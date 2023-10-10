Что показали в первой серии «Суперниндзя»? Второй шанс олимпийского чемпиона и разочарование победителя

В понедельник на телеканале СТС начался показ второго сезона одного из самых масштабных шоу на российском ТВ — «Суперниндзя». В борьбу за главный приз вступили первые 25 из 175 претендентов, в том числе олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

К окончанию выпуска в эфире успело разыграться немало драм, а зрители узнали имена первых пяти финалистов. Расскажем вам о главных событиях эпизода.

Игра на выживание

Перед стартом второго сезона много говорилось о том, что полоса препятствий на этот раз будет самой сложной в российской истории шоу и тяжелой даже для привыкших ко многому профессионалов, в том числе зарубежных.

«Стало намного сложней — уровень атлетов растет, поэтому нужно ему соответствовать, — говорил «СЭ» победитель прошлого сезона Юрий Прокудин. — Раньше трасса была ориентирована, грубо говоря, на физическую силу. А ведь ниндзя-спорт это больше про технику. Теперь это исправили, акцент сделан на техническое направление».

Кстати, Прокудина представили публике сразу после ведущих — актрисы Валерии Астаповой, которая по традиции поддерживает участников и общается с их группами поддержки, регбиста Василия Артемьева и комика Романа Постовалова. Все потому, что Юрий в новом сезоне выступил тестировщиком трасс и для начала показал зрителям, как правильно проходить первую из них.

На отборочном этапе полоса препятствий состоит из шести секций. Начиная со второго участники должны собирать светящиеся кольца и класть их в специальные тумбы, «сохраняя» свой прогресс.

Правила очень жесткие — опробовать трассу заранее нельзя. А потеря кольца, касание воды любой частью тела или даже одежды означает конец испытания.

Стоит отметить, что трасса действительно получилась очень сложной. Для более чем половины претендентов все закончилось еще до первой контрольной точки. А полностью преодолеть отборочную полосу смог только один атлет.

Покатались на горках

«Русские горки» укатали многих участников, в том числе именитых спортсменов. Например, в воде на этом участке дистанции оказались и чемпионка России-2021 по воркауту Алена Мороз, и профессиональный боец ММА Джавид Рзаев. Вплоть до середины выпуска у ведущих были серьезные сомнения, а наберутся ли положенные 10 полуфиналистов.

Тем более что были и такие участники, которым не покорилось и первое препятствие. Хотя, например, боец поп-ММА Назир Кишуков и не собирался его проходить. Сначала он убежал на трибуны, где долго раздавал автографы и общался с болельщиками. А затем вышел на старт и просто сиганул в бассейн. Как объяснил сам Кишуков, чтобы «дать эмоции» зрителям. Но оценили такое выступление далеко не все. Даже ведущим такая мотивация показалась сомнительной — ведь на месте шоумена могли оказаться другие атлеты, которые всерьез собирались бороться за результат.

Первым, кому удалость заметно продвинуться по трассе, стал Орен Митц — профессиональный ниндзя-атлет из Израиля и участник многих международных стартов. На «Суперниндзя» его лично пригласил Прокудин, с которым Митц отлично знаком. Израильтянин держался хорошо, но не все прошло гладко.

Гвоздем первого выпуска должно было стать выступление самого титулованного из претендентов, олимпийского чемпиона по лыжам Никиты Крюкова. В ролике-визитке он рассказал о своем спортивном пути и о том, что уже давно увлекается гонками с препятствиями. Никита доказал это на полосе, начав рекордно быстро. Но, к сожалению, слишком большая скорость подвела его на «Шатком мосте».

Ближе к концу отборочного раунда в дело вступили знакомые поклонникам шоу лица. Федор Трубин и Николай Гайдукевич были финалистами прошлого сезона, Анна Иванова уже дважды попадала в полуфинал.

До заветного пятого кольца добрался известный в мире ниндзя-спорта тренер и неоднократный победитель различных соревнований по гонкам с препятствиями Роман Заколодкин. Он уверенно разобрался с пятью испытаниями и даже снял футболку перед последним. Возможно, именно это помогло ему одолеть «Противоход» и стать первым участником нового сезона «Суперниндзя», прошедшим трассу отборочного этапа целиком.

Война нервов

Впрочем, в полуфинале участников ждала совсем другая, двойная полоса препятствий, проходить которую нужно было параллельно. В отличие от отборочного этапа, здесь нет бассейнов с водой, и падение означает, что участнику нужно вернуться к началу текущего испытания.

Полуфиналы составляются по принципу «сильнейшие против слабейших», хотя в таком шоу все относительно. И уже в первом выпуске мы увидели, как двое лучших по итогам отбора вылетают в следующем раунде, проиграв дуэль.

Триумфатору квалификации Заколодкину не позавидуешь, ведь он получил в соперники Крюкова. Который в юности был его кумиром. Поэтому оба соперника перед стартом много говорили о психологическом факторе. Он и на самом деле важен.

Очень эмоциональным вышел и третий полуфинал между Гайдукевичем и Ивановой, ведь они отлично знакомы и давно дружат. А встретиться с другом в ситуации, когда один должен покинуть проект, никому не пожелаешь. Победитель этого раунда не смог сдержать слез.