Ученые заявили, что сахарозаменитель может вызывать рак

Сегодня, 10:00
Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) сообщили, что при употреблении большого количества продуктов с сахарозаменителем могут развиться серьезные заболевания.
Специалисты провели эксперимент на грызунах, который показал, что сахарозаменитель спровоцировал нарушение памяти и изменения в мозге.
Оказалось, что такой подсластитель влияет и на метаболизм. Также развивается сахарный диабет и даже рак.
Не рекомендуется употреблять в большом количестве сахарин, аспартам, цикламат и ксилит. Кроме того, нежелательно, чтобы в продуктах содержался ацесульфам калия, который является канцерогеном. Он, как правило, присутствует во многих газировках.