошлом сезоне у Юры Прокудина.

— Многие помнят, что это ваша не первая попытка, и даже не первый финал. И с тех пор хотели снова увидеть вас на шоу.

— Да, я был участником еще самого первого «Русского ниндзя». Тогда все очень хорошо шло, у меня было лучшее время и в отборочном туре, и в полуфинале. А потом я нелепо оступился на батуте и упал на довольно простом элементе. После этого я планировал участвовать почти в каждом следующем сезоне, но у меня есть еще и важные планы, связанные с моей спортивной карьерой, и никак не удавалось это все совместить. Скажем, я прохожу кастинг, планируется, что съемки будут в августе — я освобождаю время, откладываю другие дела. И за пару недель до начала мне говорят: «Все перенесли на сентябрь». А у меня уже там соревнования, билеты на руках, другие приоритеты. Приходилось отказываться. Когда такое повторилось пару раз, и мне пришло очередное приглашение, теперь уже на «Суперниндзя», я ответил — берите меня без кастинга, я ими сыт по горло. Тогда отказались уже организаторы (смеется).

— Что же поменялось на этот раз?

— Просто все сошлось. Действительно, были друзья, которые хотели меня снова увидеть на трассе. И даже среди организаторов нашлись люди, еще помнящие мое первое выступление. Что касается моего отношения к шоу, то когда это еще был «Русский ниндзя», то там порой условия для победы были почти невыполнимыми. А здесь я подумал, что вполне можно побороться. Появился стимул поучаствовать.

— Обстановка на съемочной площадке сильно поменялась за эти шесть лет?

— Между участниками отношения всегда были хорошими, отличная атмосфера, никаких конфликтов. На трассе каждый сам за себя, но в общей зоне мы вместе завтракаем, гуляем, ждем выхода на площадку. Все друг друга поддерживают, подсказывают, как проходить полосу. А вот в организации чувствуется огромная разница между тем, как все начиналось, и сегодняшним днем. Тогда условия были спартанские — на съемки в Подмосковье нужно было добираться самому, искать себе жилье где хочешь. Съемки заканчивались, как и сейчас, поздно ночью, а уезжать с площадки тоже приходилось самостоятельно. Теперь же есть билеты, трансфер, гостиница, питание — ребята с канала СТС очень дружелюбно общались со всеми участниками. И даже болели за нас за кулисами. Это приятно.

Среди соперников не хватило одного человека

— Многие приходят на шоу и второй, и третий раз. Действительно есть ощущение, будто остались незаконченные дела на площадке?

— Да, после первого раза мне было обидно, и хотелось когда-нибудь отыграться. Другое дело, что у меня в целом жизнь насыщена спортом и мне хватает мест для самореализации. Поэтому не скажу, что я ночами не спал и стремился во что бы то ни стало попасть на «Суперниндзя». Хотя сейчас я думаю, что зря, и неплохо было бы участвовать в шоу чаще.

— Кстати, для вас, как для профессионального атлета, сколько в происходящем на проекте шоу, а сколько спорта?

— Естественно, что основная составляющая — шоу. Но у нас как участников нет непосредственной цели именно делать шоу, мы просто выступаем. Кто-то удивляет зрителей прохождением трассы, кто-то берет харизмой, а кто-то может запомниться и красивым падением. У кого-то не такая хорошая подготовка, но очень интересная история. Такие участники тоже нужны. Все это и есть элементы шоу. А уже задача канала это красиво снять и подать.

— Согласны, что в нынешнем сезоне собрался самый сильный состав претендентов?

— Не могу однозначно так сказать, ведь на трассе не было человека, который выиграл в прошлом году (улыбается). Хотя в целом состав, наверное, был сильнее прошлого сезона, но без Юры Прокудина не могу утверждать, что сейчас побеждать было сложнее, чем тогда.

— Юра перешел в тестировщики трассы и говорил, что хочет приблизить ее к условиям именно ниндзя-спорта, сделать менее ориентированной на скалолазов и паркурщиков. Получилось?

— Мне не очень нравится сам термин «скалолазная трасса». Знаю, что многие ниндзя-спортсмены даже обижаются, когда мы приходим на их мероприятия и хорошо выступаем. Но все равно — трасса для скалолазания находится либо на самой скале, либо на специальном скалодроме. И в обоих случаях кардинально отличается от того, что мы видим здесь. Поэтому я на такие аргументы обычно отвечаю — если представить обратное, что ниндзя-спортсмен придет на турнир по скалолазанию, это все равно что я заявлюсь на чемпионат по боксу. Мне сразу же по-быстрому напихают, и я закончу выступления. Вероятность выиграть с первого раза нулевая. А то, что скалолазы способны удачно выступать на ниндзя-соревнованиях — исключительно вопрос технической и физической базы самих ниндзя-спортсменов. Значит, им нужно работать над своими слабыми местами. А что касается трассы — в финале она действительно была сложнее, чем в прошлом сезоне. И когда после первой части финала никому не удалось даже приблизиться к финишу, заволновались все на площадке, включая продюсеров.

Многие участники просто «перегорели» до старта

— Главный тренер сборной России и участник «Суперниндзя» Никита Крюков, по его словам, вел на площадке и селекционную работу. Не хотели бы попробовать себя на соревнованиях по ниндзя-спорту? В отличие от скалолазов, сборная России даже принимает участие в международных стартах.

