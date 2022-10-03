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Сегодня, 09:00

109-летняя британка раскрыла свой секрет долголетия

Галина Глазко
109-летняя британка Уинфред Паркер с родными.
Фото Соцсети

Британка Уинфред Паркер из города Вудсток (Англия) отпраздновала свое 109-летие. У пенсионерки, которая всю жизнь проработала певицей, уже есть 10 праправнуков, а совсем скоро родится и одиннадцатый. В настоящий момент она проживает в доме престарелых.

«Уинфред все делает спокойно. У нее все зафиксировано, и действует она по одному плану. Это очень важно. Она ежедневно просыпается примерно в 9.30, одевается и обязательно украшает шею ниткой жемчуга. Она очень любит жизнь», — приводит слова сотрудника дома престарелых Салли Коннолли сайт Birminghamworld.

Кроме того, Уинфред на завтрак ест одно и то же — бутерброд с беконом и выпивает чашку чая.

В честь ее 109-летия близкие и родственники устроили ей праздник с воздушными шарами и большим тортом. Развлекал гостей саксофонист.

105-летний Телл Эллисон. 105-летний мужчина раскрыл два главных правила долголетия

Источник: https://www.birminghamworld.uk/news/birmingham-singer-secret-long-life-winifred-parker-3863265
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