Диетолог Гинзбург рассказал, чем опасна кетодиета

Диетолог Михаил Гинзбург в личном блоге на «Яндекс.Дзен» пояснил, какие сложности могут возникнуть при переходе на кетодиету и при возвращении после нее к привычному питанию. «Единственным достоинством этой диеты является то, что ее очень легко спланировать: убираем все углеводы и — вперед! Но именно здесь и начинается самое трудное: мучения, головная боль, слабость», — пояснил врач.

На кетогенной диете количество разрешенных углеводов равно 20 г. При обычном рационе оно составляет минимум в десять раз больше. Вместо углеводов мозг вынужден потреблять продукты распада жиров — кетоновые тела (отсюда и название диеты). Но, перед тем как весь организм перестроится на жиры, происходит кетоацидотический криз.

«Первые 5-6 дней по нарастающей идет ухудшение самочувствия. Потом прорыв, мозг «просветляется», и дальше идет ровное состояние у тех, кому удалось выдержать. После этого похудение у них наблюдается довольно быстрое. Связано оно исключительно с тем, что люди едят меньше калорий, чем тратят», — подчеркнул Гинзбург.

Сложности возникают и при выходе из кетодиеты — снова предстоит 5-6 дней весьма некомфортного и болезненного состояния. «Соблюдать именно кетогенную диету тем, кому надо просто похудеть, я бы не рекомендовал. Есть масса других диет, которые хорошо переносятся и на длительную перспективу работают не хуже», — заключил диетолог.