Диетолог Гинзбург объяснил, как быть после новогоднего «обжорства»

Популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на «Яндекс.Дзен» рассказал, что выйти из новогоднего «сценария», даже при большом желании очень непросто. Как отметил специалист, праздники прибавляют многим по 3-4 и даже больше лишних килограммов. Для отдельных людей этот период связан со срывом после длительного соблюдения правильного питания или строгих диет.

Однако Михаил Гинзбург не рекомендует сразу же переходить на разгрузку и, тем более, голодание. «Это будет мучительно. Наш организм за праздники привык накапливать энергию, а не расходовать ее», — пояснил врач. После праздников специалист рекомендует не менять резко питание, хорошо высыпаться и сделать первый день после отдыха более активным — зарядка, контрастный душ, пешие прогулки.

В последующие два дня рацион должен быть легким, включать много овощей, ягоды, немного орехов, кисломолочные напитки, рыбу, грубый хлеб, крупы, полезные масла (оливковое или льняное). После этого, по мнению диетолога, можно сделать полноценный разгрузочный день.