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Сегодня, 10:00

Ученые заявили, что сахарозаменитель может вызывать рак

Галина Глазко
Сахаразаменители при регулярном употреблении вредны.
Фото Global Look Press

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) сообщили, что при употреблении большого количества продуктов с сахарозаменителем могут развиться серьезные заболевания.

Специалисты провели эксперимент на грызунах, который показал, что сахарозаменитель спровоцировал нарушение памяти и изменения в мозге.

Оказалось, что такой подсластитель влияет и на метаболизм. Также развивается сахарный диабет и даже рак.

Не рекомендуется употреблять в большом количестве сахарин, аспартам, цикламат и ксилит. Кроме того, нежелательно, чтобы в продуктах содержался ацесульфам калия, который является канцерогеном. Он, как правило, присутствует во многих газировках.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Источник: https://insight.jci.org/articles/view/157714
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