— Да, я поддерживаю связь с некоторыми ребятами из команды. Но я все-таки член сборной России по скалолазанию, и у нас график очень насыщенный и без чемпионатов мира и Европы. Внутренних стартов вполне хватает, плюс у меня есть амбиции и в аутдор-скалолазании, что тоже отнимает много времени. Поэтому большого интереса к соревнованиям по ниндзя-спорту нет. Там в последнее время пытаются стандартизировать полосы препятствий, что мне не очень нравится. Ведь ниндзя-спорт может быть очень зрелищным, разнообразным, увлекательным. А когда каждый раз одно и то же, это, может, и позволяет ставить рекорды по времени прохождения трассы, но делает процесс более скучным, замедляет развитие. Посмотрите на «Суперниндзя» — тут каждый раз что-то новое. Горки, перелеты, механизмы, канаты, надо постоянно куда-то лететь, прыгать, это круто. А если ты выходишь и знаешь, что именно делать, пропадает изюминка. Ну и аудитория у телешоу в разы больше, чем у обычных соревнований по ниндзя-спорту, не говоря уже о призовых.А еще, если планируешь чем-то заниматься на профессиональной основе, нужна и специальная подготовка. Без нее будет сложно конкурировать с сильнейшими.

— Тогда скажите пару слов о своей подготовке к «Суперниндзя». На что делали упор?

— Мне кажется, что раньше полоса была такая, что для выигрыша нужно готовиться именно к ней. Ходить в специальные залы, искать похожие препятствия. В нынешнем же году, признаюсь, я специально не готовился. По опыту прошлого выступления понимал — главное сконцентрироваться на полосе и избежать глупых ошибок. Не торопиться, не гнаться за временем, лучше лишний раз прокрутить элемент в голове. Суета может сильно подвести, что мы увидели на примере многих сильных претендентов.

— Как оказалось на самом деле, и что было самым сложным на полосах?

— Я справедливо считал, что все препятствия, которые нужно проходить с помощью рук, все, что связано с хватом, я преодолею за счет своей скалолазной базы. А физическую базу лучше, чем скалолазание, мне никто не заложит. И тренировался в обычном режиме. Конечно, были на трассах и вещи, которые мы на тренировках не делаем. Например, когда нужно с кольцом перелететь с одного крюка на другой, а в финале — еще и повернуться в прыжке. Но такие элементы в принципе предугадать невозможно. Здесь работают базовые навыки и уже какие-то инстинкты. У меня слабые стороны это баланс и взрывная работа ног, я вообще не фанат бега. Но в нынешнем сезоне испытания на баланс дались комфортно, да и совсем сложных среди них не было. Остается траволатор с противоходом. В квалификации я не смог на него забежать, но подходя к нему, уже понимал, что прохожу в следующий раунд. На финал мотивация была уже другая. Там было ясно — если не забегу с первого раза, выбываю. Либо поднимаюсь на этот траволатор, либо еду домой. С таким настроем не пройти возможности не было.

— Что еще важно?

— Я обратил внимание, что очень большую роль играет фактор психологии. Необходимость сохранять концентрацию и спокойствие на протяжении всей полосы. Очень многие участники просто «перегорели». По ним было видно, как они волнуются, их просто трясло перед стартом. А мандраж и соревнования несовместимы. Собраться и не допустить ошибок, пожалуй, и есть самое сложное на «Суперниндзя». Иногда нужно с первого раза сделать вещь, которую ты в жизни не то что не видел, а даже представить не мог. И нужно моментально решиться, не размышляя и не задумываясь. В суперфинале было сложно, села дыхалка, но я за счет волевых качеств даже не усомнился, что могу пройти трассу.

— Готовы защищать свой титул в следующем сезоне?

— Пока сложно сказать. Мне было бы интереснее, если бы я мог посоревноваться с предыдущим победителем Юрой Прокудиным. Например, можно собрать сильнейших за всю историю проекта, чтобы они сразились между собой. Это была бы настоящая битва. Ведь даже если я приеду на шоу в ранге чемпиона, это не дает никаких гарантий, что я смогу выиграть еще раз. Придется напрягаться по максимуму, и физически, и психологически. Даже если бы я оказался сейчас снова в суперфинале с Власом, вообще не факт, что удалось бы снова победить. Здесь играет роль и полоса, и настрой, и доля удачи. В целом, мне бы было интересно оказаться в следующем сезоне именно в качестве участника. Хотя и посмотреть изнутри на то, как создается трасса, тоже любопытно.

— Кого хотели бы поблагодарить за эту победу?

— Своего товарища Алексея Савкина, с которым я и приехал на шоу, он долго меня уговаривал на участие. Организаторов, редакторов, кураторов — всю команду «Суперниндзя». Среди них тоже были люди, которые настойчиво просили меня поучаствовать в нынешнем сезоне. Я сопротивлялся, говорил, что не знаю, хочу ли. Но в итоге меня буквально заставили пройти кастинг. И теперь я понимаю, что это правильное решение, которое я сам мог бы и не принять. За это им всем огромное спасибо. Как и всем остальным участникам за конкуренцию. Всегда интересно соревноваться с сильными соперниками.

— Куда потратите призовые?

— Если честно, то деньги я поделил пополам с Власом Гавриловым. Это мой хороший друг, мы давно знакомы. Вместе соревовались в скалолазании, и даже выступали за одну команду в уличных ниндзя-соревнованиях. Я привык, что призовых мест больше, чем одно. Поэтому считаю, что человек, который прошел так далеко, тоже имеет право получить вознаграждение за свои труды. Из того, что осталось, часть хочу потратить на благотворительность, помочь еще одному участнику нынешнего шоу. Кому именно, напишу потом в соцсетях. А еще я уже полгода строю дом, это настоящая бездонная бочка для денег. Поэтому все, что останется, потрачу на стройку.